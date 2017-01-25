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Источник Правда.Ру

Китаец месяц ехал на велосипеде не в том направлении

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Житель Китая не смог позволить себе купить билет на поезд и решил отправиться домой на велосипеде, чтобы встретить с семьёй Новый год по лунному календарю. Однако из-за неграмотности он не читал дорожные знаки, а полагался лишь на подсказки встречных водителей, в результате чего поехал вместо севера на юг.

китаец месяц ехал на велосипеде не в том направлении
Фото: АР

Как сообщает портал Sina.com, 20 января дорожные патрульные города Уху в провинции Аньхой в центре Китая заметили мужчину на одной из скоростных автомагистралей. Путешественник рассказал полицейским, что в Шаньдуне он занимался временными подработками, и не имея других возможностей, решил отправиться домой в город Цицикар на велосипеде за месяц до наступления Нового года.

Горе-путешественник проехал в неправильном направлении примерно 500 километров. В итоге, дорожные патрульные собрали деньги мужчине на билет на поезд.

Отметим, Новый год по лунному календарю, который в этом году приходится на 28 января, является одним из самых важных праздников для китайцев.В этот день специалисты по фэн-шуй рекомендуют выбрасывать из дома все ненужные вещи. Они утверждают, что чем больше выбросить - тем больше будет места для новых событий. Также они рекомендуют повестить в северо-восточной части дома или квартиры колокольчики, которые будут нейтрализовывать энергию споров и ссор.

Еще одно странное путешествие произошло летом 2016 года. Американка несколько дней возила в автомобиле тело умершего мужа, объясняя это романтическим путешествием вдвоем.

В автомобильное путешествие по Аляске американка взяла с собой тело супруга, а чтобы с ним не случилось ничего дурного, запаслась льдом в консервных банках, которыми охлаждала тело, сообщает Вести. ру. Они путешествовали вдвоем, пока полиция не догадалась заглянуть внутрь алюминиевого контейнера и не увидела там останки 78-летнего мужчины.

Полиция Кетчикана считает, что женщина везла тело в морг, но "по каким-то причинам решила туда сразу не ехать, и каталась с ним еще несколько дней". Отмечается, что ей не будет предъявлено никаких обвинений — мужчина скончался в силу естественных причин. Таким образом, совместное романтическое путешествие пожилой пары, скорее всего, закончится.

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