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Марина Лебедева

Признаки того, что жизнь вашей собаки приближается к концу

2:44
Зоосфера » Собаки

Потеря любимого питомца может стать тяжелым испытанием для его хозяев. В то время как некоторые собаки могут стареть без особых проблем со здоровьем, другие могут страдать от хронических или неизлечимых болезней, которые снижают качество их жизни.

Признаки того, что жизнь вашей собаки приближается к концу

Поведенческие изменения

По мере приближения к концу жизни у вашей собаки могут наблюдаться изменения в поведении. Они могут стать более

  • подавленными,
  • растерянными,
  • беспокойными,
  • тревожными и приставучими,
  • а также изолироваться от людей или животных.

Они могут потерять интерес к общению, занятиям или игрушкам или стать агрессивными, как правило, из-за хронической или постоянной боли или опухоли мозга.

Остановка кровообращения

У собак с сердечной недостаточностью может появиться кашель из-за изменения размеров сердца. У них также может наблюдаться слабость, вызванная анемией и плохой циркуляцией насыщенной кислородом крови по организму.

Изменение характера дыхания

Ваша собака может начать задыхаться даже в состоянии покоя, у нее может появиться кашель или ей будет все труднее сделать нормальный вдох по мере приближения к концу жизни. Это может быть следствием сердечной недостаточности, респираторного заболевания, рака или болезни обмена веществ, такого как диабет, почечная недостаточность, заболевания печени или надпочечников.

Изменения аппетита или жажды

Аппетит и потребление воды у собаки постепенно снижаются по мере того, как ее органы начинают отказывать. Они могут испытывать тошноту, рвоту или диарею, что может наблюдаться у собак с заболеванием почек, печени или желудочно-кишечного тракта.

Потеря веса

Ваша собака может потерять вес из-за отсутствия пищи или значительной атрофии мышц, вызванной неоплазией или другими заболеваниями.

Недержание

Собаки могут быть физически неспособны подняться с лежанки, чтобы выйти на улицу, или у них могут быть мышечно-скелетные и неврологические ухудшения, которые влияют на уретральный и анальный сфинктеры, вызывая недержание мочи и/или кала.

Признаки, о которых вы должны знать

Итак, общие признаки того, что собака активно умирает, включают:

  • затрудненное дыхание,
  • неспособность контролировать свой кишечник или мочевой пузырь,
  • отказ от еды,
  • отсутствие реакции на раздражители.

Обсудите эвтаназию со своим ветеринаром, если ваша собака испытывает сильную боль. Ваш ветеринар сможет дать конкретные рекомендации о том, когда придет время.

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ЕСЛИ ВАША СОБАКА ДЕЛАЕТ ТАК, ЗНАЧИТ ОНА УМИРАЕТ
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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