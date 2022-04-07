Кипр отказался помогать Украине военной техникой

Вашингтон обратился к правительству Кипра с просьбой предоставить в качестве безвозмездной помощи зенитные ракетные комплексы ТОР-М1 и С-300, а также танки Т-80У, БМП-3 и ударные вертолеты Ми-35. Об этом пишет Cyprus Mail.

По информации издания, США взамен пообещали Никосии военную технику их производства.

Изначально глава кипрского государства с позитивом отреагировал на просьбу американцев, даже дал добро на скорейшее обсуждение условий передачи.

Однако в конечном счете Министерство обороны страны, ранее согласившееся на предложение Вашингтона, ответило отказом, пояснив, что в случае соглашения на условия Соединенных Штатов, оборонительный потенциал Кипра значительно ослабнет.

Более того, глава оборонительного ведомства напомнил, что Никосия уже оказывала Киеву финансовую помощь и отправляла на Украину гуманитарную помощь.

К слову, на вооружении кипрской армии числятся 82 танка Т-80У, 43 БМП-3, шесть ТОР-М1, 11 Ми-35П. Также Кипр был оснащен С-300 ПМУ1 советского производства.