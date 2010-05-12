Верховая езда

Кататься на лошади – это здорово!

Живя в городе, всегда задумываешься, чем же заняться в выходные. Со временем все приедается — и походы по магазинам, и посиделки в кафе с друзьями, и пешие прогулки на природе. А уж дома сидеть тем более не хочется. И тут, в один прекрасный день поступает предложение покататься с друзьями на лошадях. Если вы соглашаетесь, то, как правило, вернувшись с конной прогулки, отвечаете на все вопросы знакомых одной восторженной фразой:

Первый галоп

"Кататься на лошади — это здорово!".

Поздравляю вас. Теперь вы стали полноправным членом большой семьи, которая называется "любители конных прогулок". Таковых — миллионы. Однако далеко не все из них могут сразу ответить на вопрос "Почему вы любите кататься на лошадях?".А действительно, почему? Наверное, причины могут быть самые разные. Давайте рассмотрим наиболее часто встречающиеся.

Конные прогулки - залог хорошего настроения

Чаще всего, когда говорят о катании на лошадях, подчеркивают, что это дает ощущения полной свободы и раскованности. Словно куда-то летишь. И все страхи, тревоги волнения испаряются.

Похоже, это действительно так. Ученые доказали, что общение с большим и добрым животным, каким является лошадь успокаивает и снимает стресс. Что немаловажно для городского жителя.

Тем, кому важно именно это, нет нужды отправляться в далекие конные походы. Им будет достаточно прокатиться на лошади по:

манежу;

леваде (специально огороженной площадке)

парковым дорожкам

Для этого следует найти ближайший клуб верховой езды — их сейчас великое множество. Опытные тренеры подберут лошадку, объяснят, как сидеть на лошади, как садиться в седло и спрыгнуть на землю, как общаться с лошадью — как стоя на земле, так и сидя в седле.

Как подготовиться

Начальный этап обучения верховой езде здесь, как и в школах верховой езды, проходит обычно на корде — длинной веревке, при помощи которой тренер может контролировать лошадь, управляемую неопытным всадником. После — животное и всадник остаются наедине, а тренер только дает подсказки, советы, рекомендации.

Как подготовиться к первому занятию:

Приехать заранее. Чтобы не торопясь познакомиться с лошадью и переодеться. Заниматься 2-3 раза в неделю, чтобы не потерять приобретенные навыки. Не бояться. лошади хорошо чувствуют Ваш страх. Соблюдать технику безопасности.

Клубы хороши тем, что катание на лошадях здесь доступно практически в любое время. Можно устроить прогулку на лошадях по парку всей семьей после трудного рабоче-учебного дня, а можно — в выходные. И особого снаряжения покупать не нужно — в клубах все, от седла до костюма и сапог можно взять на прокат. Так что такой вариант катания на лошадях еще к тому же и самый дешевый.

Иппотерапия

В последнее время появилось много сообщений о том, что верховая езда может избавить от некоторых заболеваний. Во многих городах даже появились специальные организации, практикующие лечение с помощью верховой езды (иппотерапии). Ее принцип прост: садись верхом и лечись.

Многие, кто проходил курс подобного лечения, говорят, что верховая езда и выполнение специальных упражнений буквально творят чудеса.

Сеанс иппотерапии — это получасовые занятия на лошади и выполнение нескольких упражнений на укрепление мышц, координацию движений. Специалисты по иппотерапии занимаются такими заболеваниями, как:

остеохондроз

искривление осанки

ДЦП

помогают психологически, когда человек очень возбудимый

После курса иппотерапии такие пациенты начинают вести себя спокойно — нервная система становится устойчивее. Кроме того, верховая езда помогает восстанавливаться после травм или при сердечных заболеваниях.

Иппотерапия - садись верхом и лечись!

Но если вы здоровы, а кататься по дорожкам парка или в манеже вам скучно, можно отправиться в конный поход. Этот вид отдыха выбирают те, кому не хватает ярких впечатлений и острых ощущений в обычной жизни.

Конный туризм в нашей стране начал развиваться сравнительно недавно, но выбор уже есть.

Предложения по конному туризму можно найти в сети Интернет или попросить рекомендацию у работников клуба, который посещаете — часто они знают ближайшие турбазы, которые предлагают прогулки на лошадях и конные походы.

Как это происходит? Набирается группа, подбираются лошадки и маршрут — обычно их несколько, в зависимости от уровня подготовки всадников. И вот, и на 7-10 дней вы прощаетесь с домашним уютом и твердой крышей над головой. Приготовьтесь к тому, что в конном походе жить вы будете в палатке, готовить — на костре, и за лошадью своей ухаживать — сами. В зависимости от подготовленности всадников, маршруты конных походов делятся на:

Сложные По 3-4 часа в седле Простые Час-два езды и стоянка с отдыхом

Кстати, развлечений в походе хватает. Например, скачки наперегонки. А некоторые инструкторы могут предложить покатаются без седла, совсем как индейские воины, и даже искупаться с вместе с лошадью.

В конном походе возможно более тесное и непосредственное общение с животным. Вы лучше узнаете, друг друга, и возможно, продолжите общение после окончания похода. Так что, если вам необходим четвероногий друг, в конном походе вы сможете его встретить.

Однако такой способ общения с лошадью несколько стоит подороже. Во-первых, стоимость таких походов сильно выше, чем у обычных прогулок в парке, во-вторых, вам придется самим покупать экипировку и все, необходимое для жизни на природе. Но, поверьте мне, результат стоит затраченных денег.

Верховая езда

Но некоторым и этого мало. Они хотят преодоления трудностей, побед и славы. Им важно доказать самим себе, что они способны на многое. Такие честолюбивые "лошадники" начинают всерьез заниматься спортивными видами верховой езды. Благо, что теперь с этим нет никаких проблем. Подобные школы имеются в каждом городе.

"Я отбываю вечерней лошадью" - пел Александр Розенбаум.

Конный спорт — трудное дело. Лошадь — не велосипед, норовистый "снаряд" и палец отхватить может, и ногой лягнуть. Но те, кто решился на это, не боятся трудностей. Ведь в основе их увлечения лежит огромная любовь к лошадям. Кроме обучения верховой езде, взаимодействию с лошадью, выезде, прыжкам, эти люди постоянно общаются с умными животными, ухаживают за ними. И часто человек и животное становятся настоящими друзьями. Тренировки, падения, отработки по сто раз одного и того же, травмы — им все нипочем поклонникам одного из самых древних видов спорта.Что же, если вас подобное не страшит, можно попробовать. Однако, подобный спорт весьма дорог.

У тех, кто профессионально занимается верховой ездой, все снаряжение, включая седла и стремена — свои собственные. А стоит конная "амуниция" весьма и весьма недешево. Что не удивительно, поскольку до сих пор многие аксессуары для верховой езды изготавливаются вручную. Так что это штучный товар. Зато есть возможность подобрать снаряжение "под себя".

Так что как видите, общаясь с лошадью, разные люди преследуют разные цели. Однако все согласны в одном: верховая езда — это увлечение сильных духом, жаждущих приключений, праздника среди серых монотонных будней и в то же время готовых преодолевать трудности и постоянно совершенствоваться.

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