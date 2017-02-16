Крымским чиновникам обещаны уголовные дела

Против крымских чиновников могут возбудить новые уголовные дела. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Так он прокомментировал задержание своего бывшего заместителя Олега Казурина.

Аксенов отметил, что﻿ работа в отношении Казурина была начата еще в 2015 году. Расследование велось в отношении ряда должностных лиц, занимавшихся капитальным строительством.

"Процесс не закончен, это не последнее задержание, я не могу раскрывать тайну следствия, но уверяю вас, что ситуация под полным контролем", — заявил глава Крыма.

Сергей Аксенов заверил, что от наказания никто не уйдет, назвав происходящее "мерами к самоочищению".

В конце прошлого года Казурин был уволен по инициативе Аксенова за невыполнение госзадач и служебных обязанностей.

Бывшего вице-премьера подозревают в получении взятки в размере 27 миллионов рублей. За это он якобы обещал пролоббировать интересы одной строительной фирмы при заключении контракта на строительство жилья в Крыму.

Ситуацию, сложившуюся в Крыму, для читателей "Правды.Ру" прокомментировал зампредседателя Общественной палаты Республики Крым, председатель Крымского экспертного клуба Александр Форманчук.

Как вы прокомментируете слова Сергея Аксенова?

Сергей Аксенов совершенно искренен. Не так давно в личной беседе с ним я вспоминал того же Олега Казурина, который, еще будучи вице-премьером, уже обращал на себя внимание какой-то гиперактивностью в тех вопросах, которые были связаны с выделяемыми средствами. Все, что было с этим связано, он пытался курировать сам. К примеру, такие емкие проекты, как строительство федеральной трассы "Таврида".

В моем присутствии у Сергея Аксенова с Олегом Казуриным был очень жесткий спор по поводу того, что некоторые проекты тормозились из-за экспертиз. И вот тогда Казурин пытался переложить ответственность на каких-то других чиновников, но ему Аксенов сказал, что, в принципе, безразлично, кто конкретно виноват: "Вы — вице-премьер, и вы в первую очередь должны нести эту ответственность, а я не должен потом краснеть перед президентом за срывы сроков реализации некоторых проектов".

Поэтому уже тогда мне стало понятно, что с Казуриным не все будет благополучно. Аксенов, конечно, достаточно тонко чувствует таких чиновников и не раз говорил, что привычка эта, этот хватательный рефлекс, который у многих выработался еще при Украине, к сожалению, живучий. Аксенов видит это, все эти инстинкты, и понимает, что нужна системная борьба, а не просто периоды какие-то. Поэтому он не раз говорил, что да, придется зачищать, как говорится, такого рода чиновников. Вы обратили внимание, у Аксенова это уже стало системным подходом: за три года уже несколько десятков чиновников он сам лично освободил от занимаемых должностей именно по этим причинам.

Аксенов и сейчас говорит, что это не конец. Кроме того (это ни для кого не секрет), происходящее не только чисто крымское явление. Мы видим такое же в других регионах. Мы видим, насколько сегодня президент ужесточил требования к руководителям регионального уровня. Поэтому Сергей Аксенов будет вести себя еще более жестко.

Возможные новые задержания могут пройти в рамках антикоррупционной борьбы в сфере капстроительства?

Да, Крым стал тем регионом, на который сегодня выделяются очень серьезные средства из федерального бюджета. И, к сожалению, мы видим, как в том числе с материка сюда слетается, как мухи на сладкий пирог, немалое число людей, которые хотели бы это использовать.

Поэтому я еще раз хочу сказать: у Аксенова всегда было чутье на таких людей, и он в этом плане человек честный и последовательный. Многие недооценивают Аксенова, думают, что можно из его поля зрения где-то там выпасть… Особенно мелкие какие-то подрядчики, например, по ремонту дорог, неподконтрольные якобы главе Крыма. Конечно, он лучше видит ближнее к себе руководство — министра транспорта, крупных руководителей муниципальных образований, которые занимаются этим самым ремонтом дорог. Я хочу сразу предупредить всех нечистых на руку, и крупных фигур, и мелких подрядчиков: Аксенов понимает и видит все ваши схемы.

Да, в Крыму есть какие-то бреши из-за того, что мы пока еще не успели освоить в должной мере российское законодательство, и в эти бреши проникают такого рода люди, и они пытаются играть в свою игру. Но мы всех видим, эти люди уже на контроле, мы их отрабатываем. И те, кто еще не успел попасть, обязательно попадутся.

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