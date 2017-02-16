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Источник Правда.Ру

Крымским чиновникам обещаны уголовные дела

Россия » Юг » Симферополь

Против крымских чиновников могут возбудить новые уголовные дела. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Так он прокомментировал задержание своего бывшего заместителя Олега Казурина.

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Аксенов отметил, что﻿ работа в отношении Казурина была начата еще в 2015 году. Расследование велось в отношении ряда должностных лиц, занимавшихся капитальным строительством.

"Процесс не закончен, это не последнее задержание, я не могу раскрывать тайну следствия, но уверяю вас, что ситуация под полным контролем", — заявил глава Крыма.

Сергей Аксенов заверил, что от наказания никто не уйдет, назвав происходящее "мерами к самоочищению".

В конце прошлого года Казурин был уволен по инициативе Аксенова за невыполнение госзадач и служебных обязанностей.

Бывшего вице-премьера подозревают в получении взятки в размере 27 миллионов рублей. За это он якобы обещал пролоббировать интересы одной строительной фирмы при заключении контракта на строительство жилья в Крыму.

Ситуацию, сложившуюся в Крыму, для читателей "Правды.Ру" прокомментировал зампредседателя Общественной палаты Республики Крым, председатель Крымского экспертного клуба Александр Форманчук.

Как вы прокомментируете слова Сергея Аксенова?

Сергей Аксенов совершенно искренен. Не так давно в личной беседе с ним я вспоминал того же Олега Казурина, который, еще будучи вице-премьером, уже обращал на себя внимание какой-то гиперактивностью в тех вопросах, которые были связаны с выделяемыми средствами. Все, что было с этим связано, он пытался курировать сам. К примеру, такие емкие проекты, как строительство федеральной трассы "Таврида".

В моем присутствии у Сергея Аксенова с Олегом Казуриным был очень жесткий спор по поводу того, что некоторые проекты тормозились из-за экспертиз. И вот тогда Казурин пытался переложить ответственность на каких-то других чиновников, но ему Аксенов сказал, что, в принципе, безразлично, кто конкретно виноват: "Вы — вице-премьер, и вы в первую очередь должны нести эту ответственность, а я не должен потом краснеть перед президентом за срывы сроков реализации некоторых проектов".

Поэтому уже тогда мне стало понятно, что с Казуриным не все будет благополучно. Аксенов, конечно, достаточно тонко чувствует таких чиновников и не раз говорил, что привычка эта, этот хватательный рефлекс, который у многих выработался еще при Украине, к сожалению, живучий. Аксенов видит это, все эти инстинкты, и понимает, что нужна системная борьба, а не просто периоды какие-то. Поэтому он не раз говорил, что да, придется зачищать, как говорится, такого рода чиновников. Вы обратили внимание, у Аксенова это уже стало системным подходом: за три года уже несколько десятков чиновников он сам лично освободил от занимаемых должностей именно по этим причинам.

Аксенов и сейчас говорит, что это не конец. Кроме того (это ни для кого не секрет), происходящее не только чисто крымское явление. Мы видим такое же в других регионах. Мы видим, насколько сегодня президент ужесточил требования к руководителям регионального уровня. Поэтому Сергей Аксенов будет вести себя еще более жестко.

Возможные новые задержания могут пройти в рамках антикоррупционной борьбы в сфере капстроительства?

Да, Крым стал тем регионом, на который сегодня выделяются очень серьезные средства из федерального бюджета. И, к сожалению, мы видим, как в том числе с материка сюда слетается, как мухи на сладкий пирог, немалое число людей, которые хотели бы это использовать.

Поэтому я еще раз хочу сказать: у Аксенова всегда было чутье на таких людей, и он в этом плане человек честный и последовательный. Многие недооценивают Аксенова, думают, что можно из его поля зрения где-то там выпасть… Особенно мелкие какие-то подрядчики, например, по ремонту дорог, неподконтрольные якобы главе Крыма. Конечно, он лучше видит ближнее к себе руководство — министра транспорта, крупных руководителей муниципальных образований, которые занимаются этим самым ремонтом дорог. Я хочу сразу предупредить всех нечистых на руку, и крупных фигур, и мелких подрядчиков: Аксенов понимает и видит все ваши схемы.

Да, в Крыму есть какие-то бреши из-за того, что мы пока еще не успели освоить в должной мере российское законодательство, и в эти бреши проникают такого рода люди, и они пытаются играть в свою игру. Но мы всех видим, эти люди уже на контроле, мы их отрабатываем. И те, кто еще не успел попасть, обязательно попадутся.

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