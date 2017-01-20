Лукашенко блефует: Белоруссия не выживет без нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился заменить российскую нефть альтернативными вариантами в связи с сокращением поставок. Известно, что вопросы об альтернативных поставках "черного золота" обсуждались еще в конце прошлого года, а некоторые варианты были испытаны на практике при доставке нефти с Чёрного и Средиземного морей на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Фото: AP

Что стоит за словами белорусского президента, Правде.Ру рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков:

— Я думаю, на самом деле, это больше сигнал России о том, что надо договариваться. Я думаю, то Лукашенко рассчитывал, что конструктивные переговоры будут уже в самом начале года, что буквально в январе все решится, и здесь вопрос даже не в переговорах по нефтяному вопросу, а в переговорах по газовому. Потому что, у нас в нефтяном секторе, на самом деле, проблем нет. Мы просто используем против друг друга рычаги давления в нефтянке. А основная проблема сосредоточена в газовой сфере, она заключается в том, как трактовать контракты и межправительственные соглашения, которые были подписаны еще в 2011 году.

Год назад Беларусь и "Газпром" начали по-разному считать цену на газ. И вот мы просто не можем выйти из газового конфликта, а нефтянку используем как рычаг давления. Они угрожают, что повысят тариф на прокачку российской нефти в Европу, а мы сокращаем им поставки нефти на переработку. И в этом заключается смысл всего этого конфликта.

Лукашенко рассчитывал, что с Путиным встретится буквально 11 января и все решит. А встреч нет и нет. И я думаю, что он просто сигнал посылает Москве, что, мол, давайте уже встречаться и договариваться. В реальности Беларусь уже пробовала однажды такую замену провести российской нефти, когда закупала нефть в Венесуэле. И тогда выяснилось, что это в 1,5 раза дороже, чем российская нефть. И сейчас, на самом деле, тоже убытки Белоруссии от того, что она захочет поставлять нефть из других стран, думаю, вполне возможно, будут больше, чем убытки от простоя мощностей.

Если посмотреть даже статистику за 2016 год, которую дает Белорусское статистическое агентство, там есть данные, что с сентября по ноябрь они в основном нефть закупали в России, 17 миллионов тонн, но 39 тысяч тонн, то есть мизерный объем, все равно был закуплен у Казахстана. И там же средние цены. И оказывается, что Беларусь покупала нефть у Казахстана на 10 долларов на каждый баррель дороже, чем у России. За тонну выходит 279 тысяч долларов у Казахстана, а у России — 215.

Поэтому здесь Россия, можно сказать, продает гораздо дешевел нефть, чем другие поставщики, плюс у других поставщиком стоимость повышается за счет сложной транспортировки. Из той же самой Венесуэлы они ее через полмира тащили на танкерах, потом выгружали в Одессе, потом из Одессы по нефтепроводу до города Броды, потом железнодорожными цистернами по железной дороге поставляли, и через Прибалтику так же они кидали. Как ни крути, у любых альтернативных поставщиков, сама логистическая схема, то есть доставка, будет сложнее и дороже.

Поэтому я думаю, что Беларусь даже не хочет реально поставлять нефть, а хочет дать сигнал Москве, что нужно договариваться. На самом деле, шансы высокие решить эту проблему. Стороны сейчас сделали шаг друг другу навстречу, и вначале года Россия согласовала 4 миллиона тонн за квартал поставки нефти. И несмотря на то, что в прессе писали, что это понижение, на самом деле, это повышение. Если мы посмотрим, сколько мы поставляли нефти в третьем и четвертом квартале 2016 года, то там 2,5-3 миллиона тонн, а сейчас до 4 подняли. Я думаю, что это позитив больше, чем негатив. А белорусы, в свою очередь, тоже шаг навстречу сделали, они не стали повышать стоимость транзита на 60%, а повысили всего на 10%. Здесь шансы договориться высоки, просто нужны встречи уже на уровне президентов.

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