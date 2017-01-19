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Источник Правда.Ру

Африканский союз не даст Гамбии запутаться в президентах

Экспертное мнение

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) готово ввести войска в Гамбию, самое маленькое по площади государство в Африке, чтобы заставить проигравшего выборы президента Яхья Джамме передать мандат избранному — Адаме Барроу.

Экперт: Африканский союз поставит на место экс-президента Гамби

Сообщается, что Сенегал якобы уже ввел войска в страну. Во вторжении также собираются принять участие Нигерия и Гана. Мнением по этому поводу с Pravda.Ru поделился заведующий Центром изучения российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН Евгений Корендясов.

— Не является ли это вмешательством во внутренние дела Гамбии — члена ЭКОВАС? Может ли, например, Европейский союз вводить войска в одну из стран блока?

— ЭКОВАС — это субрегиональное интеграционное объединение, признанное Африканским союзом. В соответствии со своими уставными и прочими документами сообщество имеет право при согласовании или по поручению Африканского союза создавать межгосударственные силы и вмешиваться в некоторые вопросы тех или иных государств.

Такое же решение принималось в отношении Мали во время государственного переворота в начале 2012 года. Так что в решении ЭКОВАС нет ничего нового и неожиданного. Известно, что сообщество решительно вмешивалось в события в Сьерра-Леоне, в Либерии, были созданы силы внешнего вмешательства ЭКОВАС, в основе которых лежал воинский контингент из Нигерии. Поэтому подобное решение не должно вызывать суждений относительно легитимности, все это в рамках документов, принятых Африканским союзом и руководящими инстанциями самого ЭКОВАС.

Что касается самого конфликта, который вызывает недоумение, могу сказать следующее. Прошли выборы, на которых победил представитель оппозиции. Уходящий президент признал их законность, признал нового президента, но через неделю передумал и опять ворвался в Президентский дворец. Естественно, это вызвало абсолютно единодушную негативную реакцию на африканском континенте. Новый президент был признан. Недавно на саммите Франция - Африка именно он представлял Гамбию. ЭКОВАС собирается достучаться до разума сопротивляющегося перевертыша, бывшего президента, — это вполне вписывается в рамки той стратегии, которую проводит Африканский союз в отношении таких случаев.

— Сенегал собирается обратиться за поддержкой в Организацию Объ­е­ди­нен­ных Наций. Каково будет решение Совета Безопасности ООН?

— По данным вопросам Совет Безопасности ООН находится в тесном контакте с Африканской комиссией - высшим органом Африканского союза. Эти организации будут действовать совместно, как и при перевороте в Мали. Тогда было принято совместное решение о преобразовании африканской миссии примирения в миссию поддержания мира, согласно нормам и уставам ООН и решениям Совета Безопасности.

Сенегал очень обеспокоен, потому что Гамбия разделяет его на две части. Конечно, сенегальцам не очень удобно, чтобы там продолжалась смута. Тем более, что в одной из провинций Сенегала Казаманс продолжает существовать сепаратистское движение.

— Многие уверены, что в расшатывании ситуации в Гамбии не обошлось без американцев. Почему Барак Обама не защищает маленькую страну от вторжения, как он сделал, по его словам, в отношении Украины?

— Я думаю, что Трампу не до Африки сейчас вообще, тем более не до Гамбии. Ему дай Бог пройти завтра инаугурацию спокойно. А Обаме уже поздно на что-либо реагировать. Но, в принципе, они осудили действия бывшего президента Гамбии и госдепартамент поддерживает меры, предпринимаемые для того, чтобы избранный президент был восстановлен и утвержден во всех своих прерогативах и полномочиях.

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