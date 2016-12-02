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Источник Правда.Ру

В Челябинской области спасли кота, вмерзшего в лед. ВИДЕО

Общество

Семейная пара из Златоуста (Челябинская область) с помощью нескольких ведер горячей воды спасла кота, лапы которого вмерзли в лед, пишет Интерфакс.

"Спасательная операция" попала в интернет. На кадрах видно, что животное сидит на снегу и не может сдвинуться с места, так как его лапы прочно примерзли к ледяной корке. Кота удалось освободить с помощью горячей воды из ведер, вылитой на его лапы. Больше времени и усилий понадобилось на спасение задних частей тела кота.

Жители Златоуста предполагают, что кот оказался в ледяном плену после того, как залез под машину погреться и заснул. На морозе, а в городе тогда было минус 35, автомобиль быстро остыл, а лапы животного вмерзли в лед.

История закончилась хорошо. Специалисты дали животному противовоспалительные препараты, и через несколько часов он уже смог передвигаться.

В этом году интернет покорило фото, на котором пожарные спасают кота, пострадавшего во время пожара. Это случилось в Санкт-Петербурге. В горящей квартире никого не было кроме животного. Пожарные вынесли кота из помещения  и оказали ему помощь, дав маску с кислородом.

Один из очевидцев сфотографировал пожарных и кота, а затем опубликовал в сети пост. "Пожар на улице Обручевых 8, сгорела кухня на первом этаже. Далее без комментариев..."  - написал автор. Фотографии трех пожарных, окруживших лежащего на земле кота, умилили пользователей интернета.

А в прошлом году неравнодушный молодой человек спас кота, просидевшего на дереве пять дней. Это произошло в Обнинске. Животное снял с дерева молодой человек, увлекающийся паркуром по имени Александр Карпенко, он забрался без подручных средств на большую высоту и вызволил обессилевшего от голода и жажды кота. 

Ранее помочь зверю пытались сотрудники МЧС, но у них не получилось сделать это, так как пожарную лестницу было невозможно приставить к стволу дерева.

А в Липецке прохожая буквально вырвала из рук детей-живодеров котенка, которым они играли в бейсбол. Задние лапки Мультика были парализованы. По словам ветеринаров, связь лап со спинным мозгом нарушена. Врачи даже высказали предположение, что ходить сам Мультик не сможет. Все дело в том, что у нее отсутствовали рефлексы. Все это - последствия травмы из-за детской жестокости.

Сейчас животное заново учиться ходить. Котенок живет у зоозащитницы из Петербурга. 

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Кота спасли из ледяного плена
Темы животные Челябинская область
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