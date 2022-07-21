Французский обозреватель: политики ЕС держат своих граждан за дураков

Западные лидеры обвиняют Россию в "использовании газа в качестве оружия", но на самом деле это их собственные санкции вызвали энергетический кризис. Запад может легко положить ему конец, отменив ограничения, которые он ввёл в отношении России.

Так прокомментировала сложившуюся в Европе ситуацию французский обозреватель Рэйчел Марсден в эксклюзивной статье для RT.

Что происходит в Европе

Марсден напоминает, что в своей речи в День Взятия Бастилии президент Франции Эммануэль Макрон призвал граждан "подготовиться к сценарию, при котором нам придется полностью обходиться без российского газа” и обвинил Москву в использовании топлива в качестве "оружия войны”.

Аналогичного мнения придерживается и руководство ЕС, предпочитая не признаваться в том, что дефицит энергии, спровоцировавший сильнейшую инфляцию и повышение стоимости жизни для граждан, полностью вызван им самим.

История кризиса

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ещё в конце апреля обвинила Россию в энергетическом "шантаже”. Повод — отказ "Газпрома" поставлять газ в Польшу и Болгарию, которые не захотели платить за него в рублях. То, что требование Москвы сменить валюту, используемую при расчётах, вызвано антироссийскими санкциями ЕС, чиновница "забыла".

"Запад быстро принял стратегию нацеливания и введения санкций против различных аспектов российской финансовой системы, включая банки и валютные резервы, отключив её от глобальной системы транзакций SWIFT, а затем имел наглость жаловаться, что Москва требует оплаты за экспорт газа в своей собственной валюте, чтобы смягчить проблемы с финансированием. "Экспортируйте свой газ, но удачи вам в попытках получить деньги” — вряд ли является разумным ожиданием, — пишет политический стратег. — Не Владимир Путин призвал ЕС перекрыть подачу российского газа. Скорее всего, это был его украинский коллега Владимир Зеленский, который постоянно настаивал на всё новых западных санкциях в отношении российского ископаемого топлива. И Запад был только рад безрассудно потакать ему в ущерб своим собственным гражданам".

Двуличные политики управляют Европой

Французский обозреватель указывает на "двуличность" лидеров ЕС, которые, с одной стороны, призывают к прекращению импорта российских энергоносителей, ссылаясь на введённые санкции, а с другой — не желая брать на себя ответственность за последствия, обвиняют Россию и пытаются представить это как удержание энергии, организованное Москвой:

"Россия только рада продавать своё топливо тому, кто хочет его купить. И если санкции ЕС будут сняты, энергетический кризис на Западе закончится. Но это означало бы признание провальной политики. Но вместо этого нам говорят, что во всём виноват Путин, и что лучший способ борьбы с ним — это принять короткий холодный душ и уменьшить "ночное освещение”, как недавно предложил Макрон".

Выводы Рэйчел Марсден

Западные лидеры не просто принимают своих граждан за доверчивых дураков, прикрывая свои неудачи нелепой пропагандой, но они рассматривают средства к существованию среднего человека как сопутствующий экономический ущерб в своей безнадежной попытке изолировать Россию. Они убедили себя, из своего идеологически изолированного элитного пузыря, что они представляют весь мир. Но, в основном, они просто обманывают самих себя.

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