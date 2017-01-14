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Источник Правда.Ру

У голландских журналистов нашли останки пассажира рейса MH17

Происшествия

Среди изъятых у журналистов материалов с места крушения Boeing 777 в Донбассе была часть человеческой кости одного из пассажиров рейса MH17. Такие данные, как сообщает прокуратура Нидерландов, были получены в результате проведенной судмедэкспертизы.

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Фото: AP

Согласно заявлению прокуратуры, Институт судебной экспертизы провел ДНК-тест, подтвердил, что фрагмент кости принадлежал одному из пассажиров рейса, чья личность была установлена в 2014 году.

Прокуратура также отметила, что, согласно решению суда, действия полиции по изъятию обнаруженных у журналистов фрагментов были признаны правомерными.

"Суд, расследовавший дело, постановил, что ввиду обстоятельств, при которых журналист не следовал договоренностям, полиция правильно поступила, изъяв у него материалы, вывезенные из Украины, а также носители информации, которые, среди прочего, содержали фото и видеоматериалы", — говорится в заявлении прокуратуры, размещенном на сайте ведомства.

Журналист Стефан Бек в свою очередь в беседе с РИА Новости выразил соболезнования родственникам пассажира, чьи останки были обнаружены им и его коллегой в Донбассе. "Наши мысли с друзьями и семьей погибшего. Хотя мы не в состоянии полностью понять ту боль, которую им причинило это (эти новости — ред.)", — заявил он.

Бек отметил, что они надеются на быструю реакцию властей. "Заявление голландской прокуратуры подтверждает то, чего мы опасались: человеческие останки остались на месте крушения, а расследование было проведено халатно. Мы надеемся, что работа начнется немедленно", — подчеркнул журналист.

Журналист также прокомментировал вчерашнее решение суда в Нидерландах, постановившего, что часть фотоматериалов может быть использована в интересах следствия. "Решение суда не такое уж плохое, в нем даже есть некоторые позитивные моменты. Однако есть моменты, с которыми мы никак не можем согласиться", — сказал он.

На месте катастрофы на Донбассе по-прежнему остаются ряд фрагментов самолета, однако это не помешало совместной следственной группе (JIT) обнародовать 28 сентября предварительный доклад по крушению MH-17

Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразивший самолет — ракета серии 9М38, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.

Напомним, как сообщала Pravda.Ru, вернувшихся из поездки на Донбасс голландских журналистов Стефана Бэка и Майкла Спэккэрса в Амстердаме встречала полиция Нидерландов, представители которой конфисковали все собранные на юго-востоке Украины материалы.

Стефан Бек и Мишель Спеккерс провели на Донбассе восемь дней. Приехали они сюда для того, чтобы провести серию интервью с местными жителями, которые и показали им место катастрофы авиалайнера. По словам журналистов, их поразило, что многие фрагменты самолёта остаются на месте крушения.

В опубликованном голландскими СМИ комментарии прокуратуры Нидерландов отметили, что у представителей правоохранительных органов "создалось впечатление, что не все объекты, которые имеют отношение к расследованию, журналисты передадут властям добровольно. Поэтому багаж обоих журналистов был задержан и подвергнут досмотру в аэропорту".

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Темы Нидерланды крушение MH-17
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