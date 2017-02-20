Налоги: чем смешнее, тем печальнее

Интернет пестрит списками смешных, странных, курьезных — какими только эпитетами их не награждают! — налогов в разных странах. Но тем, кто их платил или платит, явно не до смеха. О чем они свидетельствуют? В первую очередь о том, что рождение полноценной национальной налоговой системы — процесс достаточно болезненный.

Мы посчитаем ваши шляпы

Налог на шляпы, гриль, воздух, тень, навоз, мужчин, трусость, двери и окна, цвет глаз, бороды, бани и т. д. В мире, наверное, нет страны, которая не отметилась бы подобным законотворчеством. Понятно, что современники-налогоплательщики, которым приходилось выкладывать энные суммы, иногда немаленькие, в отместку давали этим государственным инициативам хлесткие и остроумные названия. А уж потомки, родившиеся, когда тот или иной экзотический налог давно отошел в историю (или, как это чаще бывало, трансформировался в более для нас понятный), просто вертели пальцем у виска: надо же было такое придумать!

Между тем, найти вполне рациональное объяснение введению того или иного налога обычно можно, по крайней мере задним числом. Но вот современники светлую мысль законодателей понимали далеко не всегда, и в истории имеются случаи, когда это оборачивалось серьезными для стран последствиями.

Большинство "абсурдных" налогов относилось, выражаясь современным языком, к категории налога на роскошь. Например, с 1784 по 1811 годы в Великобритании взимался налог на шляпы. Внушительная коллекция шляп, цилиндров, котелков на все времена года и все случаи жизни служила джентльмену своего рода абонементом в приличное общество и свидетельствовала о его статусе. Чем состоятельнее джентльмен, тем больше головных уборов в его арсенале. И тем, соответственно, выше налог — чистой воды шкала прогрессивного налога, как сказали бы мы сегодня.

Налог на окна (опять же Великобритания), а также на двери и окна (Франция) — из той же серии, что и налог на шляпы, хотя просуществовал он несравнимо дольше, практически полтораста лет, с 1699 года. Он тоже был прогрессивным: за дом со "стандартным" числом окон его владелец платил 2 шиллинга в год, а за превышение — в геометрической прогрессии: 6 шиллингов, если окон было больше десяти, 10 шиллингов — если больше двадцати. Население реагировало соответственно: бедняки и середняки заколачивали оконные проемы и закладывали их кирпичами, а богачи козыряли друг перед другом, соревнуясь в количестве окон.

Но протесты против несправедливого, по мнению народа, или непонятного ему налогообложения далеко не всегда ограничивались такими безобидными методами, как заколачивание окон. Сбор "налога на жизнь" (звучит абсурднее некуда, не правда ли?) в британском городе Брентвуд в 1381 году закончилась крупным крестьянским восстанием, охватившим практически всю Англию и вошедшим в учебники истории как восстание Уота Тайлера.

Между тем обсмеянный "налог на жизнь", то есть обложение налогом отдельных категорий населения независимо от возраста, существовал во многих странах. В России он носил название подушной подати и был введен Петром I в 1724 году. Налогом облагались все мужчины податных сословий (исключение составляли дворяне и духовенство), от младенцев до стариков. Таким образом налог на жизнь, или подушный налог — не что иное, как предтеча современного подоходного налога, над которым пока никто не смеется.

Бодрящий заряд соли

Родиной подоходного налога можно считать Китай, где во время правления династии Тан (618-907 годы) ввели налог на мужчин, что тоже звучит своеобразно. Вплоть до XVIII века налоги с каждой семьи взимались в зависимости от количества в ней представителей сильного пола, с 1720-х годов — в зависимости от размеров земельного надела (аналог земельного налога).

Но самым, наверно, крупным предметом налогового раздора в истории оказалась соль. Неподъемные акцизы (то есть косвенные налоги на товары массового потребления) на нее послужили причиной печально знаменитого московского "соляного бунта" во времена царствования Алексея Михайловича и, как утверждают историки, ни много ни мало — Французской революции 1789 года. Грозные "соляные" уроки напоминают властям любой страны, как опасно перегнуть палку в налоговом вопросе.

