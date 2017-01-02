Полиция Испании арестовала гражданку Марокко за то, что она пыталась провезти через границу в своём чемодане беженца. Об этом сообщает Daily Mail. Отмечается, что в багаже у женщины был 19-летний житель Габона, передает радио "Вести ФМ". Инцидент произошёл в анклаве Сеута, который часто используется африканскими беженцами в качестве точек входа в Европу. Мигранты либо пытаются добраться до них вплавь вдоль побережья, либо штурмуют шестиметровые пограничные заграждения.
В первый день нового года более тысячи мигрантов из Марокко попытались попасть в Испанию через ограждение на границе. Один из испанских телеканалов в прямом эфире транслировал запись, на которой было видно, что мигранты пытались перелезть через шестиметровый забор с колючей проволокой. Но проникнуть за пределы ограждения они так и не смогли. Двух человек пропустили через границу и сразу же направили в больницу Сеуты. Остальных мигрантов отправили обратно в Марокко. Во время потасовок на границе пять испанских полицейских и 50 марокканцев получили ранения из-за того, что мигранты бросали камни и прутья.
Тем временем в сети появилось видео варварского поведения мигрантов с Ближнего востока во время новогодней ночи в Берлине. На кадрах ролика видно, как огромная толпа беснующихся мужчин стреляет в воздух из пистолетов. При этом многие из них в диком экстазе запускают фейерверки прямо на улицах одного из района города. Красочные шапки опасных снарядов разрываются прямо у окон жилых домов.
Как пишут СМИ, после ужесточения пограничного контроля на границах Германии и Австрии все больше беженцев пытаются проникнуть в ФРГ на товарных поездах. Очевидно, среди мигрантов курсируют даже своего рода "инструкции". Полицейское подразделение Мюнхена, например, задержало начиная с октября около 270 мигрантов, нелегально приехавших в Германию в контейнерах на поездах или грузовиках.
Ситуация с мигрантами в Европе в последнее время вышла из-под контроля. Это признают даже власти, которые ранее призывали быть более толерантными к приезжим. Около миллиона беженцев-мусульман приняла Германия в прошлом году. Проследовали сексуальные приставания к женщинам в Кельне, теракты в торговом центре "Олимпия", атака с ножом в поезде, ежедневно происходят изнасилования, другие нападения со стороны мигрантов. Председатель профсоюза германской полиции Райнер Вендт назвал ситуацию в Германии "смесью психической нестабильности, терроризма и преступности".
Канцлер Германии Ангела Меркель уже заявила, что часть мигрантов уедет самостоятельно, некоторых придется выдворять насильно.
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