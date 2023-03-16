Будапешт требует защитить права венгерского меньшинства в Украине

6:07 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Отношения Венгрии и Украины давно характеризуются различными претензиями и упрёками. Подобная атмосфера во взаимном диалоге соседей сложилась задолго до начала российской СВО.

Вот уже 8 лет (ещё со времён президента Порошенко) Будапешт ставит в укор Киеву дискриминацию венгров Закарпатья, которые проживают в этом регионе с 9 века, и которых насчитывается около 150 тысяч человек.

По сути, в Закарпатье сложилась "маленькая Венгрия", что делает этот регион непохожим на остальную Украину. По разным данным, большее число венгров не владеют украинским. Регион с начала 20 века побывал в составе Австро-Венгрии, Чехословакии, Румынии, Советского Союза, доставшись в 1991 году современной Украине.

Суть проблемы, как считают в Будапеште, заключается в стремлении украинских властей по максимуму ограничить венгерскую национальную автономию и лишить венгров права обучаться в школах на своём языке, использовать его в официальных целях в местах компактного проживания, лишить их возможности использовать национальную символику, что в конечном итоге подразумевает ассимиляцию венгров. С началом СВО эти тенденции лишь усилились, для пропаганды украинского патриотизма венграм в Закарпатье запретили использовать венгерские флаги.

Кульминацией попрания прав венгров, по мнению официального Будапешта, стало принятие в 2017 году Закона об образовании, в соответствии с которым после переходного периода уже с 1 сентября текущего года будут ликвидированы венгерские школы. Недавно администрация президента Зеленского подтвердила намерение в полной мере реализовать Закон. Делается это, якобы, для "более успешной интеграции неукраинцев в общество". Кроме того, в Киеве убеждены, что в Закарпатье "нарушаются права украинцев", в том числе в сфере обучения на родном языке.

В Венгрии данная тема возведена в ранг приоритетной. Там создано министерство по делам Закарпатья, а официальные лица страны, в первую очередь, сам премьер Виктор Орбан не скупятся на жёсткую риторику в адрес Киева по проблеме венгров, увязывая эту тему с европейскими и атлантическими амбициями Украины. Известные заявления Будапешта о том, что там "не верят в реалистичность стремлений Украины присоединиться к ЕС и НАТО", напрямую спровоцированы практикой притеснения венгров, что уже не раз становилось предметом взаимных претензий между двумя странами по дипломатическим и иным каналам. Официальные лица Венгрии давали понять, что на случай дальнейшего ухудшения положения соотечественников предусмотрены некие "чрезвычайные меры", в том числе и военные. В свою очередь, радикальные венгерские политики, в частности, из числа ультраправой партии "Йоббик" и вовсе заявляют, что "Крым — это Россия, а Закарпатье — Венгрия".

Приближение срока отмены школьного образования на венгерском языке вынудило Будапешт обратиться за помощью к ОБСЕ, а именно непосредственно к Верховному комиссару Организации по делам нацменьшинств. Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, "ситуация с образованием национальных меньшинств на Украине неприемлема и противоречит международному праву". С такой оценкой, по словам венгерского министра, "согласен и верховный комиссар (ОБСЕ)".

Ещё одним серьёзным раздражителем для Будапешта стала фактически насильственная мобилизация венгров Закарпатья в ряды ВСУ, причём "вне зависимости от возраста, состояния здоровья, семейных обстоятельств". В Венгрии уже не раз заявляли, что соотечественников используют как "пушечное мясо", мол, "немцы и датчане не гибнут на Украине", а число убитых среди венгров весьма высоко.

Не так давно в Будапеште объявили о планах организовать визит в Киев премьера Виктора Орбана. Примечательно, что из большинства лидеров ЕС и НАТО глава правительства Венгрии ещё не был в Киеве после начала российской СВО. Заявляется, что визит состоится в "подходящее время", а пока ведётся проработка и подготовка.

Вместе с тем планы Будапешта в отношении Украины вызывают много вопросов, особенно по повестке дня возможного контакта на высшем уровне. Если визит всё же состоится (на этот счёт имеются сомнения), то о чём реально смогут договориться Орбан и Зеленский? К слову, визит мининдел Венгрии Сийярто в феврале этого года в Минск и насыщенные переговоры об интенсификации экономического и другого сотрудничества между Венгрией и Беларусью вызвал болезненную реакцию в Киеве. Некоторые радикальные украинские политики презрительно причислили Венгрию к "мелюзге", что само по себе добавляет негативного фона в двустороннюю атмосферу.

Венгрия, пожалуй, она из немногих стран евроатлантической зоны, которая отказалась от поставок вооружений, предоставления военной и финансовой помощи Киеву, отказавшись от военного транзита и подготовки армейского персонала на своей территории. Будапешт согласился лишь на подготовку медиков для ВСУ и лечение раненых украинских солдат.

С учётом демарша Будапешта по линии ОБСЕ, подходов по СВО, а также усиления санкций, особенно, в области энергетики, против России, какие-то подвижки в двустороннем политическом диалоге между Венгрией и Украиной пока представляются проблематичными.

Будапешт будет твёрдо стоять на защите прав венгров в украинском Закарпатье и намерен использовать для этой цели все возможные рычаги воздействия на ситуацию, как по двусторонней, так и европейской линиям.