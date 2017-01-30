Американские ученые: Пока мы спим, Китай захватывает мир

Компании Китая всё чаще выполняют крупные строительные и технологические проекты в США. Такая тенденция сложилась в результате того, что Пекин следит за инновациями, разрабатывает новые технологии, в то время как Штаты вкладывают миллиарды только ради получения Нобелевской премии.

Фото: АР

Как сообщается в исследовании, опубликованном на сайте центра Вильсона при конгрессе, ранее КНР практически никак не влияла на образ жизни американцев, однако сейчас все изменилось: в торговых центрах появились магазины с китайской электроникой и одеждой, а также было принято много проектов по строительству зданий ведущими компаниями КНР.

По словам автора доклада Роберта Дэли, только в 2016 году Китай построил самый быстрый суперкомпьютер в мире, завершил разработку крупнейшего в мире радиотелескопа и послал первый в мире квантовый спутник связи на орбиту. Также была построена высокоскоростная железнодорожная сеть, завершилось преобразование района Пудун в Шанхае и города Шэнычжэне из рисовых полей в две крупные застроенные территории. В то время как США вкладывают в свои проекты миллиарды долларов только ради получения Нобелевской премии, Китай создаёт предложение на мировой спрос технологических решений.

Кроме того, именно китайская компания China Construction America занималась расширением моста Александра Гамильтона, главной транспортной артерии района Бронкс в Нью-Йорке, в 2014 году. Сумма контракта составляла $407 миллионов, а работы были завершены на 35 дней раньше срока. Китайский подрядчик также строит отели на Багамах и Гавайях, в штатах Нью-Джерси, Нью-Йорк, Массачусетс и в округе Колумбия. Как пишет RT, Китай также готов потеснить позиции США и в автомобилестроении.

"В КНР уже есть адекватные фирмы, которые стали конкурентоспособными с американскими, по крайней мере, по объему производства компьютеров и информационных структур. Китай, грубо говоря, уже набрал силу и вполне может обойтись без США. Вопрос в том, согласится ли Apple перейти на территорию США? Не потеряют ли они в деньгах? Потому что китайский рынок — это огромный рынок: 1 миллиард 370 миллионов человек. Американский рынок не совместим с китайским рынком по объему. И если они выйдут с этого рынка, то второй раз они уже туда не зайдут", — рассказал ранее Pravda. Ru Андрей Островский, замдиректора Института Дальнего Востока РАН, профессор и руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая и стран Восточной Азии.

Ранее Pravda.Ru писала, что власти Китая намерены расширить сотрудничество с Россией и увеличить удельный вес научно-технических инноваций.

Как считает глава Госсовета Ли Кэцян, необходимо значительно увеличить в двустороннем сотрудничестве РФ и КНР удельный вес научно-технической инновации. Об этом премьер пишет в статье, которую сегодня публикует "Российская газета".

"Блестящим моментом в китайско-российском взаимодействии стало инновационное сотрудничество. Перед нашими странами стоят актуальные задачи изменения структуры экономики и трансформации модели развития. Важно в этой связи выработать новую модель взаимодействия и расширить сферы сотрудничества", — отмечает Ли Кэцян.

По его мнению, необходимо распространить географию взаимодействия двух стран в сфере высокотехнологического машиностроения, энергосберегающих технологий, охраны окружающей среды, биофармацевтики, информационных технологий и финансовых услуг, пишет Росбалт.

"Выполнение этих и других задач, как я твердо убежден, служит интересам изменения структуры экономики и укрепления совокупной мощи наших стран", — уверен председатель Госсовета.

"Нам хорошо известно, что в России существенно улучшается инвестиционная среда, всесторонне реализуется стратегия модернизации экономики с целью повышения ее конкурентоспособности. Могу сказать, что в происходящих в наших странах процессах потенциалы в недрах наших экономик получают возможность проявить себя с новой силой. Так что мы должны хорошо использовать эти шансы для расширения диапазона совпадающих интересов, углубления взаимодействия в различных областях и установления между собой самых тесных экономических связей", — сказал Ли Кэцян.

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