Ученые: Земля уже пережила апокалипсис - и не раз

Изучение так называемой "кислородной катастрофы" в далеком прошлом Земли показало, что жизнь на нашей планете могла несколько раз полностью исчезать и заново зарождаться.

Как говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS, в истории Земли был период, когда на ней было так же много кислорода, как сегодня, а жизнь была совершенной иной или вообще отсутствовала. Это значит, что обнаружение кислорода на далеких планетах не обязательно будет указывать на присутствие жизни.

Когда точно зародилась жизнь, никому не известно. Существуют противоречивые свидетельства того, что она существовала уже 3,3-3,7 миллиарда лет назад или даже 4 миллиарда лет назад, фактически сразу после завершения формирования Земли и Луны и окончания их "бомбардировки" крупными астероидами и кометами, принесшими "кирпичики жизни" на Землю.

По мнению Михаэля Киппа из Института астробиологии НАСА в Сиэтле, эта жизнь просуществовала до "великой кислородной катастрофой", когда примерно 2,4-2,32 миллиарда лет назад концентрация кислорода в атмосфере резко выросла, повысившись с 0,0001% до современных 21%. Причиной ее возникновения считаются первые фотосинтезирующие организмы, цианобактерии, очистившие атмосферу от СО2 и заполнившие ее кислородом.

Авторы статьи собрали семь десятков образцов древнейших пород Земли из семи отложений сланцев, сформировавшихся в Гренландии, Южной Африке и ряде других древних уголков суши примерно 2,3-2,1 миллиарда лет назад.

Однако, вместо резкого повышения в уровне кислорода и его плавного понижения в последующие 200 миллионов лет ученые увидели, что концентрация О2 в атмосфере оставалась стабильно высокой на протяжении всего этого периода, а затем она резко упала до околонулевых значений и оставалась на этом же уровне на протяжении последующего миллиарда лет.

Подобное течение "кислородной катастрофы" указывает на интересную возможность. Двухсот миллионов лет существования кислорода в атмосфере должно было хватить для того, чтобы жизнь приспособилась к его присутствию. И в тот момент, когда кислород исчез, жизнь могла полностью вымереть вместе с ним.

Как пишет РИА Новости, в пользу этой теории говорит открытие "многоклеточных" окаменелостей, сформировавшихся 2,1-2,2 миллиарда лет назад, крайне медленное восстановление концентрации кислорода в атмосфере, затянувшееся на миллиард лет, и целый ряд других факторов.

Отметим, научные исследования показывают, что Солнечная система в таком виде, как мы ее знаем, не может существовать вечно. Через миллиарды лет Солнце превратится в красного гиганта и все живое на Земле погибнет. Однако человечество сможет заранее перебраться, например, на Европу или Энцелад… В этом убеждены исследователи Рамзес Рамирес и Лиза Кальтенэггер.

По мере того как Солнце будет терять массу, снизится сила его гравитации. В итоге объекты Солнечной системы могут сойти со своих орбит и отправиться в "открытое плавание". Впрочем, большинство планет, включая Землю, скорее всего, просто сгорят. Случится это примерно через пять миллиардов лет.

Жизнь на Земле станет невозможной, так как атмосфера выгорит, а океаны испарятся. И, скорее всего, еще задолго до этого людям придется подумать об "эмиграции" в другие части Вселенной.

"Нам известно, что в будущем Солнце станет слишком горячим и ярким для жизни на Земле, — считает Лиза Кальтенэггер. — В научной фантастике часто рассматривается вариант, когда люди переезжают на Марс и другие планеты".

Но Марс, как видите, отпадает… Получается, нам придется покинуть пределы Солнечной системы? До недавнего времени считалось, что для миграции пригодны планеты, обязательно похожие на нашу, и находиться они могут только возле звезд, похожих на Солнце… Речь шла о небольших скалистых планетках, чьи светила обладают ядром, сжигающим водород.

Но почему бы нам не обратить свой взор на отдаленные границы Солнечной системы? Компьютерные модели, построенные Рамиресом и Кальтенэггер и описанные в Astrophysical Journal, показали, что, в частности, на Европе и Энцеладе лед растает и превратится в жидкие океаны, что сделает условия на поверхности этих спутников вполне пригодными для существования некоторых форм биологической жизни.

Итак, Европа (спутник Юпитера) и Энцелад (спутник Сатурна) имеют горячее и твердое ядро, а под поверхностью Энцелада с большой степенью вероятности лежит целый океан. Раскаленное Солнце может превратить их в настоящие водные миры. Если в океанских глубинах скрыты какие-нибудь формы жизни, то они могут выйти на поверхность, создав биосферу, подобную земной.

Сегодня мы с энтузиазмом занимаемся поиском зон обитаемости в районе Млечного Пути. Но модели демонстрируют, что практически все звезды, расположенные в центре нашей Галактики, со временем тоже станут красными гигантами.

Оказывается, период сохранения обитаемой зоны напрямую зависит от размеров звезды. Вернее, от ее первоначальной массы. Другими словами, чем меньше звезда, тем дольше вокруг нее будет держаться зона обитаемости.

После того как Солнце перейдет в фазу красного гиганта, пройдет еще около 500 миллионов лет прежде, чем условия для жизни в нашей системе станут совсем невыносимыми. Но вокруг звезд с меньшей массой обитаемые планеты смогут существовать до 9 миллиардов лет после "рокового" события…

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