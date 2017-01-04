Ученые установили сроки исчезновения человечества из-за эпидемии зомби

Одним из самых популярных сценариев конца света на Земле сегодня является так называемый "зомби-апокалипсис", уничтожение человечества в результате стремительного распространения некого вируса, который превращают своих жертв в крайне агрессивных и неразумных существ, движимых только чувством голода.

Британский физик Джеймс Мур из университета Лестера и его коллеги решили просчитать, какое время потребуется подобной эпидемии для того, чтобы полностью уничтожить человечество или сократить популяцию людей до такого уровня, при котором она вымрет сама по себе.

Как отмечается в статье, опубликованной в Journal of Physics Special Topics, скорость развития "зомбопокалипсиса" зависит от двух главных параметров — того, с какой вероятностью и как быстро происходит процесс "зомбификации" после контакта с зомби, и продолжительности жизни подобной "нежити". Ученые придумали свой собственный сценарий, моделируя его на базе самой страшной эпидемии в истории человечества — вспышки чумы в Средневековой Европе в 14 веке нашей эры.

По сценарию исследователей, заражение при укусе зомби происходило с вероятностью в 90%, а сами "особи" жили примерно 20 дней, умирая от жажды и голода. Общая численность Земли была взята из реальных современных показателей — около 7,5 миллиарда человек.

Как показали расчеты ученых, даже одного зараженного человека в достаточно густо населенной местности хватает для того, чтобы вызвать масштабную эпидемию примерно на 20 день после его заражения. По мнению физиков, даже когда люди будут сбегать из районов, охваченных "зомбипокалипсисом", инфекция все равно победит, к сотому дню на Земле останется около 273 людей и около миллиона "живых мертвецов".

По мнению британских физиков, количество выживших окажется ниже уровня, который необходим для "перезапуска" цивилизации и повторной колонизации планеты. То сеть, если "эпидемия зомби" продлится дольше 100 дней, человечество будет обречено на вымирание.

Отметим, по мнению учёных из департамента математики и статистики Университета Оттавы, зомби-эпидемия распространится по всему миру прежде, чем кто-либо осознает её масштабы. Чтобы прекратить её распространение, придётся уничтожить мировую экономику. "Если зомби-вирус реален, то эпидемия — дело всего лишь пары дней", — утверждает Роберт Смит.

Как сообщает Foreign Policy, самым простым и эффективным ответом на агрессивную инфекцию станет жёсткий карантин, отрезающий друг от друга города и целые страны, контроль над СМИ и введение суровых ограничений в жизнь граждан. В какой-то момент люди начнут сопротивляться карантину. Должно ли правительство силой подавлять мятежи? Возможно, это единственный способ остановить эпидемию, считает он.

Когда прекратится торговля между странами, жители начнут испытывать недостаток в товарах различной степени необходимости, утверждает журналист Foreign Policy Рейд Стэндиш.

"Необязательно, что вас убьют именно зомби. Это может быть грязная вода, плохое питание, а иногда и другие люди. Более того, нехватка еды скорее всего приведёт к беспорядкам, а это — такой же убийца, как и зомби", — продолжает Смит.

Однако в какой стране у людей больше всего шансов на выживание? "Сопротивление страны нашествию зомби будет во многом зависеть от размера её населения и выносливости инфраструктуры", — отмечает аспирант факультета физики в Корнельском университете Мэтт Бирбаум. Ранее он и его коллега Алекс Алеми представили карту США, на которой они "симулировали" зомби-эпидемию. Учёные выяснили, что для захвата мертвецами территории Соединённых Штатов понадобится всего лишь 28 дней.

По этой модели Южная и Юго-Восточная Азия, отличающиеся большой плотностью населения, долго не протянут. Как и страны с городами-гигантами — Египет, Иран, Нигерия. Россия же, возможно, находится в самом выгодном положении. По словам Бирбаума, больше всего шансов на выживание у жителей Сибири и Дальнего Востока.

Однако, считают ученые, все изложенные факторы все равно не спасут мир от захвата зомби. "Всё это, конечно же, гипотеза. Зомби не существуют, а медицинской инфраструктуре пока что удавалось держать под контролем вспышки различных заболеваний. Однако то, что представляют собой зомби, продолжает доминировать в поп-культуре и резонировать с коллективными страхами человечества", — отмечает автор статьи.

Однако, считают ученые, все изложенные факторы все равно не спасут мир от захвата зомби. "Всё это, конечно же, гипотеза. Зомби не существуют, а медицинской инфраструктуре пока что удавалось держать под контролем вспышки различных заболеваний. Однако то, что представляют собой зомби, продолжает доминировать в поп-культуре и резонировать с коллективными страхами человечества", - отмечает автор статьи.

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