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Источник Правда.Ру

Решением суда доступ к пиратским копиям "Шерлока" на время ограничили

Культура

Московский городской суд временно ограничил доступ к пиратским копиям эпизодов четвёртого сезона британского сериала «Шерлок». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

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«В понедельник в суд поступило заявление Первого канала об ограничении доступа к пиратским копиям четвёртого сезона сериала. В этот же день оно было рассмотрено, и судья вынес решение о принятии обеспечительных мер», - сказали в пресс-службе.

Теперь у телеканала есть 15 дней, чтобы подготовить необходимые документы для полной блокировки пиратской продукции.

К слову, по данным телекомпании BBC, финальную серию четвертого сезона сериала "Шерлок" посмотрело наименьшее число телезрителей за всю историю шоу - 5,9 миллиона телезрителей, в то время как первый эпизод, премьера которого состоялась в новогоднюю ночь, посмотрели 8,1 миллиона человек.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, последний, третий эпизод четвертого сезона сериала под названием "Последнее дело" (The Final Problem) в русской озвучке Первого канала нелегально появился в интернете в субботу. На британском телевидении серия была показана в 21.00 по местному времени воскресенья (полночь понедельника мск), а на российском ТВ серия транслировалась на минуту позже, с 00.01 мск.

После того, как об этом узнали создатели сериала, они сразу российских зрителей дождаться телевизионной трансляции и не раскрывать ключевые моменты сюжета.

Компания BBC Worldwide, которая занимается продажами контента корпорации за рубеж, завила о начале расследования утечки. Одновременно и пресс-службе Первого канала сообщили о том, что канал находится в тесном контакте с Би-би-си и проводит расследование в связи с появлением в интернете эпизода британского сериала "Шерлок" на день раньше выхода в эфир. По предварительной версии,причиной "слива" была хакерская атака.

Западные пользователи встретили сообщение об утечке сериала с должным чувством юмора, рассуждая о том, каким образом эта заключительная серия в ночь на субботу попала на  сервис Google Drive.

Конечно, и здесь оказались виноватыми "российские хакеры", которые до этого совершили серию кибератак на различные серверы США. «Список самых важных вещей, которые взломали русские: 1. Серия «Шерлока». 2. Выборы в США», - написал один из пользователей Twitter.

Однако вскоре к обсуждению проблемы утечки последнего эпизода "Шерлока" подключились серьезные люди - эксперты, которые уже без тени улыбки заявили о том, что "что утечка могла спланирована нарочно, дабы навредить британскому телеканалу". Именно такую версию, к примеру, озвучила газета The Telegraph.

"Коммерческой выгоды от этого явно никакой. Остается только политический мотив. Наиболее очевидно объяснение - это была карательная акция", - заявил специалист по информационной безопасности Атлантического совета Бен Ниммо.

Подробнее об этом читайте в материале обозревателя Pravda.Ru Антона Куликова "Шерлок" в плену Кремля.

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Темы хакеры Шерлок
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