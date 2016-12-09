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Источник Правда.Ру

СКР готовит новые посадки больших чиновников

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

СК РФ продолжает активные следственные действия по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Кроме того, ведомство ведет интенсивное расследование резонансных уголовных дел о коррупции других высокопоставленных чиновников. Об этом пишет Life. ru.

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источник Pravda. Ru

В СК отмечают, что в последнее время работа по борьбе с коррупцией активизировалась и уже есть результаты. Так, за шесть лет в суд направлено более 50 тысяч уголовных дел этой направленности.

"Продолжаются активные следственные действия по уголовным делам коррупционной направленности: в отношении бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна, мэра Переславля-Залесского Дениса Коршурникова, бывшего высокопоставленного сотрудника МВД Дмитрия Захарченко, губернатора Кировской области Никиты Белых", — отметили в СК.

Кроме этого, на завершающей стадии находится расследование уголовных дел против экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и его соучастников, в отношении членов преступного сообщества, возглавляемого главой республики Коми Вячеславом Гайзером и других.

По данным СКР, в суд направлены уголовные дела в отношении 427 лиц с особым правовым статусом.

Напомним, в ночь на вторник, 15 ноября, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении министра экономического развития Алексея Улюкаева. В тот же день президент России Владимир Путин освободил Улюкаева от должности главы МЭР в связи с утратой доверия. Улюкаев будет находиться под домашним арестом до 15 января 2017 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда заявил, что в борьбе с коррупцией перед законом все равны, в том числе и министр.

После ареста министра заговорили о новых "посадках". СМИ писали, что Улюкаев может стать не единственным фигурантом дела о получении крупной взятки. РИА Новости, ссылаясь на свои источники, сообщали, что в ближайшее время в деле экс-главы Минэкономразвития могут появиться новые подозреваемые. По словам экспертов, такие схемы не делаются "в одного". Речь может идти еще о семи чиновниках.

Как писала Правда.Ру, в начале декабря объявили имя нового главы Минэкономразвития. Им стал Максим Орешкин. Он уже назвал главной задачей ведомства на 2017 год подготовку ключевых мер для обеспечения роста российской экономики.

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