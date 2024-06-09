Неспокойный Тбилиси: на улицы выводят молодёжь, которой раздают деньги и униформу

Владимир Хомерики: "Грузинский народ хочет работать и дружить с Россией"

7:45 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Грузия

Pravda.Ru побеседовала с президентом Фонда единения русского и грузинского народов Владимиром Хомерики. Он рассказал о том, что происходит в Грузии, а также охарактеризовал общую политическую обстановку в стране.

Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

— Вы находитесь в Грузии. Какая сейчас обстановка в стране?

— В Грузии 17 мая был праздник — День семьи. В Тбилиси готовилась большая манифестация, планировалось шествие по поводу этого праздника в поддержку властей, поддержку грузинского народа и Церкви. Что касается оппозиционеров, то они на этот день тоже готовили свой большой марш.

— Какие силы представляют десятки тысяч протестующих против закона об иноагентах?

— Во-первых, это так называемая оппозиция — реально это те же сторонники недобитого Михаила Саакашвили, которые объединяются сейчас в один фронт с поддержкой западных деструктивных сил, по одним сведениям, 10 тысяч, по другим — целых 25 разных НПО, организаций, которые финансирует Запад, чтобы через них проводить в Грузии свою политику.

И, конечно, они выводят на улицу большое количество молодёжи, даже школьников и студентов, которым раздают деньги, примерно 50 долларов, одевают их в униформу: капюшоны жёлтые, голубые и т. д.

— Действительно, всё это похоже на Майдан, особенно когда вы сказали, что им даже одежду специальную выдают. На самом деле закон об иноагентах очень мягкий. Так почему же такое неприятие этого закона?

— Это абсолютно не российский закон. Если обратиться к истории, то первый такой закон был принят в Америке ещё в довоенные годы, в конце 1930-х годов его приняли в Европе, и в Австралии принят этот закон, сейчас сам Евросоюз и Франция принимают этот закон и т. д.

Поэтому прорусского там ничего нет, он даже и текстом отличается во многом, и даже название его поменяли, здесь немножко по-другому он называется.

Против выступают только те, кто получает заграничные деньги и не хочет их лишиться. А власти Грузии как раз хотят прозрачности. До этого грузинская оппозиция кричала, что Россия финансирует русские деньги. Конечно, это был блеф.

Всем прекрасно понятно, и в первую очередь грузинским властям, что их слова — абсолютный абсурд и блеф. Они хотят вернуть Грузию в лоно дестабилизации, в лоно упадка и противостояния с Россией.

— Власти Грузии, несмотря на протесты, всё-таки принимают этот закон?

— Власти Грузии ожидали эти протесты, они это прошли ещё в том году и усовершенствовали новый законопроект. Тогда они приостановили принятие этого закона, доработали его, со всеми вроде бы согласовали, показывали его и на Западе, и везде. И теперь решили его вынести и собираются отстаивать этот закон, ибо он очень важен для самого государства.

В конце октября будут выборы, им нужна прозрачность, Запад очень активно давит, недовольный тем, что грузинские власти встали на путь истинный, сами не хотят быть марионетками. А Запад до сих пор пытается их использовать в качестве марионеток.

— Европа говорит, что вступление Грузии в Евросоюз откладывается на неопределённое время. США упрекнули Грузию в том, что вложили 6 млрд долларов в её развитие и такой вот нулевой результат. Что было построено в Грузии на эти 6 млрд, которые якобы американцы вложили?

— Появились только их НПОшные организации, которые они финансируют. И я уверен, что основная часть денег уходила на премии, откаты, на тренинги, которые они якобы готовят.

И у меня была информация, что грузинскую молодёжь возили сотнями в Польшу и другие близлежащие зарубежные страны, чтобы их готовить именно к этим манифестациям и объяснять и обучать, как действовать. Буквально 500 человек перед этим ещё в том году готовились в Польше, они планировали эти события на конец того года, готовили их.

Они готовили даже боевые ударные силы, и это часть боевиков, которая сегодня, к сожалению, воюет против России на Украине, это Грузинский легион, вместе с теми недобитыми азовцами*, которые когда-то были пленены, а потом переданы в обмен и сегодня находятся в Турции, ждали, когда будет самый горячий момент, чтобы устроить тот Майдан, который так плачевно заканчивается для Украины.

— Как в целом грузинское общество относится к закону? Что говорят в самой стране?

— Основная часть населения Грузии, как минимум более 80%, вообще не поддерживает оппозицию ни в коей мере. Люди понимают, закон используется просто для вот такой борьбы, для нагнетания, для создания прореволюционной ситуации.

Ибо этот закон абсолютно не затрагивает нормально мирное население Грузии. Извините, он ему до лампочки, потому что оно не финансируется. Это только интересы этой продажной оппозиции, НПО, которые получают эти деньги.

Поэтому это понятие в народе есть. Основная масса поддержит власть, которая сегодня действует абсолютно правильно и даже абсолютно демократично, сверхдемократично, в рамках закона.

Грузинские власти спокойно относятся к этим манифестациям. Я бы лично относился намного жёстче.

— Я понимаю, что мы все хотим избежать негативного сценария, и всё-таки, если протестующие захватили бы власть, были ли бы негативные последствия для российских релокантов? И что будет с отношениями с Россией?

— Я даже в страшном сне не хочу допустить, что в Грузии возможен какой-то возврат, несмотря на то, что действительно очень жёсткое давление и прямое финансовое подключение Европы и США.

Приезжали три министра иностранных дел:

Исландии, Литвы и Эстонии.

Приехали парламентарии ряда западных стран. Были и немецкие парламентарии, которые вышли к протестующим, выступали, призывали их к тому, чтобы они продолжали эту борьбу, и вышли с ними прямо на демонстрацию.

Это, я скажу вам, прямое вмешательство во внутренние дела Грузии, о котором объявила и партия, и генсек "Грузинской мечты". Грузия этого не допустит и не потерпит.

Мы хотим дружить с Европой, но только в рамках абсолютной независимости Грузии в этих вопросах. Нельзя допустить того сценария, который они устроили на Украине, когда приехала Виктория Нуланд, раздавала там печенюшки. Они всё равно приехали просто поддержать массы, чтобы устроить силовой сценарий и подключить туда ещё и боевиков.

Я думаю, что, если случится что-то подобное, это будет полным крахом для Грузии. Грузинский народ хочет работать и дружить с Россией, что бы кто ни говорил.

Если это случится, Грузия будет потерянной страной, в Грузии будет полностью погублен грузинский менталитет, исковеркана грузинская вера, произойдёт дальнейшее деление и развал Грузии.

Смотрите видеоверсию интервью

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