Даже на фоне изощренного законотворчества разных стран лидером в мире, по общему мнению, является Тибет конца XIX — начала XX века. Общее число налогов в нем равнялось 1892.

Собака — друг Минфина

Налоговая тема не ограничивается "проколами" и казусами прошлых эпох. Наших предков не меньше позабавили бы современные налоги на коровье пуканье (введен в одном из прибалтийских государств под тем соусом, что коровы, испуская газы, выделяют вредный для атмосферы метан) или налог на собак, популярный у европейцев. Любопытно, что в Швеции его размер зависит от роста собаки, а в Норвегии — от ее длины.

"Собачий" налог породил немало казусов. Например, житель Германии несколько лет выдавал своего четвероногого друга породы испанская водяная за овцу, пользуясь внешним сходством.

Разговоры о том, что пора обложить налогом собаководов, кстати, давно идут и в России, где в числе прочих звучат предложения снизить его в 10 раз для владельцев стерилизованных животных.

Больше налогов хороших и разных!

Беспрецедентный пример из новейшей истории — налог на бездетность (или, иными словами, на "отсутствие жизни", что, согласитесь, еще более впечатляюще, чем "налог на жизнь") в СССР. С 1941 года до начала 1990-х он взимался с бездетных мужчин от 20 до 50 лет независимо от семейного положения и с замужних женщин от 20 до 45 лет. Платить приходилось немало — 6 процентов от зарплаты. Эти отчисления, как объясняли власти, направлялись на пособия для многодетных матерей. Такой налог был единственным в мире.

Перечислять и анализировать "абсурдные" — а на поверку, возможно, вполне разумные — налоги можно бесконечно. Но главный вопрос: в чем их суть?

Уж виноват ты тем, что хочется мне денег!

"Налоги существуют в любой экономической системе будь то рыночная, тоталитарная или смешанная — определенная рента с юридических и физических лиц в пользу государства взыскивается всегда, — объясняет директор Института актуальной экономики, лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев. — В этом процессе есть своя закономерность: чем меньше налогов по количеству и чем они менее оригинальны, тем более устойчивой является экономическая система. И наоборот: чем менее совершенна и чем моложе система, тем больше в ней всяких экзотических налогов. Но целиком от "экзотики", как показывает практика, до сих пор никто не избавился. Например, в ХХ веке большинство государств, начав решать экологические проблемы, в том или ином виде ввело налоги на свежий воздух. Есть налоги на утилизацию отходов вредных производств, уплачивая которые предприятия фактически покупают разрешение на незаконную деятельность. Так поступал, например, Китай, когда массово создавал свои фабрики для производства ширпотреба".

По словам эксперта, новации подобного рода не прекращаются. Так, в прошлом году ряд российских парламентариев выступил с предложением ввести налог на сладкую газированную воду и чипсы. Некоторые предлагают ввести налоги на резиновые покрышки не оборудованные резиновыми шипами, чтобы уменьшить износ автодорог…

"Из этого же разряда — нашумевшее предложение о введении налога на тунеядство. Его авторы пытаются либо вернуть нас во времена СССР, когда существовала соответствующая уголовная статья, либо к опыту нынешней Белоруссии, которая тоже пытается облагать налогом не трудоустроенных официально граждан, которые не платят соответствующие страховые взносы в различные фонды. На мой взгляд, это тоже, мягко говоря, достаточно забавная формула в государстве, которое мало того что не может обеспечить людей работой, но еще и штрафует их фактически за то, что оно не может выполнить эти функции, и при этом называет себя патерналистским", — отметил Никита Исаев.

На вопрос, какой должна быть система налогообложения, он отвечает однозначно: четкой и прозрачной. "Понятно, что любое введение экзотичных налогов продиктовано стремлением получить дополнительные доходы в бюджеты, — говорит он. — Делается это с благой целью упрочить стабильность системы, но на деле получается обратное: доверие к этой системе подрывается. Обосновывать для граждан введение каждого отдельного налога достаточно сложно — лучше разработать единую тарифную налоговую систему, которая была бы понятна людям и мотивировала их на эффективное использование своих трудовых и финансовых ресурсов".

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