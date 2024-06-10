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Дмитрий Плотников
США не отпустят Европу с поводка. Неожиданные результаты выборов в ЕС "бесполезны"

"Правый" поворот на выборах не уведёт Европу от надзора США

4:06
Мир

Итак, стремительное падение европейских партий и лидеров налицо.

"Правый" поворот на выборах не уведёт Европу от надзора США
Фото: wikimedia.org by Claude TRUONG-NGOC is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Премьер Бельгии после поражения своей партии объявил об отставке. Во Франции проиграла партия Макрона, и он распустил Национальное собрание. Ожидается такое же и в ФРГ, где выборы разгромно проиграла партия Шольца. Побеждают "пророссийские" силы и в Австрии.

А о чём говорит такой расклад в Европе, и как "правый поворот" ЕС выгоден нам, в беседе с корреспондентом Pravda.Ru рассказал политолог, первый зампредседателя Комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Общественной палаты РФ Александр Асафов.

"Первое событие — это изменение партийного состава Европарламента, и изменения станут известны буквально в ближайшие часы. А второй момент — это перенос больших электоральных циклов британского и французского как минимум на другие даты. Эти вещи связаны, но не напрямую. Дело в том, что касается партийного контекста, то американцы выстроили достаточно эффективную систему управления европейскими "демократиями" с любым партийным управлением: будь то ультра- или умеренно "правые", или какие-нибудь христианские демократы и так далее. Классический пример — Эстония. Там есть две партии, которые друг с другом находятся в непримиримой борьбе, но по вопросам России их позиция однозначна, хотя одни вроде бы больше демократы, а другие вроде бы больше националисты. И их позиция по отношению к России, по поводу европейской политики по позициям Брюсселя и, следовательно, Вашингтона однозначны", — подчеркнул аналитик.

Эксперт отмечает, что у них есть лишь внутренний контекст политических противоречий. И это же примерно касается и всего
европейского политического партийного поля.

"Да, мы, конечно, смотрим, что представители "Альтернативы для Германии" и Союза Сары Вагенкнехт получают какие-то более привлекательные позиции. Мы видим, что партия Марин Ле Пен и те партии, которые, не сказать, что близки по своим позициям, но хоть сколько-нибудь симпатичны, получают места в Европарламенте, а правящие партии, соответственно,
получают мест меньше. Но во-первых, стоит напомнить, что Европарламент влияет "примерно ни на что", как институция. Влияние партий в самой Европе значительно уменьшено за счёт прямого американского контроля, конечно, за политическими лидерами и политикой: и через блок НАТО, и по разным другим контурам. Поэтому это привлекает внимание избирателей и так далее.

Но влияет ли это как-то на суверенитет этих стран?

Честно говоря, это маловероятно. Отдельно особняком стоит Венгрия со своей суверенной позицией. Но как бы по всем остальным ситуация не очень влияет. И здесь стоит, конечно, ответить на второй вопрос, почему выборы-то переносят? Потому что они подстраиваются в большой электоральный американский цикл. Всё внимание будет приковано к условному противостоянию Трамп — Байден, если Трамп, конечно, дойдёт до голосования. А в это время любые другие выборы, которые могут стать проблемными, привлекут значительно меньше внимания. На это и расчёт и британцев, и французов".

И нет смысла говорить о "правом повороте" Европы?

"Можно говорить о "правом повороте", но это не ведёт к прямому изменению политических событий, политических позиций по интересующим нас вопросам: будь то поддержка Украины, поставки оружия, отмена санкций и т. д. Возможно, это первый шаг в том направлении, если американцы отпустят поводок. Но, как мы видим, отпускать они его не собираются. Достаточно это демонстрирует динамика позиций Шольца по интересующим нас вопросам. А Шольц — это представитель весьма нементализованной партии без радикальных суждений".

В ЕС завершились выборы в Европарламент
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша олаф шольц джо байден марин ле пен
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