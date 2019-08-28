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Автор Марина Расторгуева

Молоко и молочные продукты в рационе собак

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Каждый знает о том, что молоко для человеческого организма является весьма полезным продуктом. В нем много натуральных компонентов и белка. Но стоит ли использовать молочные продукты в рационе вашего питомца?

Стоит сказать, что молоко является противоречивым продуктом в собачьем рационе. Молочные продукты не окажут негативного влияния на здоровье и жизнедеятельность вашей собаки. Но не стоит каждый день баловать питомца "молочкой", так как в её составе есть лактоза. Наилучшим вариантом станет покупка безлактозного молока для собак в специализированном магазине. Если вы решили побаловать питомца обычным молоком, то выбирайте минимальный процент жирности.

Коровье молоко содержит почти в 3 раза больше белка и жира, чем собачье. Также в нем много фосфора, железа и извести. Если вы решили использовать такое молоко для прикорма щенков, то разбавьте его сырыми куриными яйцами. Питательная ценность станет уравновешенной.

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Самым безопасным молоком для собак считается козье молоко. Оно хорошо усваивается, так как в его составе мало лактозы. В составе козьего молока много насыщенных белков и жиров, кальция, а также витамина А.

Стоит сказать, что у щенков больше необходимых ферментов для усваивания молока, чем у взрослых собак. Молочное меню для щенка поспособствует полноценному развитию костей и мышц, хорошему самочувствию и аппетиту. Помните, что с течением времени количество молока нужно ограничивать, так как природная выработка лактаза у щенков снижается.

У взрослых собак прекращает вырабатываться специальный фермент (лактаз) для усвоения молока. Из-за этого влияние молочных продуктов на организм животного будет индивидуальным. Если вы не обнаружили у питомца проблем с желудком, диареи, аллергии или расстройства пищеварения после употребления им молока, то можете не исключать "молочку" из рациона. Допустимой дозой будет считаться один стакан молока на один прием пищи. Но, ни в коем случае не делайте такой рацион ежедневным.

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Обезжиренный кефир хорошо подойдет щенкам для активного роста. Еще с его помощью отучают от молока уже взрослых собак. Кефир хорошо усваивается и нормализует пищеварение.

Творог также может быть в меню взрослых собак и щенков, так как содержит много фосфора и кальция.

Сыр можно использовать в качестве лакомства при дрессировке. Полноценным блюдом его делать не стоит, так как он слишком жирный для собачьего ЖКТ. Не давайте собаке больше 70 г. сыра в день.

Натуральные йогурты будут полезным лакомством для вашего питомца. Специальные бактерии, которые в них содержатся, превращают непереносимую собаками лактозу в кислоту. Йогурты насытят вашу собаку витаминами, протеинами, жирами и минералами, а также выведут шлаки из организма.

В качестве пищевой добавки можно давать собаке нежирную сметану в небольшом количестве и не каждый день.

Помните, каждый владелец собаки может сам выбирать рацион для своего питомца. Важным фактором будет служить только безопасность рациона для животного. Поэтому не забывайте следить за состоянием любимца и регулярно консультироваться с ветеринарами.

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Фото превью: allaboutdogs.ru

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