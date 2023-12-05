В ЕС заявили о страхе последствий антиевропейской направленности Венгрии

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Венгрия продолжает свою "пропагандистскую кампанию" против Евросоюза, которая не коррелирует с интересами Брюсселя и построена на манипуляциях, считает Тибор Дессевфи, автор Европейского совета по международным отношениям (ECFR). В своем новом материале для аналитического центра Дессевфи высказывает уверенность в том, что Венгрия "не остановится" и обращает внимание на то, что антибрюссельские нарративы подрывают дух сплоченности стран-участниц ЕС. Pravda.Ru публикует перевод материала PISM.

Фото: openverse.org by More pictures and videos: [email protected] is licensed under CC BY 2.0

Точно так же, как футбольная тактика периодически подвергается переосмыслению, похоже, что аналогичная тенденция зарождается и в венгерской политике. Перед выборами в Европейский парламент 2019 года Венгрию наводнили антибрюссельские плакаты с изображением филантропа Джорджа Сороса, заглядывающего через плечо тогдашнего президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера.

"Вы имеете право знать, что задумал Брюссель", — гласил тогда лозунг.

Сейчас появилась свежая порция плакатов с нынешним председателем комиссии Урсулой фон дер Ляйен в сопровождении сына Сороса Александра. Цветные фотографии 2019 года уступили место черно-белым фотографиям фон дер Ляйен и Сороса, их лица мрачны, что создает атмосферу дурного предчувствия. Лозунг более резкий и менее оборонительный:

"Давайте не будем танцевать под их дудку", — призывает он.

Это соответствует стратегическому плану премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Боевой и провокационный стиль плакатной кампании выделяется в стремящемся к консенсусу Европейском Союзе. Но Орбан на протяжении всей своей карьеры предпочитал непрерывные атаки. Действительно, когда в ноябре его переизбрали лидером партии "Фидес" (должность, которую он занимал с 2003 года), он процитировал бывшего тренера парламентской футбольной команды Венгрии. Однажды этот тренер отобрал в стартовый состав только нападающих, что побудило Орбана задаться вопросом, кто будет защищаться. Тренер ответил: "Соперник". Этот афоризм прекрасно отражает политическое кредо Орбана — и то, чего ЕС может ожидать от него в будущем.

Образы поколений семьи Сорос, стоящих за президентами Европейской комиссии, подтверждают версию Орбана о том, что ЕС слаб, отчасти потому, что — как предполагает пропаганда — он контролируется либеральным спекулянтом. При объяснении этого повествования полезно провести концептуальное различие. В эпоху государственного социализма "холодной войны" официальная риторика проводила различие между "построением социализма" и "реально существующим социализмом". В случае сегодняшнего популистского правления целесообразно провести грань между "конструированием популизма" и "реально существующим популизмом", причем последний означает, что система создана, а структуры взлетели и стабилизировались.

По всей Европе лидеры от Польши до Италии пытались построить популистские системы; но только Венгрия Орбана достигла стадии "реально существующего популизма". Парадоксально, но он добился этого при поддержке ЕС. И, наряду с агрессивным настроем Орбана, "реально существующий популизм" может помочь объяснить, почему ритуал ненависти с помощью плакатов становится традицией. Это также может пролить свет на то, почему Орбан настаивает на контрдавлении на ЕС, тогда как еще одна тема его пропаганды звучит так: "мы ждем денег, которые нам должен Брюссель".

Во-первых, есть структурные причины. Антиэлитные настроения часто являются ключевой чертой популизма. Однако в контексте популизма в Венгрии, где Орбан четыре раза подряд побеждал на выборах с большинством в две трети голосов, подобные настроения могут оказаться проблематичными. То есть политическая и экономическая элита Венгрии является прямым творением Орбана. Поэтому, чтобы направить антиэлитный гнев, ему нужны внешние игроки, такие как ЕС и Сорос, которые будут виноваты в проблемах страны. Возьмем, к примеру, рекордную инфляцию в Венгрии, которая, как ожидается, составит в среднем 18,4% в 2023 году по сравнению с прогнозом в 5,6% для еврозоны. Пропаганда Орбана утверждает, что за это ответственны ошибочные санкции Брюсселя против России, и он подкрепляет это послание в очередной кампании плакатов.

Вторая причина — идеологическая. Политический успех Орбана, похоже, убедил его в том, что его мировоззрение подходит не только Венгрии, но и всей остальной Европе. С этой точки зрения ЕС в его нынешнем виде представляет угрозу суверенитету Венгрии — отсюда "Давайте не будем танцевать под их дудку". По его мнению, ЕС — это слабая, декадентская, мультикультурная и этнически разнообразная система, находящаяся на грани краха. Это происходит потому, что основные партии преследуют либерально-левые – или, по выражению Орбана, коммунистические программы в то время как, как он недавно выразился : "Французы, немцы, итальянцы и австрийцы отдали бы половину своей жизни, если бы у них снова были страны, свободные от мигрантов". Таким образом, нынешние интересы Венгрии, возможно, по-прежнему благоприятствуют членству в ЕС, но Орбан предполагает радикальную трансформацию блока, чтобы он соответствовал его мировоззрению.

Это все часть большой игры. В настоящее время Орбан отказывается даже включать переговоры о вступлении Украины в ЕС в повестку дня заседания Европейского совета, которое состоится в этом месяце. Остается неясным, пытается ли он занять более сильную позицию на переговорах или будет твердо придерживаться этой позиции. Однако можно с уверенностью сказать, что стратегия гегенпрессинга в некоторой степени работает: Европейская комиссия, может быть, скоро выделит 10 миллиардов евро из заблокированных фондов сплочения Венгрии, которые она удержала из-за опасений по поводу верховенства закона. Было бы иронично, если бы эта поддержка пришла из Брюсселя в тот момент, когда на улицах Будапешта снова появятся антиевропейские плакаты.