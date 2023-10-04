Украина могла втайне договориться с Германией о вступлении в ЕС. Каковы шансы Киева?

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Германия, вероятно, заключила некое "тайное соглашение" с Украиной об ускоренном вступлении в Евросоюз, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик, его цитирует британская газета Financial Times (FT). Pravda.Ru беседует с экспертами о возможности таких договоренностей и шансах Киева на вступлении в ЕС.

Фото: CreativeCommons

Так, в беседе с FT Мулярчик заявил, что Германия и Брюссель пытаются создать "турбулентность" руководству Украины.

«Сейчас у нас очень напряженная ситуация с ЕС, потому что они мыслят политически, сотрудничают с оппозицией и создают проблемы правительству», — приводит FT цитату дипломата.

Мулярчик добавил, что Берлин разжигает вражду между Польшей и Украиной в угоду собственных политических интересов. По его мнению, "тесный" союз Варшавы и Киева на фоне спецоперации России на Украине якобы "стал опасным для немецкого господства" в Европе

«Она (Германия. — Ред.) является ведущей европейской страной и имеет власть в Европейской комиссии», — сказал он, говоря о президенте Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

В связи с этим он заподозрил ФРГ и Украину в «скрытом соглашении о том, что при смене польского правительства произойдет ускоренное вступление [Киева в ЕС]».

Главное препятствие для членства в ЕС

Максим Буланов, политолог, доцент кафедры национальных и федеративных отношений РАНХИГС, рассказал Pravda.Ru, что основным препятствием к членству Украины в ЕС может стать участие страны в вооруженном конфликте.

"До тех пор, пока идет вооруженный конфликт, крайне маловероятно, что Украине предложат членство. Даже наличие территориальных претензий здесь большие проблемы создает. Потому что Евросоюз — это же не только сейчас организация экономической интеграции. Там же есть значительный блок единой внешней оборонной политики. Поэтому полноценным членом Европейского союза Украина станет очень нескоро. Вопрос в том, что у Евросоюза есть масса программ, которые направлены на подготовку к членству в Евросоюзе или регионального партнерства. Там таких программ сильно больше, чем несколько штук. Сейчас я точно их не воспроизведу. В рамках подобного сотрудничества, конечно, можно взаимодействовать", — объяснил специалист.

Использовать — да, принимать — нет

В интервью для Pravda.Ru Анатолий Гагарин, политолог, также выразил сомнение в том, что Украине могут предложить членство в ЕС. Комментируя вышеупомянутую идею "тайного сговора" Берлина и Киева, эксперт подчеркнул, что разговоры о членстве Украины в Евросоюзе идут давно.

"Однако учитывая то, что это (членство Украины в ЕС. — Ред.) не состоялось в более благоприятные для Украины времена, есть большие сомнения, что это состоится сейчас, когда все попытки Украины поднять свое реноме, общественное мнение, я считаю, закончились провалом. Поэтому, конечно, с точки зрения некой п"одслащенной пилюли" такое вступление возможно. Но дело в том, что эта пилюля будет очень дорогая для того сообщества, в которое хотят принять. Поэтому, я думаю, что как раз это тот самый нежелательный союзник, член (как угодно), которого вряд ли захотят видеть, как они считают, в благородном сообществе", — уверен специалист.

При этом политолог заметил, что Украину продолжат использовать, однако не будут принимать на равных условиях: "слишком большая роскошь".

"Поэтому все эти разговоры — это попытка, скорее всего, как-то поддержать так называемый боевой дух и, может быть, дать какой-то очередной шанс. Мы знаем, что надежда умирает последней. Видимо, скорее всего, умрет не надежда, а умрут сами те, кто испытывает эту надежду. Извините за такую грубость. То есть борьба до последнего украинца будет продолжаться дальше. А подпитывать ее будут вот такими сказками, которые уже являются не прекрасными сказками, а, скорее, страшными сказками", — заключил Гагарин.

Ранее газета Financial Times подсчитала, во сколько может обойтись вступление Украины в Евросоюз. Как сообщили журналисты со ссылкой на документ секретариата Совета ЕС, членство Киева может стоит 186 миллиардов евро за семь лет.

Авторы FT отметили, что 96,5 миллиарда евро будет потрачено на сельскохозяйственные нужды Киева, а 61 миллиард евро будет выплачен с целью сократить экономические и социальные различия.