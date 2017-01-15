Зерно пшеницы возрастом почти 3 тысяч лет обнаружили в Китае

Во время раскопок в провинции Шэньси (Северо-Западный Китай) археологи обнаружили большое количество обугленных зерен пшеницы. Как сообщило Международное радио Китая, их возраст насчитывает более 2,8 тысячи лет.

Фото: AP

Находка была сделана в местечке Хаоцзин - здесь была расположена столица династии Западная Чжоу (11-8 век до н.э.).

Считается, что впервые земледельцы начали выращивать пшеницу в Западной Азии и на территории современного Афганистана. В Китае семена этой культуры уже попадались ученым на раскопках в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и провинции Ганьсу, однако в незначительных количествах.

Последнее открытие позволило археологам сделать вывод о том, что жители Поднебесной начали широко использовать пшеницу в земледелии вокруг Хаоцзина по меньшей мере с середины династии Западная Чжоу.

Ранее наиболее древние свидетельства того, что китайские земледельцы возделывали эту культуру, относились к династии Хань (с 3 века до н.э. по 3 век н.э.).

Надо отметить, что древняя история Китая позволяет археологам делать интересные открытия. Как рассказывала Правда.Ру, северо-востоке страны, в провинции Ляонин, ученые обнаружили остатки древнего поселения, существовавшего более двух тысяч лет назад.

По мнению археологов, поселение существовало в период приблизительно с 202 года до нашей эры до 220 года нашей эры. На месте раскопок были обнаружены остатки жилищ, древние гробницы, предметы из бронзы, камня и железа.

Напомним, ранее на дне китайского озера Фушиан Ху на глубине 80 метров обнаружили скопление подводных строений, по форме напоминающих огромные пирамиды. Оказалось, под водой располагается целый город! Кроме строений в форме тетраэдров там есть и круглое сооружение наподобие римского Колизея.

Размеры каменных блоков, из которых были построены здания, доходили до 3 квадратных метров. К сожалению, даже с аквалангом погрузиться на глубину 80-90 метров оказалось проблематично. Подводным археологам удалось преодолеть отметку только в 70 метров и сделать снимки верхушек строений.

В китайской провинции Хэбэй ученые раскопали древнюю гробницу. По мнению археологов, ее возраст насчитывает около двух тысяч лет.

По мнению археологов, найденные в гробнице предметы и ее структура помогают сделать вывод, что она, предположительно, относится ко времени правления династии Западная Хань (206 год до нашей эры - 9 год нашей эры).

Длина гробницы составляет шесть метров, ширина - 6,6 метра. В гробнице были обнаружены в общей сложности 49 предметов, в числе которых изделия из керамики, нефрита и бронзы. По мнению археологов, вероятно, часть найденной гробницы ранее была разграблена.