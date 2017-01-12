Около 2,4 тысячи человек будут обеспечивать безопасность во время крещенских купаний в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. По оценке столичных спасателей, более 110 тысяч человек примут участие в крещенских купаниях в столице. Будет подготовлено более 60 мест для омовения.
Все купели и иордани оборудованы местами обогрева, безопасными подходами и спусками, а также точками с горячими напитками, около них будут дежурить спасатели, медицинские бригады и сотрудники полиции.
К слову, с каждым годом число людей, желающих окунуться в воду в Крещение, растет. В 2013 году в крещенских купаниях в Москве участвовали 92,7 тыс. человек, в 2014 году - 94,4 тысячи, в 2015 году - 112,1 тыс. человек, в 2016 году - 105,3 тыс. человек.
Напомним, Крещение отмечают в ночь на 19 января.
"В обеспечении безопасности населения непосредственно в местах проведения крещенских купаний будет привлечено более 770 человек сотрудников ГУ МЧС России по Москве и спасателей МГПСС на водных объектах, а также задействовано 21 спасательное судно на воздушной подушке и более 160 единиц техники. Кроме того, обеспечивать безопасность будут медицинские бригады и сотрудники полиции. Общая численность сил обеспечения "Крещенских купаний" составит около 2400 человек", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в храмах на Крещение Господне будут дежурить противопожарные наряды, состоящие из сотрудников противопожарной службы и добровольных пожарных.
"Со служителями всех храмов и церквей проведена разъяснительная работа об ограничении применения открытого огня, эксплуатации электроприборов и электрооборудования", — добавляется в сообщении, передает РИА Новости.
Прямые видеотрансляции крещенских купаний в Москве организуют с помощью сервиса "Окно в город". Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
"Крещенские купания покажем с городских камер видеонаблюдения уже в третий раз, трансляция становится традиционной. Прямой эфир крещенских купаний и масленичных гуляний обычно собирает довольно много просмотров из-за рубежа, нашу картинку используют зарубежные медиа, очевидно, иностранцам интересны наши обычаи и праздники", — рассказали в пресс-службе департамента.
Кстати, повторения аномальных морозов, которые были в праздничные дни, на Крещение не ожидается. Об этом заявили синоптики. Но и повышения температуры ждать тоже не стоит.
Медики напоминают о противопоказаниях. Среди них:
После того, как вы окунулись в купель, врачи советуют сразу переодеться в сухое и выпить что-нибудь горячее. А до омовения не мешало бы разогреться, но не "до седьмого пота", предупреждают специалисты.
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