Яков Кедми: Израиль "ведёт войну на уничтожение ХАМАС"

3:23 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Тель-Авив готовит наземную операцию по уничтожению ХАМАС. Какая судьба ожидает мирных жителей Газы, кто будет восстанавливать территорию после беспощадных бомбардировок Израилем и при каком условии Израиль начнёт переговоры с сектором Газа, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой экс-руководитель израильской спецслужбы Яков Кедми.

Фото: listaj.ru

— Яков Иосифович, Израиль каждый день бомбит сектор Газа. Гибнет мирное население. Но ведь и ваши граждане, которые находятся там в заложниках, тоже оказываются под огнём?

— Никто не должен нас учить, как нам освобождать наших заложников. Мы бомбим, потому что это война. Мы уничтожим все инфраструктуры ХАМАС перед наступлением сухопутных войск.

Наш генштаб определяет, где и когда начать вход в Газу. Это будет на севере, поэтому мы сказали: "Всё гражданское население пусть уйдёт, там будут бои, танки, самолёты". Из миллиона населения, которое там было, 700 тысяч ушло. Остальных ХАМАС не пускает, потому что хочет превратить их в живой щит.

Мы сказали: "Если вы прикрываетесь вашими детьми и женщинами — это ваши проблемы, но это не остановит нашу военную операцию, потому что её цель — уничтожить ХАМАС".

— Может быть, им некуда идти? Израиль и Египет их к себе не пускают. За пределами Газы им предложили самую настоящую пустыню.

— Семьсот тысяч ушли в лагеря, на юг. Да, это не так удобно — жить в палатке и в поле. Но это лучше, чем под бомбами.

— Многие воспринимают это как попытку Израиля любыми способами выгнать население из Газы.

— Мне всё равно, как это воспринимается. Мы ведём войну на уничтожение ХАМАС. После 7 октября у нас нет другого выбора.

Мы согласны на переговоры, но только после того, как ХАМАС капитулирует и будет ликвидирован как политическая и военная сила.

Разрушены дома, в которых были штабы и возле которых стояли установки для запуска ракет. А если они стоят возле домов, где живут мирные жители, — это не наша проблема. Мы не дадим им запускать ракеты в нас, поэтому каждый день их бомбим.

— В итоге разрушаете всё больше зданий. Потом бульдозеры всё сровняют с землёй? Или вы восстановите поселения?

— Мы?! Это не наше дело. После того, как ХАМАС будет уничтожен, мы согласны, чтобы арабы сами решили, какая власть там будет. Мы уйдём.

— Арабских государств много, они разные и могут не договориться.

— Или вернётся Палестинская автономия, или арабские государства введут свои:

войска,

полицию.

Мы управлять Газой не будем. Мы эту территорию отдали. Главное, что мы гарантируем, — ХАМАСа не будет.

Никто из руководителей ХАМАСа не останется в живых. Мы будем их убивать везде, в любой точке земного шара.

— Даже если сектор Газа после ХАМАС заберёт Палестина, всё равно напряжение между нею и Израилем останется.

— Не напряжение, а разногласия. Они есть и сегодня, ничего страшного. Палестинцы не воюют против нас.