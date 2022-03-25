Неожиданный союзник: Бразилия поддерживает Россию по всем направлениям

Бразилия последовательно выступает против давления на Россию в ООН, ВТО, G20, "неуместных" санкций и поддерживает расследование преступлений США на Украине.

Санкции против России незаконны и неуместны

Министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса назвал экономические санкции, применённые "разными странами" к России из-за войны на Украине, "неуместными".

Министр выступал в четверг во время публичных слушаний в сенате, сообщает sapobrasil.com.br.

По мнению Франсы, развивающиеся страны, такие как Бразилия, должны больше всего пострадать от политики рестрикций против РФ.

Министр отметил, что санкции "незаконны в соответствии с международным правом, защищают неотложные интересы некоторых стран" и "затрагивают производство основных продуктов для выживания большой части населения на планете".

Бразилия против исключения РФ из международных организаций

Также он пояснил сенаторам, что правительство Жаира Болсонару не согласно с исключением России из G20, как это предложили США.

"Бразилия против этой и подобных инициатив, в соответствии с нашей традиционной позицией в поддержку многополярности и международного права", — сказал Франса. "Самым важным в данный момент было бы, чтобы все эти форумы — G20, ВТО, ФАО — могли полноценно функционировать. А для их полноценного функционирования необходимо присутствие всех стран, в том числе и России", — добавил он.

На этой неделе Бразилия решила также не вступать в союз 40 стран за исключение России из ВТО (Всемирной торговой организации). Бразильское правительство не присоединилось во вторник к резолюции организации по усилению экономического и коммерческого давления на Россию.

Бразилия настаивает на расследовании деятельности биолабораторий США

Бразилия, имеющая место непостоянного члена в СБ ООН с января этого года, выступила за расследование производства на территории Украины в секретных лабораториях США биологического оружия.

Недавние заявления России о наличии на территории Украины биологического оружия должны быть "серьезно и беспристрастно расследованы", сказал агентству Lusa посол Бразилии в ООН Роналду Коста Фильо.

"ООН заявляет, что ничего не знает (о биологическом оружии на Украине), что отличается от утверждения, что его не существует. Вот почему Бразилия подтверждает свою позицию: если есть жалоба, она должна быть расследована беспристрастно", — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что этого требует Конвенция о запрещении биологического оружия, которая содержит процедуры проверки таких жалоб.

Бразилия действует в национальных интересах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Бразилия не будет "плясать под музыку США" среди других стран, которые не "возьмут под козырек", если что-то им "дядюшка Сэм" скажет сделать.

"Есть игроки, которые никогда не согласятся с существованием глобальной деревни под руководством шерифа из Америки", — сказал он. Это, по мнению Лаврова, Китай, Индия, Бразилия, Мексика.

За несколько дней до начала военной операции РФ на Украине Жаир Болсонару встретился с Владимиром Путиным в Москве и заверил, что видит его приверженность к поискам мира и выразил солидарность с Россией.

Визит бразильского президента, среди прочего, имел целью обсудить экспорт российских удобрений в Бразилию, которая импортирует 85% этого ресурса.

"Удобрения нужны нам в Бразилии и во всех развивающихся странах для предотвращения голода, обеспечения экономического выживания и политической стабильности", — заявила глава МИД Франса в четверг в сенате.

Правительство Болсонару хочет добиться исключения удобрений из режима санкций на том основании, что это негативно скажется на производстве продуктов сельского хозяйства в богатых странах, а также на поставках продовольствия в более бедные страны.

Бразилия, наряду с другими латиноамериканскими странами, даже рассматривает возможность вынесения этого вопроса на обсуждение продовольственного агентства ООН — ФАО.

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