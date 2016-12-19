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Чешские ученые выяснили: Пиво разлагает внутренние органы

Здоровье

Ученые назвали слова о пользе пива мифом и предупредили: оно вызывает самые тяжелые болезни. Об этом заявили исследователи из университета имени Томаша Гаррига Масарика в городе Брно (Южная Моравия).

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Фото: AP

"Систематическое потребление пива приводит к разложению внутренних органов и вызывает самые тяжелые болезни", — сообщил журналистам руководитель научно-исследовательского проекта Павел Грасгрубер.

По его словам, заявления о пользе пива для здоровья человека "можно отнести к области мифологии", и регулярное потребление этого алкогольного напитка "грозит опасными последствиями для здоровья", передает ТАСС.

Результаты исследования поразили специалистов из традиционно "пивной" Чехии: "Пиво является самым разрушительным фактором в питании чехов. Его потребление приносит гораздо больше вреда в сравнении с любым другим продуктом. Подтверждение этому — то, что мы (Чехия — прим. корр. ТАСС) находимся на первом месте по количеству случаев заболевания раком селезенки и почек в Европе".

Негативно влияют на организм также мясо и хлеб в больших количествах.

Кстати, последнее исследование показало, что в Чехии резко выросло число толстых людей. Раньше это связывали с употреблением пива, которое в этой стране является излюбленным напитком, однако сейчас статистика показывает, что пива в Чехии стали пить меньше, а молодежь так и вообще переключилась на сладкие газированные напитки. Поэтому причины увеличения доли людей, страдающих от ожирения, в стране пока являются для исследователей загадкой.

Что касается России, то продажи алкоголя у нас тоже снижаются. По данным Росстата, россияне стали покупать меньше алкоголя, чем в 2015 году. Продажи снизились почти на миллион декалитров — с 65,5 млн до 64,7 млн. Падение коснулось всех спиртных напитков — водки, ликеров, коньяков, бренди, вина, шампанского и пива. Однако статистика отражает лишь снижение продаж, а не уменьшение потребления алкоголя населением.

По словам экспертов, невозможно точно оценить, сколько в стране выпивают нелегального алкоголя. Государство ограничивает рынок алкогольной продукции, но любой желающий может купить самогонный аппарат. И понять, сколько алкоголя человек произвел для личных нужд, а сколько он продал нелегально, невозможно.

Все же есть, утверждают наркологи, один объективный показатель — по всей стране снижается количество алкогольных психозов. Это значит, что и пить стали меньше.

В скором времени по алкоголю ударят еще и запретом на продажу в минимаркетах и специализированных магазинах. Минфин РФ предлагает с 1 июля 2017 года запретить индивидуальным предпринимателям(ИП) заниматься розничной продажей пива. Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на распоряжение ведомства, необходимость запрета вызвана тем, что ИП зачастую декларируют гораздо меньше пива, чем продают.

"Организации, реализующие пиво и пивные напитки, в целях уклонения от ответственности заключают фиктивные договоры аренды с ИП для продажи указанной продукции", — говорится в пояснительной записке. Участники рынка воспринимают готовящийся запрет как очередной удар по малому бизнесу, который затронет десятки тысяч предпринимателей.

Соответствующие поправки предлагается внести к 171-ФЗ о госрегулировании производства и оборота алкоголя. Отмечается, что под запрет предлагается ввести пиво и пивные напитки: сидр, пуаре и медовуху.

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