Четвероногие актеры: знаменитые собаки в кино

Сколько же их, блестящих и незабываемых героев кино, сыгранных … собаками! Пограничный пес Алый, заводной дуралей Барбос из короткометражки Леонида Гайдая, шарик, который так и не сумел стать человеком, несмотря на все усилия профессора Преображенского, бесстрашный Вольт из свежей диснеевской анимационной ленты — какие только образы не создал на экране Его Величество Пес.

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Наличие животного в кадре — необходимо!

Кстати, тот же Гайдай считал совершенно оправданным и чрезвычайно необходимым само наличие животного в кадре (лучше кошки, но, иногда, пусть будет и собака).

"Да, молва твердит, что дети и животные, мол, в кино играть не умеют, я же с категорической прямотой скажу, — решителен в своих речах Леонид Иовович — собака — это самый лучший киноактер, самый мудрый. Собака способна только одним своим присутствием "вытянуть" кадр, слабый эпизод сделать сильным, помочь актеру справиться с ситуацией…".

И это только при условии, что собака — звезда эпизода. А если она заявлена как главный действующий персонаж?

Тогда она сделает любой проект со своим участием просто суперуспешным. Хрестоматийные Лесси и полицейский пес Рекс — самое реальное (и самое живое) тому подтверждение.

Лесси — олицетворение чести и доблести

Вымышленному киногерою породы колли, знаменитой Лесси, в этом году исполнилось 82 года. Именно в 1938 году в журнале Saturday Evening Post увидел свет рассказ "Лесси возвращается домой" (Lassie Come Home). Чуть позже, в 1940 году автор рассказа, британский писатель Эрик Найт расширил его до размера романа.

Роман моментально стал бестселлером и подтверждением этому стал один очень важный факт: он сравнительно быстро был переведен на 25 языков мира.

В 1943 году по книге был поставлен первый фильм о Лесси, названный "Лесси, вернись", который полностью соответствовал сюжету книги, где главную роль блестяще исполнил Родди МакДауэлл.

Стоит также отметить и еще один прелюбопытный факт: в этой ленте впервые на киноэкранах появилась будущая "королева бриллиантов" и просто красавица Элизабет Тейлор.

Знаменитая Лесси

С тех пор были сняты многочисленные продолжения — фильмы, сериалы, и телевизионные программы, в которых действуют персонажи и из других историй про животных. Следует отметить, что Лесси и сейчас живее всех живых киногероев, спустя свыше 80 лет после первого появления на экране она до сих пор является вполне востребованным кинобрендом. Поистине, у этого персонажа (как и у кошки) — целых девять жизней.

Эта очаровательная колли сумела стать чем-то большим, чем просто собака, которая весь фильм просто идет домой. Королева Великобритании Елизавета II как-то сказала:

"Лесси — это олицетворение духа всей нации, олицетворение чести и доблести, присущего не только людям, но и этим благородным существам".

Рэсси - лучший друг Электроника

"Собака при правильном воспитании и "человеческом" к ней отношении способна на многое, почти на подвиг" — утверждает дрессировщик эрдельтерьера Рэсси из фильма "Приключения Электроника" Лидия Острецова — Помните, в этом фильме главные роли исполняли двое мальчиков-близнецов двенадцати лет и собака. В жизни эту собаку звали Чингиз. Он был не только замечательно выдрессирован своей хозяйкой, но и отличался немалой сообразительностью от природы, обладал большим чувством ответственности, а это наблюдается далеко не у каждой собаки".

Фото: кадр из фильма Приключения Электроника

По словам Острецовой, поначалу на съемках все пугало четвероногого актера — странные предметы (декорации), незнакомые люди (съемочная бригада) в страшном огромном помещении (съемочный павильон). Несмотря на это, Чингиз очень быстро понял, что ему надо делать, и отлично работал, хотя временами было видно, что он время от времени просто замирает от ужаса.

Тем не менее, он не щадил иногда просто не щадил себя. Например, в эпизоде, где Чингиз мчался за мотоциклом, он стер себе лапы в кровь, но каждый раз в новом дубле бежал с прежним усердием, начисто забывая о боли.

Крошка из Беверли Хиллз

То же самое по поводу смелости и самоотдачи хвостатых артистов могли бы сказать создатели диснеевской комедии "Крошка из Беверли Хиллз". Им ли не знать, на что способны артисты, у которых из документов всего лишь "усы, лапы и хвост", и пара-тройка справок из ветклиники.

