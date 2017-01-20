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Источник Правда.Ру

Экономист: В провинции не выжить без кредитного рабства

Экономика

Доходы россиян падают, в итоге растет число тех, кто берет кредиты. Их количество в прошло году увеличилось на 2% и достигло 61%. В самых проблемных регионах не имеют задолженности только 15% активного населения, а в Республике Алтай непогашенный кредит имеют уже 99% работающих. По данным Объединенного кредитного бюро, количество заемщиков с открытыми кредитами выросло на 5%: с 42,6 до 44,7 млн человек.

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Куда все идет и как решить проблему, Правда.Ру спросила директора Института актуальной экономики, лидера движения "Новая Россия" Никиту Исаева.

— С чем связана такая тенденция?

— Тенденция вполне естественная. У нас сейчас самый большой объем задолженности физических лиц по заимствованиям. Составляет он, по-моему, около 14 триллионов рублей, что фактически соответствует бюджету страны. Причины тоже просты — падение реально располагаемых доходов населения, не только в валютном эквиваленте, но и уже в рублевом эквиваленте. За прошлый год оно составило почти 10%. При этом увеличивающаяся безработица, которую у нас теперь называют скрытой безработицей, показывая красивые цифры. Официально безработица в районе около 5%.

Иными словами, люди, не имеющие источника дохода, начинают прибегать к услугам так называемых микрофинансовых организаций, под те самые кабальные проценты, что, соответственно, фактически ведет к полной невозможности исполнения своих обязательств по подобным договорам. В связи с этим возникает ситуация, что этот объем все нарастает.

— Какое видите решение проблемы?

— Решение проблемы является комплексным. Невозможно запретить людям не брать деньги. Можно запретить кредитные организации, микрофинансовые организации, но это нарушение всех устоев рыночной экономики. Можно зарегулировать эти организации, но тогда это все перейдет в черный рынок, где прибавятся не только проценты, но и откровенный криминал, когда и коллекторы могут показаться приятным воспоминанием для тех, кто будет брать деньги на черном рынке. Выбивать это будут в физическом смысле, в том числе с возможным вредом для здоровья и жизни заемщика.

Иными словами, решение лежит только в плоскости проведения экономических реформ, повышения реально располагаемых доходов населения, возврате российских золотовалютных резервов, направлении их в реальный сектор экономики. Также меня крайне удивило решение в правительстве, Министерстве финансов, озвученное на нынешней неделе, не направлять сверхдоходы от высокой нефти свыше 40 долларов за баррель, предусмотренных в бюджете, в экономику страны, а продолжить резервирование этих средств в резервном фонде, который, в основном, находится в казначейских обязательствах США и других западных государств.

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