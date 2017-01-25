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Источник Правда.Ру

Третья мировая могла начаться в 1974 году

Происшествия

ЦРУ рассекретило документы с информацией о столкновении атомных подлодок США и СССР. Это случилось в водах Северного моря у берегов Великобритании в разгар холодной войны в 1974 году.

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Телеграмма, направленная тогдашнему госсекретарю США Генри Киссинджеру, была засекречена больше 40 лет.

"Получено сообщение из Пентагона о том, что одна из наших подлодок класса Poseidon только что столкнулась с советской подлодкой. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения James Madison выходил из Холи-Лох, чтобы занять позицию, когда столкнулся с советской субмариной, ожидавшей за пределами базы с целью установления слежения, оба корабля всплыли, однако потом советская подводная лодка снова погрузилась в воду. Пока нет никаких сообщений о степени повреждений, будем держать вас в курсе", — публикует The Times текст телеграммы.

Американское издание приводит слова экспертов о том, что столкновение американской субмарины, несшей 160 ядерных боеголовок, и советского судна было настолько серьезным, что могло привести к началу Третьей мировой войны, передает ТАСС.

Слухи о столкновении советской и американской атомных подлодок существуют давно. Однако до сих пор никаких официальных подтверждений не было. Теперь же британские журналисты привели в качестве доказательства рассекреченную телеграмму, которая подтверждает факт столкновения.

Телеграмма, в которой рассказывается о столкновении советской и американской подлодок, была обнаружена среди 13 миллионов документов, которые рассекретило неделю назад ЦРУ США. Это архивные материалы, охватывающие период с 1947 под 1990 год, среди которых в том числе содержится информация о деятельности ЦРУ во время холодной войны, о конфликтах в Корее и Вьетнаме, данные о программах изучения НЛО, экстрасенсорики и других паранормальных явлений.

Недавно Правда.Ру сообщала, что около 11 тысяч недавно рассекреченных документов ЦРУ свидетельствуют, что США считали террористами украинских националистов, их организации и лидеров — таких, как Степан Бандера. Впрочем, это не помешало Вашингтону финансировать, поддерживать и использовать этих людей.

Документы от 1948 года выложили в свободный доступ. Посмотреть их можно на сайте спецслужбы.

"Степан Бандера, который с начала своей политической карьеры действовал против России и Польши, — вероятно, наиболее значимый на Украине лидер националистов наряду с Андреем Мельником. Он был членом террористической организации ОУН (Организации украинских националистов) и участвовал в убийстве Бронислава Перацкого, министра внутренних дел Польши", — сказано в документах.

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