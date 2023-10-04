Политолог: после 15 октября Польша может выйти из ЕС

4:11 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

15 октября в Польше состоятся парламентские выборы. Что обещают избирателям партия власти "Порядок и справедливость" и оппозиционная "Гражданская платформа", почему испортились отношения Украины и Польши, при каких условиях Польша может выйти из ЕС, Pravda.Ru рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Фото: https:// www.tourister.ru

— Владимир Анатольевич, ещё недавно между Польшей и Украиной шли разговоры о создании польско-украинского государства. И вдруг отношения резко испортились. Что происходит?

— Тема польско-украинских отношений уходит в глубину веков и никогда не характеризовалась глубоким взаимопониманием. Поляки всегда стремились подчинить себе украинские земли, проводили процесс "ополячивания". Среди украинцев воспоминания об этом до сих пор сохраняются. То есть нынешнее обострение отношений имеет давнюю историю.

Сейчас на внутреннюю и внешнюю политику Польши оказывают влияние парламентские выборы, которые состоятся 15 октября.

Партия, которая сейчас находится у власти, — это партия "Порядок и справедливость", проамериканская, нацеленная на эскалацию конфликта на Украине, генератор идеи присоединения Западной Украины к Польше. Ей противостоит другая партия, "Гражданская платформа", её возглавляет Дональд Туск, который входил в руководство ЕС, и его взгляды заметно отличаются от взглядов нынешнего польского руководства. Поэтому польское руководство старается всячески подчеркнуть, что оно беспокоится не об американских и украинских интересах, а о польских интересах. Это касается поставок примерно 15 позиций украинской сельхозпродукции, которая претендует на экспорт в Польшу. И сама Польша экспортирует сельхозпродукцию на Украину.

Сейчас украинская сторона подала иск в ВТО. В ВТО интересы стран-членов защищает Еврокомиссия. Тут складывается сложная юридическая ситуация:

Во-первых, иск предъявлен не только Польше, но и Венгрии и Словакии, которые также вводили эмбарго на импорт сельхозпродукции с Украины. Во-вторых, на украинские и польские власти давят извне США и Еврокомиссия. В-третьих, есть обязательства регионального членства. К примеру, Украина ещё не полностью вышла из СНГ, у неё есть договорённости с соседними странами.

То есть, я думаю, польские и украинские руководители не очень представляют, как будет развиваться ситуация с ВТО дальше.

Кроме того, партия "Гражданская платформа" уже сделала заявление: если возникнут подозрения, что партия "Порядок и справедливость" нечестно участвует в выборах, то Польша будет выходить из ЕС.

Дональд Туск уже об этом заявил. Это поддаст жара в предвыборную кампанию в стране. То есть обе ведущие партии Польши ищут пункты, в которых они бы выглядели выгодно перед избирателями.

У партии "Порядок и справедливость" есть ещё одна проблема — это украинская община в Польше, порядка 1,2 млн человек. Это не только беженцы, там большая часть тех, кто давно приехал в Польшу на работу, они там обустроились, у них свой профсоюз.

Если у власти останется партия "Порядок и справедливость", то США и Еврокомиссия будут её подталкивать к выравниванию отношений с нынешним украинским руководством. Да эта партия и сама к тому тяготеет, поскольку на этом пытается зарабатывать политический авторитет в отношениях с другими странами.

Конечно, партия "Порядок и справедливость" должна отреагировать перед электоратом на падение украинской ракеты в том году в Польше, когда погибли два польских гражданина. Среди поляков, да и жителей других стран, укрепляется мнение о том, что украинский режим ведёт себя провокационно. У польской элиты аналогичное мнение.