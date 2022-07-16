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Автор Ольга Лебедева

"Европейский премьеропад": Медведев предлагает делать ставки

Мир

Антироссийские санкции, введённые странами Евросоюза, сильно ударили по ним самим. Галопирующая инфляция, стремительный рост цен на товары первой необходимости, изыскания способов экономить газ и электричество — далеко не полный список неприятностей, свалившихся на старушку-Европу.

По оценке венгерского премьера Виктора Орбана, "санкционной политикой Европа выстрелила себе не в ногу, а в грудь, и теперь задыхается".

Поэтому вовсе не удивительно, что там задались сакраментальным вопросом: а кто, собственно, виноват? И, соответственно, начались поиски и "изгнания" из правительств "козлов отпущения".

Первым, напомню, на выход пошёл премьер Великобритании Борис Джонсон, в вину которому его же собственными однопартийцами поставлено "доведение экономики страны до плачевного состояния". Нет, он, конечно, пытался оправдать свои действия тем, что "в условиях военного времени действовал ради защиты Украины", но британцы не оценили усилий.

Пару дней назад стало известно, что в отставку собрался ещё один европейский политик из числа ярых сторонников вооружения Незалежной и санкционного давления на Россию — премьер Италии Марио Драги. Но президент Серджо Маттарелла его никуда не отпустил. И, думается, правильно сделал: кто-то же должен отвечать за созданные экономике страны проблемы.

Кто следующий?

Над этим вопросом предложил подумать экс-президент России Дмитрий Медведев. В своей новой манере общения с народом зампред Совбеза опубликовал у себя в Telergam коллаж:

© t.me/medvedev_telegram
© t.me/medvedev_telegram
  • Итак, Джонсон — Драги — Кто следующий?

"Проклятое рукопожатие"

В российском сегменте интернета в последние дни стало мемом наблюдение авторов одного из ТГ-каналов: политики, которые здоровались за руку с президентом Украины, прекращают политическую карьеру (об этом подробнее — здесь).

Политолог Сергей Веселовский, комментируя это "интересное совпадение", напомнил, что каждой шутке есть только доля шутки:

Украина стала настолько токсичной, что поддержка ее хотелок и санкционная политика против России на деле убивающая экономики европейских стран приводит к тому, что их население начинает проявлять активное недовольство. Неудивительно, что поддержка Киева, демонстрируемая рукопожатием с Зеленским — это черная метка для лидеров стран Евросоюза.

Грядут большие перемены среди европейских политических элит. И они уже начались. Помимо Британии и Италии

  • парламент Болгарии проголосовал за вынесение вотума недоверия коалиционному правительству премьер-министра страны Кирила Петкова,
  • в Эстонии премьер Кая Каллас заявила о намерении уйти со своего поста вместе со своим кабмином.

Продолжение следует….

Ожидается, что в течение ближайшего года экономика всей Еврозоны впадет в рецессию. Поэтому Европе следует быть готовой к продолжению волны отставок глав государств и большим политическим сложностям.

По версии ряда западных СМИ, следующим "отставником" может стать канцлер Германии. Олафа Шольца в собственной стране считают прямым виновником разразившегося из-за позиции по Украине кризиса энергоснабжения и резкого снижения уровня жизни немецких домохозяйств.

И это, по мнению аналитиков, только начало. Так что правящая коалиция в Германии, в которую входит канцлер, тоже находится под угрозой распада.

В зоне риска и недавно переизбранный на второй срок президент Франции. Эммануэль Макрон потерял парламентское большинство на фоне страха избирателей перед инфляцией.

Кстати, по прогнозам, экономике Пятой республики грозит рецессия и рост госдолга до 150% ВВП.

Так что, волна громких политических отставок впереди. Приближается осень и зима, а энергетический кризис разрастается. И кто-то будет за это перед своими гражданами отвечать. Как и за деньги, щедро потраченные на Украину, словно у себя дома все проблемы решены.

Ну что ж, как говорится, "за что боролись"… Нам же остается наблюдать за тем, как будет решаться загадка Дмитрия Медведева: кто следующий?

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Куратор: Любовь Степушова
Темы европа марио драги виктор орбан борис джонсон дмитрий медведев
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