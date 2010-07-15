Сколько же их, блестящих и незабываемых героев кино, сыгранных … собаками! Пограничный пес Алый, заводной дуралей Барбос из короткометражки Леонида Гайдая, шарик, который так и не сумел стать человеком, несмотря на все усилия профессора Преображенского, бесстрашный Вольт из свежей диснеевской анимационной ленты — какие только образы не создал на экране Его Величество Пес.
Кстати, тот же Гайдай считал совершенно оправданным и чрезвычайно необходимым само наличие животного в кадре (лучше кошки, но, иногда, пусть будет и собака).
"Да, молва твердит, что дети и животные, мол, в кино играть не умеют, я же с категорической прямотой скажу, — решителен в своих речах Леонид Иовович — собака — это самый лучший киноактер, самый мудрый. Собака способна только одним своим присутствием "вытянуть" кадр, слабый эпизод сделать сильным, помочь актеру справиться с ситуацией…".
И это только при условии, что собака — звезда эпизода. А если она заявлена как главный действующий персонаж?
Тогда она сделает любой проект со своим участием просто суперуспешным. Хрестоматийные Лесси и полицейский пес Рекс — самое реальное (и самое живое) тому подтверждение.
Вымышленному киногерою породы колли, знаменитой Лесси, в этом году исполнилось 82 года. Именно в 1938 году в журнале Saturday Evening Post увидел свет рассказ "Лесси возвращается домой" (Lassie Come Home). Чуть позже, в 1940 году автор рассказа, британский писатель Эрик Найт расширил его до размера романа.
Роман моментально стал бестселлером и подтверждением этому стал один очень важный факт: он сравнительно быстро был переведен на 25 языков мира.
В 1943 году по книге был поставлен первый фильм о Лесси, названный "Лесси, вернись", который полностью соответствовал сюжету книги, где главную роль блестяще исполнил Родди МакДауэлл.
Стоит также отметить и еще один прелюбопытный факт: в этой ленте впервые на киноэкранах появилась будущая "королева бриллиантов" и просто красавица Элизабет Тейлор.
С тех пор были сняты многочисленные продолжения — фильмы, сериалы, и телевизионные программы, в которых действуют персонажи и из других историй про животных. Следует отметить, что Лесси и сейчас живее всех живых киногероев, спустя свыше 80 лет после первого появления на экране она до сих пор является вполне востребованным кинобрендом. Поистине, у этого персонажа (как и у кошки) — целых девять жизней.
Эта очаровательная колли сумела стать чем-то большим, чем просто собака, которая весь фильм просто идет домой. Королева Великобритании Елизавета II как-то сказала:
"Лесси — это олицетворение духа всей нации, олицетворение чести и доблести, присущего не только людям, но и этим благородным существам".
"Собака при правильном воспитании и "человеческом" к ней отношении способна на многое, почти на подвиг" — утверждает дрессировщик эрдельтерьера Рэсси из фильма "Приключения Электроника" Лидия Острецова — Помните, в этом фильме главные роли исполняли двое мальчиков-близнецов двенадцати лет и собака. В жизни эту собаку звали Чингиз. Он был не только замечательно выдрессирован своей хозяйкой, но и отличался немалой сообразительностью от природы, обладал большим чувством ответственности, а это наблюдается далеко не у каждой собаки".
По словам Острецовой, поначалу на съемках все пугало четвероногого актера — странные предметы (декорации), незнакомые люди (съемочная бригада) в страшном огромном помещении (съемочный павильон). Несмотря на это, Чингиз очень быстро понял, что ему надо делать, и отлично работал, хотя временами было видно, что он время от времени просто замирает от ужаса.
Тем не менее, он не щадил иногда просто не щадил себя. Например, в эпизоде, где Чингиз мчался за мотоциклом, он стер себе лапы в кровь, но каждый раз в новом дубле бежал с прежним усердием, начисто забывая о боли.
