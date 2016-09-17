День тишины в России проходит без нарушений

Наблюдатели мониторинговой рабочей группы на парламентских выборах в России не заметили ярко выраженных нарушений в день тишины. Об этом рассказал сопредседатель рабочей группы созданной в президентском Совете по правам человека (СПЧ), Игорь Борисов.

"По нашей информации, мы мониторим ситуацию и в основном ориентируемся на позицию правозащитного сообщества, в целом картина полностью соответствует требованиям законодательства. На утро сегодняшнего дня какие-либо нарушения мы не наблюдаем ярко выраженные", — рассказал Борисов.

Он также отметил высокий уровень подготовки к выборам. Уже сегодня к государственной комиссии подходят наблюдатели и "изучают обстановку на избирательных участках, то есть переписывают фамилии членов участковых комиссий, телефоны, куда обращаться, смотрят расстановку столов для выдачи бюллетеней, кабинок для голосования".

"И мало, я бы сказал вообще не отмечаем случаев, что бы кто-то пытался сегодня каким-то образом нарушить требования законодательства в нынешний день тишины. Наверное, это возросшей уровень и правовой культуры и прекрасное понимание, что население сегодня более разборчивое, более грамотное и будет все-таки голосовать за тех, кто проводит свою кампанию в рамках действующего законодательства", — добавил Борисов.

Напомним, что по закону запрет на агитацию вступает в силу за сутки до голосования.

Сегодня, в ходе проходящей в Москве конференции "Электоральный суверенитет в глобальном мире" международные эксперты также высоко оценили предвыборную кампанию в России.

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