Бразилия последовательно выступает против давления на Россию в ООН, ВТО, G20, "неуместных" санкций и поддерживает расследование преступлений США на Украине.
Министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса назвал экономические санкции, применённые "разными странами" к России из-за войны на Украине, "неуместными".
Министр выступал в четверг во время публичных слушаний в сенате, сообщает sapobrasil.com.br.
По мнению Франсы, развивающиеся страны, такие как Бразилия, должны больше всего пострадать от политики рестрикций против РФ.
Министр отметил, что санкции "незаконны в соответствии с международным правом, защищают неотложные интересы некоторых стран" и "затрагивают производство основных продуктов для выживания большой части населения на планете".
Также он пояснил сенаторам, что правительство Жаира Болсонару не согласно с исключением России из G20, как это предложили США.
"Бразилия против этой и подобных инициатив, в соответствии с нашей традиционной позицией в поддержку многополярности и международного права", — сказал Франса.
"Самым важным в данный момент было бы, чтобы все эти форумы — G20, ВТО, ФАО — могли полноценно функционировать. А для их полноценного функционирования необходимо присутствие всех стран, в том числе и России", — добавил он.
На этой неделе Бразилия решила также не вступать в союз 40 стран за исключение России из ВТО (Всемирной торговой организации). Бразильское правительство не присоединилось во вторник к резолюции организации по усилению экономического и коммерческого давления на Россию.
Бразилия, имеющая место непостоянного члена в СБ ООН с января этого года, выступила за расследование производства на территории Украины в секретных лабораториях США биологического оружия.
Недавние заявления России о наличии на территории Украины биологического оружия должны быть "серьезно и беспристрастно расследованы", сказал агентству Lusa посол Бразилии в ООН Роналду Коста Фильо.
"ООН заявляет, что ничего не знает (о биологическом оружии на Украине), что отличается от утверждения, что его не существует. Вот почему Бразилия подтверждает свою позицию: если есть жалоба, она должна быть расследована беспристрастно", — подчеркнул дипломат.
Он добавил, что этого требует Конвенция о запрещении биологического оружия, которая содержит процедуры проверки таких жалоб.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Бразилия не будет "плясать под музыку США" среди других стран, которые не "возьмут под козырек", если что-то им "дядюшка Сэм" скажет сделать.
"Есть игроки, которые никогда не согласятся с существованием глобальной деревни под руководством шерифа из Америки", — сказал он. Это, по мнению Лаврова, Китай, Индия, Бразилия, Мексика.
За несколько дней до начала военной операции РФ на Украине Жаир Болсонару встретился с Владимиром Путиным в Москве и заверил, что видит его приверженность к поискам мира и выразил солидарность с Россией.
Визит бразильского президента, среди прочего, имел целью обсудить экспорт российских удобрений в Бразилию, которая импортирует 85% этого ресурса.
"Удобрения нужны нам в Бразилии и во всех развивающихся странах для предотвращения голода, обеспечения экономического выживания и политической стабильности", — заявила глава МИД Франса в четверг в сенате.
Правительство Болсонару хочет добиться исключения удобрений из режима санкций на том основании, что это негативно скажется на производстве продуктов сельского хозяйства в богатых странах, а также на поставках продовольствия в более бедные страны.
Бразилия, наряду с другими латиноамериканскими странами, даже рассматривает возможность вынесения этого вопроса на обсуждение продовольственного агентства ООН — ФАО.
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