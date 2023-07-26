СБУ признала атаку по Крымскому мосту в 2022 году. Почему именно сейчас?

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Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк подтвердил, что за атакой на Крымский мост, которая произошла 8 октября 2022 году действительно стоит Киев и возглавляемая им спецслужба в частности. Вопрос о виновниках теракта на официальном уровне оставался открытым все это время. Россия изначально обвиняла Киев в причастности, однако официального ответа нет. Теперь же, спустя неделю после уже второй атаки на Крымский мост, в причастности к которой Киев признался почти сразу же, Украина официально подтвердила, что была организатором диверсии. Pravda.Ru рассказывает о контексте, в котором было сделано признание Малюка.

Фото: соцсети

"Много разных операций, специальных операций, об одних мы сможем на всеобщее обозрение говорить после победы, о других мы вообще не будем говорить. Мой коллега сегодня надел соответствующую футболку - это одна из наших реализаций, а именно разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года", — сказал Малюк.

Атака на Крымский мост 2022 года

8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова между единственной аркой и островом Тузла произошёл взрыв. Согласно официальному сообщению Федеральной службы безопасности Российской Федерации, подрыв осуществлён в 6:03 по местному времени.

Сообщалось, что первоисточником подрыва стал взрыв грузового автомобиля. Пламя от взорванной фуры перекинулось на семь топливных цистерн железнодорожного состава

В течение нескольких секунд были обрушены три пролёта шоссейной части моста, а на железнодорожном мосту в следовавшем по нему составе загорелись семь топливных вагонов-цистерн. Протяжённость повреждений шоссейного полотна составила более 250 метров.

Погибли пять человек: водитель грузовика, а также водитель и три пассажира легковой машины, ехавшей рядом.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.

Вопрос вины

Ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за диверсию, Украина официально отказывалась комментировать произошедшее. Так, 9 октября 2022 года пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Артем Дехтяренко сообщил, что в ведомстве не комментируют информацию о причастности к взрыву на Крымском мосту.

«Роль СБУ или любого другого государственного органа Украины будем комментировать после нашей окончательной победы», — отметил он.

12 октября 2022 года российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании пятерых россиян и трех граждан Украины и Армении по делу о диверсии на Крымском мосту. Ведомство сообщило, что взрыв, по ее версии был организован на тот момент ее директором Кириллом Будановым. Взрывное устройство, как уточнили в ФСБ, было перевезено из Украины через Болгарию, Грузию и Армению.

Спустя два дня, 14 октября 2022 года, суд отправил в СИЗО пятерых фигурантов дела о диверсии. По информации, следствия к взрыву могли быть причастны как минимум 15 человек. 15 октября 2022 года суд отправил в СИЗО троих россиян по делу о теракте.

Все это время Украина продолжала сохранять молчание относительно произошедшего, Запад нейтрально призывал расследовать диверсию, а Россия настаивала на причастности украинских спецслужб к теракту.

Тем не менее, украинские чиновники не скрывали своего отношения к теракту. Например, на следующий день после взрыва «Укрпочта» анонсировала выпуск почтовой марки с изображением горящего Крымского моста.

"Утро еще никогда не было таким добрым. По случаю праздника выпускаем новую марку с Крымским мостом, или, точнее, с тем, что от него останется", — объяснил тогда глава "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Атака на Крымский мост 2023 года

17 июля Украина совершила вторую террористическую атаку на Крымский мост при помощи надводных дронов. В результате атаки погибли два взрослых и пострадала несовершеннолетняя девочка, дочь погибших.

На время было остановлено движение по мосту, как железнодорожное, так и автомобильное. Транспортная инфраструктура была восстановлена в течение дня.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, комментируя затраты российского бюджета на восстановление Крымского моста после атаки, оценил этот ущерб в 1-1,3 млрд рублей.

Комментируя этот теракт, президент России Владимир Путин анонсировал ответные меры после атаки на Крымский мост. Глава государства также сказал, что с военной точки зрения эта атака Киева не имела никакого смысла, так как, как отметил российский лидер, Крымский мост давно не используется для военной логистики.