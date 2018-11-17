Отдаст ли Путин японцам российские Курилы

В ходе государственного визита в Сингапур и встречи с японским премьером Синдзо Абэ, президент России, Владимир Путин обещал вернуться к обсуждению декларации 1956 года и вопросу о ратификации мирного договора с Японией.

В частности, российский лидер заявил, что в той самой советской декларации "говорится, что Советский Союз после подписания мирного договора готов передать Японии два южных острова.

Не говорится, на каком основании передать, под чьим суверенитетом эти острова останутся. Но зафиксирована готовность два острова передать. После этого состоялась ратификация Верховным Советом СССР и японским парламентом. А затем Япония отказалась от выполнения договоренностей".

Естественно, что оппозиционная общественность и СМИ восприняли это заявление, как готовность Путина отдать Японии Курильские острова. Особенно, в контексте того, что Абэ уже пообещал на этих островах, в случае их передачи Японии не размещать военных баз США.

Но понятно, что восприятие озабоченной общественности крайне отличается от того, что происходит в реальности. А в реальности есть советская декларация 1956 года, в рамках которой советское правительство заявило, что мирный договор с Японией будет ратифицирован после того, как СССР передаст Японии Хабомаи и Шикотан.

А вот японское правительство тогда от подписания этой декларации отказалось потому, что хочет больше, чем два острова, а в идеале хочет всю курильскую гряду. И вот тогда, конечно, мирный договор.

Что касается военных баз, то здесь тоже все более чем интересно. Абэ, конечно, заявил, что их не будет, если что. Но вот еще в 2016 году Сётаро Яти, глава Совбеза Японии заявлял Патрушеву нечто прямо противоположное. И нужно понимать, что в последние несколько десятилетий международная дипломатия сводится к простому тезису "обещать — не значит жениться".

Особенно это актуально в отношении нашей страны. И Путин, да и наши дипломаты и специалисты по внешней политике не могут этого не понимать. Особенно после истории с Ливией, да и с Сирией тоже. Ну и с нерасширением НАТО на Восток, о чем тот же Путин регулярно напоминает западным партнерам.

При этом, как отмечает автор телеграм-канала "Невротик", "отсутствие мирного договора не мешает ни полноценным дипломатическим отношениям, ни оживлённым контактам в любой другой сфере — от частного туризма до экономики. Никак не похоже на "состояние войны".

По факту обе заинтересованные стороны такое положение дел вполне устраивает. А если не устраивает кого из третьих сторон, — так это не наши проблемы, и на то как раз существует "курильский ритуал", имеющий огромное поэтическое значение и не имеющий ровно никакого значения прикладного.

Что же касается прикладного или экономического применения, то оно, в общем, тоже есть. К примеру, в 2017 году правительство РФ установило на Шикотане зону опережающего экономического развития, и вообще выделило Шикотан в территорию особой экономики совместно с японской стороной.

Всё та же озабоченная общественность уже в этом увидела "начало передачи Японии Курил". Но мало кто заметил, что такое решение было в штыки воспринято и рядом представителей Японии. У них там тоже своя озабоченная общественность имеется.

Японцев тогда возмутило, что эта экономическая зона была оформлена в рамках внутреннего российского законодательства. Они требовали отдельных соглашений и выработки отдельной юридической базы.

Но, как говорится, "Хренушки вам, а не Кунашир". Потому, что Курилы — это российская территория, на которой действует только и сугубо российское законодательство. В итоге и зона есть, и экономическое развитие есть, и завод на Шикотане по переработке морепродуктов строится и развивается, и всё вроде как упокоилось, озабоченная общественность что у нас, что у них про эти события позабыла.

Но вот новый виток переговоров, новые заявления, весьма, кстати, неопределенные потому, что Россия хоть и правопреемница СССР, но декларация 1956 года действительно выглядит весьма туманно. А договариваться с Японией о сотрудничестве, действительно нужно, все же это обширный рынок и наше партнерство было бы выгодно обеим сторонам.

И вполне естественно, что в рамках переговоров на высшем уровне Российский и Японский лидеры просто не могли не коснуться темы Курил. Того же Абэ, не заведи он разговор на эту тему, просто не поняли бы японские избиратели.

Что же до самих островов, то они как были российскими, там ими и остаются. И в этом смысле, пока никаких юридических изменений не планируется.