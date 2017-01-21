Ученые доказали, что музыкальный слух влияет на навыки вождения

источник Pravda.Ru

Хороший музыкальный слух может стать весомым преимуществом для водителей, так как заметно повышает скорость реакции, что в свою очередь снижает риск ДТП. К такому выводу пришли ученые Монреальского университета, пишет The Telegraph.

Эксперимент показал, что музыканты реагируют на внешние раздражители примерно на 30 процентов быстрее.

— Полученные результаты свидетельствуют о том, что длительное музыкальное образование снижает время реакции на слуховые, тактильные и мультисенсорные сигналы, — цитирует ведущего автора исследования Саймона Лэндри Российская газета. — Это может помочь реагировать на что-то, когда вы за рулем и других сферах деятельности, требующих концентрации.

Как ранее сообщала Правда.Ру, производители авто решили доказать водителям, что садиться за руль в состоянии похмелья ничуть не безопаснее, чем пьяным. Компания Ford создала костюм похмельного алкоголика.

Костюм состоит из жилета, утяжелителей для лодыжек и запястий, а также головной гарнитуры, очков и наушников, и весит в общей сложности около 17 килограммов. В костюм добавили утяжелитель для головы, который имитирует то, что чувствует человек с похмелья, также водитель в нем слышит звук пульсирующей крови, как будто испытывает сильную головную боль, сообщает Вести. ру.

Его элементы имитируют типичные синдромы похмелья: усталость, головокружение и проблемы с концентрацией. Авторы эксперимента предупреждают: даже если у вас в крови нет алкоголя, то водить с похмелья очень и очень опасно.

Недавно ученые установили: сонные водители могут быть опаснее пьяных на дороге. Фонд Дорожной безопасности Американской автомобильной ассоциации изучил, как недосып влияет на поведение водителей. Согласно его выводам, недостаточная длительность сна — одна из главных причин ДТП, на которую приходится более 20 процентов от их общего количества. Более того, для людей, спящих менее пяти часов в сутки, вероятность попасть в аварию такая же, как и для пьяных водителей.

Низкая вероятность попасть в аварию есть только у тех, кто отдыхает не менее 7 часов в сутки. Если же шофёр спит лишь 6-7 часов из 24, то вероятность ДТП для него растет в 1,3 раза, если 5-6 часов — в 1,9 раза, а максимума достигает при 4-5 часах — в 4,3 раза.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!