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Источник Правда.Ру

В Лос-Анджелесе полицией убит подросток. Жители вышли на улицы

Происшествия

Вооруженный 18-летний темнокожий юноша был застрелен в субботу полицейскими в Лос-Анджелесе в результате погони при похищении автомобиля.  

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Фото: AP

Как сообщает New York Daily News со ссылкой на правоохранительные органы, сотрудники полиции  попытались остановить автомобиль по подозрению в угоне, но его водитель попытался скрыться. Позже подозреваемый выпрыгнул из автомобиля и побежал, сообщает полиция.

Офицеры последовали за ним на задний двор, где произошло фатальное столкновение. Пистолет был найден на месте происшествия, сообщили в полиции.

После того, как об инциденте стало известно, на улицы Лос-Анджелеса вышли десятки активистов и просто местных жителей. На месте происшествия собралась разъяренная толпа, сообщает газета Los Angeles Times.

Как пишет издание, демонстранты помешали проведению пресс-конференции полиции.

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Фото: twitter.com

"Полицейский не должен быть судьей, присяжным и палачом", - заявила одна из митингующих Тиа Гонсалез. На данный момент полиция оградила место происшествия и не пропускает никого, в том числе родственников погибшего.

 Это далеко не первый, да и не последний, инцидент связанный с убийством полицейскими при задержании подозреваемых. В конце сентября властям города Шарлотта (штат Северная Каролина)  едва удалось справится с бунтующими жителями после убийства правоохранителями сорокатрехлетнего афроамериканца Кита Ламонта Скотта. По версии полиции, сотрудники сил правопорядка открыли огонь, поскольку мужчина не реагировал на требование положить оружие. При этом семья погибшего заявила, что он не был вооружен. Стрелявший в него полицейский также был темнокожим.

Стоит добавить, что несколько лет назад была принята секретная директива №3025.18 "Defense Support of Civil Authorities", которая дает армии США право применять военную силу против американцев в случае массовых беспорядков и протестов. Согласно этой директиве, американские военные могут использовать танки и ракетное оружие, если в стране начнутся бунты, а президент разрешит использование армии для уничтожения протестующих.

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Темы США Лос-Анджелес убийство афроамериканца
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