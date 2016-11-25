В Госдуму внесли законопроект об административной ответственности для "лихачей". Штраф за рискованные маневры на дороге, как и сообщалось ранее, составит 5 тысяч рублей.
Соответствующее распоряжение размещено на сайте кабмина, пишет ТАСС. Согласно проекту закона, в 12 главу Кодекса об административных правонарушениях будут внесены изменения, которые установят административную ответственность в виде штрафа в 5 тыс. рублей за совершение водителем действий, квалифицируемых как опасное вождение. "Законопроект направлен на усиление ответственности за нарушение требований российского законодательства о безопасности дорожного движения", — подчеркивается на сайте правительства.
Лихачить на дороге россиянам запретили еще весной этого года, а в начале июня вступили в силу поправки к Правилам дорожного движения, которые ввели новый вид нарушения — "опасное вождение". Однако никакого наказания до сих пор предусмотрено не было. Теперь же принято решение ввести административную ответственность.
В середине ноября Дмитрий Медведев подтвердил, что "опасное вождение" будет стоить водителям 5 тысяч рублей и правительство одобрит изменения в законодательство, вводящие штраф за нарушение ПДД.
Под "опасным вождением" понимают неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, которые могут привести к угрожающей ситуации на дороге. К ним отнесли:
Кстати, глава ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин даже предлагал ввести уголовную ответственность за "опасное вождение". Он сослался на то, что гоняют по российским дорогам в основном представители "золотой молодежи", для которых штраф не будет серьезным наказанием.
Добавим, что помимо лихачества основной проблемой сотрудники ГИБДД называют разговоры по мобильному за рулем.
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