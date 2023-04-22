Потеря любимого питомца может стать тяжелым испытанием для его хозяев. В то время как некоторые собаки могут стареть без особых проблем со здоровьем, другие могут страдать от хронических или неизлечимых болезней, которые снижают качество их жизни.
По мере приближения к концу жизни у вашей собаки могут наблюдаться изменения в поведении. Они могут стать более
Они могут потерять интерес к общению, занятиям или игрушкам или стать агрессивными, как правило, из-за хронической или постоянной боли или опухоли мозга.
У собак с сердечной недостаточностью может появиться кашель из-за изменения размеров сердца. У них также может наблюдаться слабость, вызванная анемией и плохой циркуляцией насыщенной кислородом крови по организму.
Ваша собака может начать задыхаться даже в состоянии покоя, у нее может появиться кашель или ей будет все труднее сделать нормальный вдох по мере приближения к концу жизни. Это может быть следствием сердечной недостаточности, респираторного заболевания, рака или болезни обмена веществ, такого как диабет, почечная недостаточность, заболевания печени или надпочечников.
Аппетит и потребление воды у собаки постепенно снижаются по мере того, как ее органы начинают отказывать. Они могут испытывать тошноту, рвоту или диарею, что может наблюдаться у собак с заболеванием почек, печени или желудочно-кишечного тракта.
Ваша собака может потерять вес из-за отсутствия пищи или значительной атрофии мышц, вызванной неоплазией или другими заболеваниями.
Собаки могут быть физически неспособны подняться с лежанки, чтобы выйти на улицу, или у них могут быть мышечно-скелетные и неврологические ухудшения, которые влияют на уретральный и анальный сфинктеры, вызывая недержание мочи и/или кала.
Итак, общие признаки того, что собака активно умирает, включают:
Обсудите эвтаназию со своим ветеринаром, если ваша собака испытывает сильную боль. Ваш ветеринар сможет дать конкретные рекомендации о том, когда придет время.
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