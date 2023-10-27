Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Инна Новикова

Яков Кедми: Израиль "ведёт войну на уничтожение ХАМАС"

3:23
Мир » Азия » Ближний Восток

Тель-Авив готовит наземную операцию по уничтожению ХАМАС. Какая судьба ожидает мирных жителей Газы, кто будет восстанавливать территорию после беспощадных бомбардировок Израилем и при каком условии Израиль начнёт переговоры с сектором Газа, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой экс-руководитель израильской спецслужбы Яков Кедми.

Яков Кедми: Израиль "ведёт войну на уничтожение ХАМАС"
Фото: listaj.ru

— Яков Иосифович, Израиль каждый день бомбит сектор Газа. Гибнет мирное население. Но ведь и ваши граждане, которые находятся там в заложниках, тоже оказываются под огнём?

— Никто не должен нас учить, как нам освобождать наших заложников. Мы бомбим, потому что это война. Мы уничтожим все инфраструктуры ХАМАС перед наступлением сухопутных войск.

Наш генштаб определяет, где и когда начать вход в Газу. Это будет на севере, поэтому мы сказали: "Всё гражданское население пусть уйдёт, там будут бои, танки, самолёты". Из миллиона населения, которое там было, 700 тысяч ушло. Остальных ХАМАС не пускает, потому что хочет превратить их в живой щит.

Мы сказали: "Если вы прикрываетесь вашими детьми и женщинами — это ваши проблемы, но это не остановит нашу военную операцию, потому что её цель — уничтожить ХАМАС".

— Может быть, им некуда идти? Израиль и Египет их к себе не пускают. За пределами Газы им предложили самую настоящую пустыню.

— Семьсот тысяч ушли в лагеря, на юг. Да, это не так удобно — жить в палатке и в поле. Но это лучше, чем под бомбами.

— Многие воспринимают это как попытку Израиля любыми способами выгнать население из Газы.

— Мне всё равно, как это воспринимается. Мы ведём войну на уничтожение ХАМАС. После 7 октября у нас нет другого выбора.

Мы согласны на переговоры, но только после того, как ХАМАС капитулирует и будет ликвидирован как политическая и военная сила.

Разрушены дома, в которых были штабы и возле которых стояли установки для запуска ракет. А если они стоят возле домов, где живут мирные жители, — это не наша проблема. Мы не дадим им запускать ракеты в нас, поэтому каждый день их бомбим.

— В итоге разрушаете всё больше зданий. Потом бульдозеры всё сровняют с землёй? Или вы восстановите поселения?

— Мы?! Это не наше дело. После того, как ХАМАС будет уничтожен, мы согласны, чтобы арабы сами решили, какая власть там будет. Мы уйдём.

— Арабских государств много, они разные и могут не договориться.

— Или вернётся Палестинская автономия, или арабские государства введут свои:

  • войска,
  • полицию.

Мы управлять Газой не будем. Мы эту территорию отдали. Главное, что мы гарантируем, — ХАМАСа не будет.

Никто из руководителей ХАМАСа не останется в живых. Мы будем их убивать везде, в любой точке земного шара.

— Даже если сектор Газа после ХАМАС заберёт Палестина, всё равно напряжение между нею и Израилем останется.

— Не напряжение, а разногласия. Они есть и сегодня, ничего страшного. Палестинцы не воюют против нас.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы израиль палестина яков кедми сектор газа палестино-израильский конфликт
Новости Все >
В российском посольстве заявили, что заявления Британии о контактах РФ с ХАМАС являются хамскими
Дима Билан прощается с верным спутником: история Соломона
Официальные дилеры китайских автомобилей обходят проблемы с поставками запчастей
Экс-разведчик США Риттер: российская армия окончательно уничтожает остатки ВСУ
Конкуренция за российских туристов: новые возможности в Ближнем Востоке
Украинский журналист Гордон рассказал, что на Царёва покушались агенты СБУ: совершенно законная цель
ХАМАС заявил, что сектор Газа был атакован Израилем "с суши, моря и воздуха"
Экс-советник Кучмы Соскин предрёк обрушение финансовой системы Украины
У жительницы Ростова конфисковали автомобиль и переделали на нужды СВО
Жителя Томска ограбили сразу после выигрыша в букмекерской конторе
Популярное
Россиянин задержал сотрудников ГИБДД и сдал их в полицию

В Ростовской области житель местности остановил сотрудников ГИБДД, которые ворвались на его участок.

Россиянин задержал сотрудников ГИБДД и сдал их в полицию
В Сети появилось видео с плачущим актёром Вячеславом Гришечкиным
Раскрыта тайна предсмертного видео актёра Вячеслава Гришечкина
Тайна местонахождения Аллы Пугачевой и ее связь с Россией раскрыты
Зерновой коридор Украины по Чёрному морю остановлен. Надолго ли?
Словакия прекратила помощь Украине: чего ожидать? Андрей Николаев Когда-то Шпицберген был русским Сергей Лебедев Европарламент и СБ ООН разбираются с Сербией из-за Косова Михаил Плисюк
Президент Финляндии готовит финнов к козням со стороны России
Натиск русских особенно силён под Красным Лиманом, признали ВСУ
Врач Беляева объяснила, чем опасна болезнь, которую нашли у Василия Уткина
Врач Беляева объяснила, чем опасна болезнь, которую нашли у Василия Уткина
Последние материалы
Украинский журналист Гордон рассказал, что на Царёва покушались агенты СБУ: совершенно законная цель
ХАМАС заявил, что сектор Газа был атакован Израилем "с суши, моря и воздуха"
Экс-советник Кучмы Соскин предрёк обрушение финансовой системы Украины
У жительницы Ростова конфисковали автомобиль и переделали на нужды СВО
Жителя Томска ограбили сразу после выигрыша в букмекерской конторе
Словакия будет требовать от ЕС объяснений о последствиях санкций против России
Израиль расширяет масштабы наземной операции в секторе Газа: отключена мобильная связь и интернет
Подросток из Челябинской области умер после тренировки по борьбе
Окончание СВО, разруха в Европе и самое безопасное место на Земле: предсказания астрологов из Индии
Эксперты сделали подробный обзор на новый "Москвич 6"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников