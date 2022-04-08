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Автор Любовь Степушова

В Словакии предупредили: Россия не простит передачу Украине ЗРК С-300

Мир » Европа » Евросоюз

В Словакии назвали передачу Украине ЗРК С-300 втягиванием в военный конфликт с Россией во имя американских интересов.

В Словакии предупредили: Россия не простит передачу Украине ЗРК С-300

Словакия передала Украине дивизион С-300

Дивизион ЗРК С-300ПМУ (три пусковые установки), который стоял на вооружении Словакии, уже находится на Украине. Об этом пишет tvnoviny.sk.

Информацию подтвердил в социальной сети премьер-министр Эдуард Хегер, который заявил, что:

  • это "ответственное решение";
  • передача оружия не означает, что Словакия стала частью вооруженного конфликта на Украине.

Премьер подчеркнул, что на смену США выделяют батарею Patriot, которая должна прибыть на следующей неделе.

По словам министра обороны Ярослава Надя, ещё две батареи прибудут из Германии и одна из Нидерландов, и они "будут находится у нас столько времени, сколько нужно".

Министр иностранных дел Иван Корчок заявил, что система С-300 является оборонительной системой и никому не угрожает.

Правительство поставило под удар интересы и безопасность словаков

Однако не все в Словакии так оптимистичны в отношении ответственности и участия Словакии в военном конфликте на Украине. Так, парламентская партия "Глас" считает передачу ЗРК С-300 Украине угрозой обороноспособности Словакии и обманом словаков.

"Министр обороны подчеркнул, что С-300 будут выведены из эксплуатации словацкими вооруженными силами только в том случае, если будет предоставлена ​​адекватная замена. Это обещание ещё не выполнено, и сам министр недавно говорил о временном горизонте от нескольких месяцев до нескольких лет. Понятно, что развернутые Patriot не заменяют полностью систему С-300. Мы призываем министра Надя объяснить этот бессмысленный шаг, ведущий к снижению уровня боеготовности словацких вооруженных сил", — заявила пресс-секретарь партии Патрисия Мацикова.

Словакия втягивается в конфликт на Украине

Со своей стороны, бывший премьер, председатель партии "Смер" Роберт Фицо утверждает, что Словакия этим шагом уже втянута в военные действия, так как передача С-300 — "это военный акт с непредвиденными последствиями для Словакии". "Смер" " подаст ходатайство об отставке правительства", — сказал он на видео в соцсети.

По словам Фицо, система С-300, которая защищает словацкие атомные электростанции и промышленные центры, более мощная и точная, чем системы Patriot.

"Чапутова (президент) и Хегер подарили Украине единственную систему, которая находится в собственности Словакии, а в качестве альтернативы они получают американские системы, которые не будут в нашей собственности", — сказал Фицо.

"Мы втягиваемся в военный конфликт на Украине, во имя американских интересов, с которыми у нас ничего нет общего", — добавил он.

Передача вооружений Украине обостряет военный конфликт

Аналитик по безопасности Андор Шандор сказал tvnoviny.sk, что Россия "несомненно воспримет это (передачу С-300) очень негативно, и это отразится на её отношении к Словакии.

"Это факт, который придется учитывать", — сказал он.

Эксперт сказал, что вооружение Украины только обострит конфликт.

"Россия ещё не использовала все имеющиеся в её распоряжении ресурсы. Мы должны предположить, что она может их использовать. У Владимира Путина нет причин прекращать этот конфликт. Ему нужно продолжать. Кроме того, по мере усиления обороноспособности Украины, будет увеличиваться количество атак", — заключил Андор Шандор.

Российские военные эксперты считают, что как только расчёты С-300 появятся на украинской территории, они будут уничтожены — комплексы даже не успеют встать на боевые позиции.

По их мнению, это попытка продлить военную агонию Украины — США и их союзники просто подливают масло в огонь. Западу выгодно, чтобы боевые действия продолжались до последнего украинского солдата. В реальности же все понимают, что поражение ВСУ — только вопрос времени.

Греция в отличие от Словакии отказалась передавать Украине свои ЗРК С-300. Об этом 18 марта заявил официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому, отвечая на вопросы журналистов.

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"США неспособны преодолеть комплекс С-300"
Куратор: Любовь Степушова
Темы нато словакия иван корчок эдуард хегер
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