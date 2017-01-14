Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?

Район на востоке Украины, где в июле 2014 года разбился малайзийский Boeing-777, должен быть вновь обследован специалистами с целью поиска останков жертв трагедии. Об этом в интервью Нидерландской телерадиовещательной корпорации заявил президент фонда "Авиакатастрофа" Эверт ван Зейтвелд.

Фото: АР

Его призыв стал реакцией на информацию о том, что среди изъятых у журналистов материалов с места крушения самолета была часть человеческой кости одного из пассажиров рейса MH17. Согласно заявлению прокуратуры, Институт судебной экспертизы провел ДНК-тест и подтвердил, что фрагмент кости принадлежал одному из пассажиров рейса, чья личность была установлена в 2014 году.

"Родственникам было непросто, когда они узнали о находке. Более того, члены семьи теперь не знают, что делать с обнаруженными останками — вскрывать могилу, заново кремировать или просто отдать специалистам для дальнейшего расследования?, — рассказал Зейтвелд. — Мы хотим избежать повторения подобных ситуаций, поэтому в ближайшее время обратимся в голландскую прокуратуру с просьбой направить на Украину новую миссию".

Как сообщает ТАСС, Михел Спеккерс вместе со своим коллегой Стефаном Беком провел в Донбассе в общей сложности 9 дней в конце декабря и начале января. В один из дней он побывал на месте крушения Boeing, где нашел обломки самолета, а также предмет похожий на человеческую кость. Он решил взять ее с собой, аргументируя это тем, что "если это останки жертв трагедии, то они должны вернуться в Нидерланды". По прибытии на родину он был задержан полицией, и все имеющиеся материалы были изъяты в интересах следствия по расследованию авиакатастрофы.

Отметим, на месте катастрофы на Донбассе по-прежнему остаются ряд фрагментов самолета, однако это не помешало совместной следственной группе (JIT) обнародовать 28 сентября предварительный доклад по крушению MH-17

Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразивший самолет — ракета серии 9М38, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.

"Эта версия не первая, а очередная в абсолютно бездарном и непрофессиональном расследовании этой тяжелейшей трагедии, авиакатастрофы, в которой над территорией Украины погибло 298 ни в чем неповинных людей. Происходящее кроме как информационной войной не назовешь. Поэтому третий год уже идет расследование. Все исследования проводятся с грубейшими нарушениями международных авиационных правил. Появилось два жалких документа комиссии, которая кое-какие моменты наконец-то уточнила, установила, что самолет сбит "Буком". На это потребовалось два года", — рассказал ранее Pravda. Ru президент фонда "Партнер гражданской авиации", заслуженный пилот СССР Олег Смирнов, в прошлом — заместитель министра Гражданской авиации СССР.

По его словам, главный виновник катастрофы — Украина. "Вопреки абсолютно жестким, однозначным требованиям закрывать воздушное пространство для пролета гражданских воздушных судов над территорией, где идут военные действия, она наплевала на это международное авиационное правило и не произвела запрета на этот полет и вообще на полеты гражданских самолетов.

Соавтором этой катастрофы (почему это все и тянется) является голландское правительство, которое не нашло в себе силы и желание сохранить жизнь людям, в том числе согражданам. Голландцев погибло больше всех — из 298 пассажиров было 195 голландцев. Голландцы не потребовали от Украины выполнить международные авиационные правила и толкнули 300 человек в этот ад.

Вот они виновники — Украина и Голландия. Расследуют они же. Что ж они будут делать? Конечно, они будут искать третьего, на кого свалить всю вину. Голландская сторона с самого начала объявила, что больше всех заинтересована в выяснении, но комиссия была создана с большой задержкой. Положено комиссию создавать в день катастрофы. Эта же комиссия была создана через месяц или что-то в этом роде. Это просто нонсенс. И эта комиссия по сей день даже не собрала всех обломков самолета, что также является грубейшим нарушением всех авиационных международных правил. Такова практика, потому что даже маленький обломочек может выявить причину катастрофы", — считает эксперт.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня