Экономист Катасонов рассказал об анархии в экономике

Председатель Счётной палаты Татьяна Голикова в интервью журналу "Огонёк" заявила, что резервный фонд России будет полностью исчерпан в 2017 году и правительство перейдёт к использованию средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

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При этом она отметила, что к резервным деньгам для финансирования бюджетных расходов прибегать будут меньше. Так, в 2019 году сумма составит 140 миллиардов рублей, а в 2017 году — 1,8 триллиона рублей.

Комментарием по этому поводу с Pravda.Ru поделился профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук, руководитель Русского Экономического Общества им. С. Ф. Шарапова Валентин Катасанов.

— Владимир Путин давал задание разработать программу с ростом ВВП не ниже 3%. За счет этого роста, если выйдем, нам не будут страшны проедания резервов. Сможем ли снять эту проблему?

— В правительстве, по-моему, окончательно запутались. Несколько дней назад все хлопали в ладоши и говорили об улучшении экономической ситуации, и о том, что не надо распечатывать наши суверенные фонды, в том числе, и резервный фонд. А теперь Голикова говорит о том, что резервный фонд будет исчерпан.

Рост экономики сейчас - это из сферы аутизма, сейчас продолжается падение экономики. Это я могу доказать, даже используя официальную статистику Росстата.

— Какой выход: корректировать соцпрограммы, расходы на оборону или печатать деньги?

— А что корректировать? Мне кажется, что Голикова не слышит президента, а президент, видимо, дает поручения, не получая необходимую информацию от Голиковой и других членов правительства. Если внимательно слушать послание президента к федеральному собранию, особенного оптимизма относительно экономического роста вы не услышите.

— Мы так понимаем, что собственная эмиссия денег у нас не приветствуется, потому что она разгоняет инфляцию. Почему в США нет инфляции?

— Потому что, эти деньги уходят на мировые рынки, они не задерживаются на товарных рынках США. Деньги уходят, либо на финансовый рынок, как американский, так и мировой, сразу же со свистом куда-нибудь за границу. Даже в прошлом году агентство Bloomberg опубликовал доклад, согласно которому 2 триллиона наличности находится у крупнейших транснациональных компаний и банков за рубежом. Вся эмиссия уходит за пределы США.

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