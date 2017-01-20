Стало известно, почему взрывались Galaxy Note 7

Samsung в ходе расследования выяснила причину возгорания смартфонов Galaxy Note 7, приведшего к прекращению их производства и миллиардным убыткам для южнокорейской компании.

Фото: AP

Как сообщает The Wall Street Journal ​(WSJ) со ссылкой на осведомленные источники, проведенное Samsung расследование продемонстрировало, что некоторые аккумуляторные батареи в смартфонах оказались слишком большими, а потому перегревались. В некоторых случаях был обнаружен производственный брак. Расследование проводили несколько компаний со стороны, которые выступали как независимые исследователи. Официальные итоги опубликуют уже на следующей неделе, передает РБК.

Напомним, ранее инвесторы и аналитики сообщили, что для компании важно точно определить причины возгорания, чтобы укрепить доверие покупателей к продукции Samsung и избежать повторения подобных ошибок.

Эксперты Samsung Electronics, которые изучали причины инцидентов с флагманским смартфоном начиная с октября, предполагают, что причинами возгораний и взрывов Galaxy Note 7 могло быть сочетание разнообразных факторов. Чтобы найти причину возгорания гаджетов, специалисты использовали все доступные методы тестирования, включая компьютерную томографию и рентген.

Продажи Galaxy Note 7 стартовали 19 августа 2016 года в десяти странах, но уже осенью после сообщений пользователей о проблемах компания объявила об отзыве смартфонов по всему миру.

Как сообщала Правда.Ру, во Флориде из-за воспламенившегося телефона сгорел автомобиль. Местный житель Натан Дорначер оставил Galaxy Note 7 заряжаться на приборной панели своего "Джипа". Выглянув из окна дома, он обнаружил, что его машина объята пламенем. В результате пожара автомобиль полностью сгорел.

В тот же день стало известно о пожаре в штате Южная Каролина из-за воспламенившегося смартфона Samsung. 11 сентября телефон загорелся в руках у шестилетнего ребенка из Нью-Йорка, когда тот просматривал видео.

А недавно стало известно о случаях взрывов iPhone. В декабре iPhone 6S взорвался после подзарядки. Возможной причиной возгорания мог стать аккумулятор — недавно Apple признала наличие в одной из первых партий телефонов бракованных деталей.

До этого житель Китая рассказал, что его iPhone 7 взорвался в руках прямо перед лицом во время съемки видео. Осколок стекла поранил лицо и палец мужчины.

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