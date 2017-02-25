"Донецк сейчас на грани гуманитарной катастрофы!"

Объекты фильтровальной станции под Донецком были захвачены украинскими силовиками. Также был открыт огонь в направлении самопровозглашенной Донецкой республики, заявил 25 февраля журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

архив Правды. Ру

Обстановка значительно обостряется. Из минометов и крупнокалиберных пулеметов силовики вели огонь из помещений станции по позициям ополчения и жилым районам Ясиноватой и Спартака. Захват станции "произведен боевиками из радикальных националистических подразделений", которые "развязывают новый виток боевых действий на Донбассе".

Также появилась информация о том, что несколько батальонов украинского спецназа прибыли к линии соприкосновения с самопровозглашенной Луганской народной республикой, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко. Представители украинских частей специального назначения прибыли к границам народной республики в район около Попасной — для совершения диверсионных актов и ведения разведки на местности.

Многие уже бьют тревогу, ведь Донецк — на грани гуманитарной катастрофы. Как сообщала "Правда.Ру", в связи с критической ситуацией в районе Донецкой фильтровальной станции руководство ДНР потребовало созыва экстренной видеоконференции. Эту инициативу поддержали в Луганской народной республике. Экстренная видеоконференция контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины запланирована на 25 февраля на 16 часов (17:00 мск). Обстановка в регионе критическая, отметил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

"Правда.Ру" 25 февраля сообщила, что ураинские силовики начали массированные обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой народной республики после появления информации о приезде в ДНР депутата Верховной рады Надежды Савченко. Огонь велся из минометов калибров 120 и 82 миллиметров и орудий калибров 122 и 152 миллиметров. Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование республики сообщает: "ВСУ начали массированный обстрел донецкой агломерации сразу после первых сообщений о визите Савченко. Мы не исключаем, что целью было сорвать посещение ею украинских пленных".

Некоторые источники сообщают, что обстрелам подверглись Ясиноватая, окрестности Макеевки и территория бывшего аэропорта Донецка.

Один военнослужащий самопровозглашенной ЛНР погиб и один ранен в результате минометного обстрела, сообщает РИА "Новости". Информацию подтвердили в пресс-службе Минобороны ЛНР. Там заявили: "В результате минометного обстрела позиций Народной милиции в районе Калиново один военнослужащий Народной милиции погиб, один ранен".

23 февраля комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди отметил важность российской гуманитарной помощи для украинского народа. Он также отметил важность России по урегулированию глобальных конфликтов."Россия как мировая держава и постоянный член Совбез ООН играет важную роль, в особенности по предотвращению и разрешению конфликтов", — сказал Гранди.

"Правда.Ру" дозвонилась в ДНР и взяла специальный комментарий у известного политического аналитика и публициста ДНР Романа Манекина:

— Вы очень правильно сделали, что связались со мной. Донецк буквально на грани гуманитарной катастрофы! Сейчас действительно надо бить во все колокола! Нужно попробовать воздействовать на украинские власти с помощью средств массовой информации, путем дипломатии, потому что угроза прямая — тем более что в памяти у людей сохранилось недавнее месячное существование в городе без воды. Могу подтвердить данную информацию. Сообщаю, что это очень сложная — практически критическая — ситуация.

Дело в том, что на протяжении трех лет, когда велись боевые действия, именно с фильтровальной станцией неоднократно возникали проблемы. Например, летом 2014 года был поврежден провод, который снабжал насосы станции электричеством, — и, соответственно, центральные районы города на протяжении длительного времени оставались без воды. Представьте себе: жара, лето — а воды нет, ни технической, ни питьевой! Тогда горсовет организовал подвоз воды, но далеко не все жители, которые находились в городе, могли этим пользоваться. Затем со станцией были связаны еще несколько нарушений. На днях сама администрация станции объявила о том, что выводит свой персонал оттуда, поскольку ВСУ стали целенаправленно обстреливать станцию. Когда сотрудники были оттуда фактически выбиты, украинские силовики заняли этот объект.

Станция находится в серой зоне, которую не занимали ни войска ДНР, ни войска ВСУ. Была договоренность, согласно которой такого рода объекты жизнеобеспечения должны функционировать вне зависимости от текущих боевых действий. На самом деле ситуация грозная: находящиеся там налетчики в любую секунду могут перекрыть воду полностью. Если уже не отключили — то вот-вот могут это сделать. А альтернативных источников воды в городе нет: Донбасс снабжается только по каналу Северский Донец — Донбасс. Это угрожает не только Донецку, ведь дальше вода идет в Мариуполь, находящийся под контролем Украины. Значит, это неизбежно ударит и по ним — с каким-то временным лагом.

Это провокация, которая имеет единственный смысл: стимулировать силы ДНР на ответный удар. Если боевые действия сохранятся, то в любой момент, когда они захотят атаковать, они же смогут предварительно отключить воду. И что дальше? Атака, штурм — и, соответственно, положение осажденных будет чрезвычайно тяжелым. Я в первую очередь подумал о жителях, но все гораздо масштабнее! Не забывайте о муниципальных объектах: больницах, школах, садах. Предприятия все работают на воде. Всё встанет! Нужно ведь учитывать и экономическую составляющую.

Украинские силовики в данный момент находятся на захваченной станции, не допускают специалистов. Конечно, сами они не могут ничего включать-выключать, не обладая знаниями. Уверен, что при острой необходимости — разберутся. Они ждут атаки, которую намеренно провоцируют.

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