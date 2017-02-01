Иностранные инвестиции в экономику РФ взлетели на 60%

Прямые иностранные инвестиции в российскую экономику выросли в 2016 году на 62%, составив $19 млрд. При этом в целом в мире они снизились на 13% до $1,52 трлн. Об этом говорится в опубликованном в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Источник фото: архив Правды.Ру

"Приток прямых иностранных инвестиций в переходные экономики вырос на 38% до $52 млрд, — отмечается в документе. — Это в значительной степени отражается в удвоении их притока в Казахстан (с $4 до $8,1 млрд), а также в их 62-процентном увеличении в Российской Федерации (с $12 до $19 млрд, согласно оценкам)".

В РФ рост инвестиций связывают с капиталовложениями, связанными с продажей государством 19,5% акций в нефтяной компании "Роснефть", передает ТАСС.

Отметим, как недавно сообщала Правда.Ру, агентство Bloomberg включило Россию в список самых привлекательных стран для инвесторов.

"Российский рубль — главная ставка для инвесторов, которые занимают в валютах государств с низкой процентной ставкой и покупают высокодоходные бумаги", — отмечает агентство.

По оценкам швейцарского банка UBS Group AG, возврат от инвестиций в рубль по стратегии carry trade в 2017 году составит 26%, и это лучший результат среди рынков Европы, Ближнего Востока и Африки.

Кроме того, Международный валютный фонд сообщил, что российская экономика успешно преодолела воздействие двойного шока снижения цен на нефть и санкций и показывает признаки начинающегося оздоровления. Восстановление экономики, согласно прогнозу, должно пойти более высокими темпами в 2017 году.

Позже Forbes объявил Россию настоящим "магнитом для инвесторов".

"Ненависть к РФ как объекту инвестиций может оказаться очень непродуктивной, равно как и в прошлом году, когда индекс роста российских компаний малой и средней капитализации составил более 95%", — пишет Forbes.

По словам экспертов издания, Россия стала крупнейшим производителем нефти и газа, обогнав по этому показателю Саудовскую Аравию. Кроме того, администрация Трампа дала понять, что намерена прекратить воинственное отношение Вашингтона к Москве, и теперь инвесторы проявляют к России всё больший интерес.

А девальвация рубля, которую прочат некоторые экономисты, маловероятна, говорят эксперты.

— Я думаю, что девальвация рубля в ближайшие месяцы маловероятна. Дефицит бюджета будет покрываться за счет заимствований. Занимать без риска Россия может еще очень долго, потому что у нас очень низкий уровень государственного долга относительно ВВП. Еще один резерв наполнения бюджета, при котором, в отличие от девальвации, население не пострадает, — это увеличение доходов от использования госимущества, объема дивидендов из госкомпаний и их последующей приватизации, — рассказал Правде.Ру директор проекта ALЁNKA CAPITAL Элвис Марламов.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!