Что же такое комедия "Крошка из Беверли Хиллз"? Это не просто кино, которое крутится вокруг одной премилой чихуахуа, это целый Ноев ковчег — одних собак здесь было задействовано аж две сотни! И не просто собак, а каких! В этой комедии снялась целая международная труппа псов разных пород:

чихуахуа;

доберманы;

немецкие овчарки;

пудели;

мопсы;

китайские хохлатые собаки;

лабрадоры;

таксы;

далматинцы;

шпицы;

французский бульдог;

сенбернары;

различные терьеры;

гончие;

бишоны;

пекинесы.

Почти 50 чихуахуа из США и Мексики изображали дикий народ чихуахуа, живущий в затерянном мексиканском городе Течичи, а 40 бродячих собак из приюта неподалеку от Мехико фактически сыграли самих себя.

Кадр из фильма Крошка из Беверли Хилз

Кроме собак, в фильме принимали участие змеи, голуби, койоты, одна пума, а также виртуальные древесная крыса и игуана. Всю эту лающую, мяукающую и искрящуюся самыми разнообразными звуками команду "держали в узде" порядка 60-ти дрессировщиков.

Американская Гуманистическая Ассоциация пристально наблюдала за всеми съемками с участием животных, чтобы обеспечить безопасность четвероногих актеров, особенно в условиях летней жары:

следили, чтобы собаки не перегревались,

проверяли подушечки их лап для того, чтобы не допустить потертостей,

обеспечивали своевременное питание.

Когда продюсеру Дэвиду Хоберману из компании Mandeville Films предложили сценарий фильма "Крошка из Беверли Хиллз", он моментально загорелся этой идеей. "Мне захотелось снять этот фильм, потому что он несет в себе позитивные идеи, например, что мы судим о людях, еще не узнав их, мы выносим суждения о культурах, в которых не жили, и что в жизни нужна цель. Любая — маленькая, большая — но цель. Это отличный фильм Disney, проповедующий терпимость, уважение к себе, поиск себя — утверждает Дэвид Хоберман — Мне кажется, наш лучший подарок зрителям — это заставить их обдумывать и обсуждать все вышеуказанные темы. И собаки в главных ролях и множестве эпизодов способны как никто другой донести эту архиважную мысль до каждого, кто посмотрит наш фильм. Но помимо всего, это еще и весьма увлекательная лента, которая заставит вас и плакать, и смеяться".

Похоже идеи, пропагандируемые фильмом, нашли отклик не только в сердцах зрителей, но и членов съемочной группы.

После окончания съемок бездомные "звезды" этой поучительной диснеевской комедии уехали жить к своим первым и, возможно, единственным дрессировщикам из Birds & Animals Unlimited. Некоторых же из них разобрали те, кто участвовал в съемках.

В чем успех хвостатых актеров

Я думаю, что ученые еще долго будут объяснять, почему фильмы, где в кадре появляется собака, пользуются поистине феноменальным успехом у зрителей. Сам же могу предположить — потому что собака является символом преданности, мудрости, открытости и упорства, то есть тех качеств, которые необходимы и нам.

Фото: kot-pes.com

Может быть, именно поэтому даже "Собака Баскервилей", самое "хоррорное" произведение Артура Конан Дойла (а в советском кинематографе — Игоря Масленникова) отдает чем-то… душевным, теплым и занятным в те моменты, когда в эпизоде появляется пес.

Сам Масленников как-то говорил о том, что: "… сделать собаку негодяем может только сценарий, сама по себе собака подлостей, присущих роду человеческому, творить не будет".

О том же говорят и члены съемочной группы этой замечательной киноленты. Они утверждают, что более чуткого, более галантного создания, нежели черный дог, сыгравший "чудовище с торфяных болот", трудно было найти.

Однако даже в этом случае, по мнению Масленникова, собака в кадре была все-таки верным другом, надежным помощником и, в какой-то мере, соратником своего хозяина.

"О чем этот фильм?" — сам себе задает вопрос режиссер, и сам же на него отвечает — "о человеческой подлости и вероломстве, помноженном на коварство и лицемерие. Собака здесь… лишь ширма, иллюзорная мистерия страха. А во всем, как всегда, виноват только лишь человек. Собака-то в итоге гибнет. А человек, которому она доверяла безгранично, с присущим лишь роду людскому цинизмом предал своего любимца… Собака так со своим хозяином не поступила бы никогда".

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