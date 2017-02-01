Кремль: Задержанные офицеры ФСБ не связаны с кибератаками в США

Кремль категорически опроверг предположения, что задержанные по подозрению в государственной измене сотрудники ФСБ могут быть причастны к хакерским атакам в США во время предвыборной кампании.

"Никакие дела подобного рода не могут иметь отношения к таким нелепым инсинуациям (о хакерских атаках), ибо, как мы уже говорили, мы категорически отрицаем любые утверждения о возможной причастности российской стороны к каким-либо хакерским атакам", — цитирует пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова ТАСС.

Как сообщил адвокат одного из фигурантов дела Иван Павлов, следствие предъявило официальное обвинение руководителю одного из подразделений Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ РФ Сергею Михайлову, его подчиненному Дмитрию Докучаеву, а также менеджеру "Лаборатории Касперского" Руслану Стоянову. "Всем фигурантам дела предъявлено обвинение в государственной измене. Это единственная статья в деле, других обвинений нет", — сказал он.

По словам Павлова, уголовное дело ведет следственное управление ФСБ. В настоящее время по делу проходит более трех человек, из которых двое — сотрудники ФСБ. Как считают следователи, обвиняемые передавали американским спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну.

"Никакое ЦРУ в деле не фигурирует, фигурирует страна. Да, речь в деле идет об Америке, но не о ЦРУ", — отметил адвокат. Он также опроверг публикации различных СМИ, что в данном уголовном деле фигурирует лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев. "Из представленных официальных документов не следует, что Аникеев и группа "Шалтай-Болтай" фигурируют в данном уголовном деле", — сказал он, отказавшись раскрывать другие подробности уголовного дела.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах также сообщил, что название Центрального разведывательного управления США не фигурирует в деле о государственной измене сотрудников Центра информационной безопасности ФСБ России. По его словам, пока неизвестно, какие именно спецслужбы могли получать информацию от подозреваемых.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель отдела Центра информационной безопасности ФСБ России Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев передавали конфиденциальную информацию ЦРУ США. Кроме того, сообщалось, об аресте бывшего главы отдела расследований компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова.

Напомним, перед президентскими выборами в США в компьютерную сеть национального комитета Демократической партии проникли хакеры. Конечно, призванная на помощь после взлома фирма CrowdStrike с порога авторитетно заявила: проникновение совершено профессиональными хакерами из ФСБ и ГРУ, причем, независимо друг от друга. Тогда факт хакерского взлома комитета по выборам в конгресс Демократической партии подтвердил и предвыборный штаб кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, там предположили, что подобными действиями Россия может попытаться повлиять на исход выборов.

Демократы также заявили, что российские хакеры якобы пытались помочь кандидату-республиканцу Дональду Трампу. Сам Трамп это опроверг и заявил, что России стоило бы помочь добыть 30 тысяч электронных писем, которые Хиллари Клинтон удалила со своего личного сервера, где хранила секретную служебную переписку в бытность госсекретарем.

После якобы "российской кибератаки", спецслужбы США бросили все свои силы на операции по наблюдению за Москвой, причём масштабы превосходят показатели времён холодной войны. Как пишет The Washington Post со ссылкой на американских официальных лиц, в операциях будут принимать участие подпольные сотрудники ЦРУ. При этом будут использоваться возможности Агентства национальной безопасности (АНБ) в области кибершпионажа, спутниковых систем и других средств. Отмечается, что ранее эти ресурсы были направлены на борьбу с терроризмом и работу в зонах военных конфликтов, в которых были задействованы США.

На шпионаж Россия выделяет минимальные средства, однако на шпионаж против США выделяется значительная его часть, а количество российских разведчиков в Соединённых Штатов превышает число американских оперативных сотрудников, работающих в России.

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