То же самое по поводу смелости и самоотдачи хвостатых артистов могли бы сказать создатели диснеевской комедии "Крошка из Беверли Хиллз". Им ли не знать, на что способны артисты, у которых из документов всего лишь "усы, лапы и хвост", и пара-тройка справок из ветклиники.
Что же такое комедия "Крошка из Беверли Хиллз"? Это не просто кино, которое крутится вокруг одной премилой чихуахуа, это целый Ноев ковчег — одних собак здесь было задействовано аж две сотни! И не просто собак, а каких! В этой комедии снялась целая международная труппа псов разных пород:
Почти 50 чихуахуа из США и Мексики изображали дикий народ чихуахуа, живущий в затерянном мексиканском городе Течичи, а 40 бродячих собак из приюта неподалеку от Мехико фактически сыграли самих себя.
Кроме собак, в фильме принимали участие змеи, голуби, койоты, одна пума, а также виртуальные древесная крыса и игуана. Всю эту лающую, мяукающую и искрящуюся самыми разнообразными звуками команду "держали в узде" порядка 60-ти дрессировщиков.
Американская Гуманистическая Ассоциация пристально наблюдала за всеми съемками с участием животных, чтобы обеспечить безопасность четвероногих актеров, особенно в условиях летней жары:
Когда продюсеру Дэвиду Хоберману из компании Mandeville Films предложили сценарий фильма "Крошка из Беверли Хиллз", он моментально загорелся этой идеей. "Мне захотелось снять этот фильм, потому что он несет в себе позитивные идеи, например, что мы судим о людях, еще не узнав их, мы выносим суждения о культурах, в которых не жили, и что в жизни нужна цель. Любая — маленькая, большая — но цель. Это отличный фильм Disney, проповедующий терпимость, уважение к себе, поиск себя — утверждает Дэвид Хоберман — Мне кажется, наш лучший подарок зрителям — это заставить их обдумывать и обсуждать все вышеуказанные темы. И собаки в главных ролях и множестве эпизодов способны как никто другой донести эту архиважную мысль до каждого, кто посмотрит наш фильм. Но помимо всего, это еще и весьма увлекательная лента, которая заставит вас и плакать, и смеяться".
Похоже идеи, пропагандируемые фильмом, нашли отклик не только в сердцах зрителей, но и членов съемочной группы.
После окончания съемок бездомные "звезды" этой поучительной диснеевской комедии уехали жить к своим первым и, возможно, единственным дрессировщикам из Birds & Animals Unlimited. Некоторых же из них разобрали те, кто участвовал в съемках.
Я думаю, что ученые еще долго будут объяснять, почему фильмы, где в кадре появляется собака, пользуются поистине феноменальным успехом у зрителей. Сам же могу предположить — потому что собака является символом преданности, мудрости, открытости и упорства, то есть тех качеств, которые необходимы и нам.
Может быть, именно поэтому даже "Собака Баскервилей", самое "хоррорное" произведение Артура Конан Дойла (а в советском кинематографе — Игоря Масленникова) отдает чем-то… душевным, теплым и занятным в те моменты, когда в эпизоде появляется пес.
Сам Масленников как-то говорил о том, что: "… сделать собаку негодяем может только сценарий, сама по себе собака подлостей, присущих роду человеческому, творить не будет".
О том же говорят и члены съемочной группы этой замечательной киноленты. Они утверждают, что более чуткого, более галантного создания, нежели черный дог, сыгравший "чудовище с торфяных болот", трудно было найти.
Однако даже в этом случае, по мнению Масленникова, собака в кадре была все-таки верным другом, надежным помощником и, в какой-то мере, соратником своего хозяина.
"О чем этот фильм?" — сам себе задает вопрос режиссер, и сам же на него отвечает — "о человеческой подлости и вероломстве, помноженном на коварство и лицемерие. Собака здесь… лишь ширма, иллюзорная мистерия страха. А во всем, как всегда, виноват только лишь человек. Собака-то в итоге гибнет. А человек, которому она доверяла безгранично, с присущим лишь роду людскому цинизмом предал своего любимца… Собака так со своим хозяином не поступила бы никогда".
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