В Словакии назвали передачу Украине ЗРК С-300 втягиванием в военный конфликт с Россией во имя американских интересов.
Дивизион ЗРК С-300ПМУ (три пусковые установки), который стоял на вооружении Словакии, уже находится на Украине. Об этом пишет tvnoviny.sk.
Информацию подтвердил в социальной сети премьер-министр Эдуард Хегер, который заявил, что:
Премьер подчеркнул, что на смену США выделяют батарею Patriot, которая должна прибыть на следующей неделе.
По словам министра обороны Ярослава Надя, ещё две батареи прибудут из Германии и одна из Нидерландов, и они "будут находится у нас столько времени, сколько нужно".
Министр иностранных дел Иван Корчок заявил, что система С-300 является оборонительной системой и никому не угрожает.
Однако не все в Словакии так оптимистичны в отношении ответственности и участия Словакии в военном конфликте на Украине. Так, парламентская партия "Глас" считает передачу ЗРК С-300 Украине угрозой обороноспособности Словакии и обманом словаков.
"Министр обороны подчеркнул, что С-300 будут выведены из эксплуатации словацкими вооруженными силами только в том случае, если будет предоставлена адекватная замена. Это обещание ещё не выполнено, и сам министр недавно говорил о временном горизонте от нескольких месяцев до нескольких лет. Понятно, что развернутые Patriot не заменяют полностью систему С-300. Мы призываем министра Надя объяснить этот бессмысленный шаг, ведущий к снижению уровня боеготовности словацких вооруженных сил", — заявила пресс-секретарь партии Патрисия Мацикова.
Со своей стороны, бывший премьер, председатель партии "Смер" Роберт Фицо утверждает, что Словакия этим шагом уже втянута в военные действия, так как передача С-300 — "это военный акт с непредвиденными последствиями для Словакии". "Смер" " подаст ходатайство об отставке правительства", — сказал он на видео в соцсети.
По словам Фицо, система С-300, которая защищает словацкие атомные электростанции и промышленные центры, более мощная и точная, чем системы Patriot.
"Чапутова (президент) и Хегер подарили Украине единственную систему, которая находится в собственности Словакии, а в качестве альтернативы они получают американские системы, которые не будут в нашей собственности", — сказал Фицо.
"Мы втягиваемся в военный конфликт на Украине, во имя американских интересов, с которыми у нас ничего нет общего", — добавил он.
Аналитик по безопасности Андор Шандор сказал tvnoviny.sk, что Россия "несомненно воспримет это (передачу С-300) очень негативно, и это отразится на её отношении к Словакии.
"Это факт, который придется учитывать", — сказал он.
Эксперт сказал, что вооружение Украины только обострит конфликт.
"Россия ещё не использовала все имеющиеся в её распоряжении ресурсы. Мы должны предположить, что она может их использовать. У Владимира Путина нет причин прекращать этот конфликт. Ему нужно продолжать. Кроме того, по мере усиления обороноспособности Украины, будет увеличиваться количество атак", — заключил Андор Шандор.
Российские военные эксперты считают, что как только расчёты С-300 появятся на украинской территории, они будут уничтожены — комплексы даже не успеют встать на боевые позиции.
По их мнению, это попытка продлить военную агонию Украины — США и их союзники просто подливают масло в огонь. Западу выгодно, чтобы боевые действия продолжались до последнего украинского солдата. В реальности же все понимают, что поражение ВСУ — только вопрос времени.
Греция в отличие от Словакии отказалась передавать Украине свои ЗРК С-300. Об этом 18 марта заявил официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому, отвечая на вопросы журналистов.
Читайте по теме: Военный эксперт: поставки словацкого ЗРК С-300 Украине не помешают спецоперации
США просят страны отдать старое советское оружие для отправки на помощь Украине
Кипр отказался помогать Украине военной техникой
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В Мариуполе с националистами "оказались" военные из стран НАТО, которые хотят вырваться из ада. Эксперты обсуждают, выпустить и судить или уничтожить их.