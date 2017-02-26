Виталия Чуркина все-таки отравили?

Издание "Диалог.UA" сообщает, что американские СМИ активно распространяют информацию о том, что российский дипломат Виталий Чуркин был отравлен, в его почках найден яд.

Фото: АР

ABS-CBN Television утверждает, что медицинская экспертиза из США показала наличие яда. Якобы стало известно, что Чуркин поздно, около полуночи, отужинал - и в пищу неизвестные добавили некое отравляющее вещество.

Но основная официальная причина смерти по-прежнему — сердечный приступ. Главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в свою очередь отметил, что Виталий Чуркин обладал дипломатическим иммунитетом; значит, проведение вскрытия противоречит нормам дипломатии. Венедиктов со ссылкой на американскую прессу также рассказал, что есть информация о некоем медицинском заключении. Там якобы отмечено, что Чуркин был отравлен пищей, которую принимал в 00:00.

"Насколько я понимаю, на сегодняшний день картина такая. Ему утром в 9:30 стало плохо. Я знаю это место на 67-й улице. Его эвакуировали в американскую клинику, где он и скончался", — отметил Венедиктов. Он еще раз подчеркнул, что вскрытие — это нарушение правил дипломатического иммунитета. При этом Чуркин, как отмечается, был еще жив, когда его эвакуировали.

"Отравиться можно и пивом, как известно. Но тем не менее это случайность, что он умер в американском госпитале, и здесь врачи обязаны были помочь, как я понимаю. Если он в руках американских, а не российских врачей — они обязаны смотреть… Хотя доктор, естественно, есть и в постпредстве. Но будем наблюдать за этим", — добавил журналист.

Он уверен, что смерть Чуркина должны расследовать спецслужбы.

"Виталий Чуркин был убит спецслужбами США, российского дипломата отравили…". Загадками и версиями продолжает обрастать смерть выдающегося человека. "Правда.Ру" ранее обратилась за комментарием к судебно-медицинскому эксперту, кандидату медицинских наук Эдуарду Туманову.

Почему до сих пор нет окончательного диагноза по результатам проведенного американцами судебно-медицинского исследования?

Американские судебно-медицинские эксперты в данном случае могут не спешить с формулировкой окончательного диагноза, дожидаясь, когда будут готовы результаты дополнительных методов исследования: гистологического, судебно-токсикологического и других. Судебно-гистологическое исследование (проводка, фиксация, заливка, покраска материала) занимает порядка недели, потому что есть определенные сроки проведения материала, что обусловлено технологическими особенностями изготовления гистологических препаратов. На судебное токсикологическое исследование также требуется время. Токсикологическое исследование при судебном медицинском исследовании — это стандартная процедура. Так, например, мы всегда берем для определения алкоголя кровь и мочу, американцы всегда помимо алкоголя дополнительно проводят исследование на наркотики. Таков установленный алгоритм проведения судебно-медицинского исследования.

Скорее всего, американские судебно-медицинские эксперты очень сильно осторожничают. Учитывая особенности отношений между Россией и США, хотят провести исследование по полной программе — и только потом что-то конкретно резюмировать. Это и понятно: в подобной ситуации специалисты любой страны десять раз перестрахуются, прежде чем что-то официально заявят. А до окончания всех исследований применяют стандартную формулировку: "Причина смерти не установлена".

Ходит много слухов из-за массовой гибели российских дипломатов: убийство посла Карлова в Турции, внезапная смерть Чуркина… Это не может не наталкивать на определенные мысли.

Это уже вопрос не к судебно-медицинскому эксперту. Но я уверен, что наши специалисты будут в любом случае самым тщательным образом перепроверять результаты американских коллег. По-моему, это закономерно.

Установить, что был использован яд, можно всегда?

Смотря какой яд. Технологии технологиями, но есть и свои особенности диагностики. Так, например, одним из условий обнаружения токсического вещества является наличие особых характеристик ядовитого вещества в используемой при проведении экспертизы токсикологической библиотеке (у токсикологов есть так называемая библиотека ядов, по которой они проводят идентификацию токсических веществ). У американцев — очень хорошие лаборатории, прекрасные технические возможности, но немножко хуже с клиническим мышлением. Посмотрим…

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