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Автор Александр Шторм

Зеленский признает Крым и отдаст Донбасс, выяснены условия

Мир

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о готовности обсуждать проблематику Крыма и Донбасса при получении гарантий безопасности.

Зеленский признает Крым и отдаст Донбасс, выяснены условия

Как сообщил участник делегации Киева Михаил Подоляк, все вопросы можно решить одной встречей российского и украинского президентов.

Впрочем рассчитывать на предоставление гарантий безопасности Украина может исключительно при выполнении требований Москвы, пояснил, в свою очередь, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

По словам Зеленского, между Россией и Украиной сейчас "очень трудная история". И чтобы найти выход, нужно сделать первый шаг в виде гарантий безопасности и окончания войны.

По сути, необходимо говорить об изменениях Конституции и украинского законодательства. Зеленский подчеркнул, что "это в любом случае будет решаться не только президентом… но и Радой, и народом Украины".

Подоляк в своём интервью ВВС добавил, что именно Зеленский может озвучить все аспекты необходимых компромиссов. "Дорожные карты" соглашений будут готовить рабочие группы, после чего они будут переданы президентам для согласования.

Подоляк, разумеется, подчеркнул, что Украина "показала свою боеспособность и свою логистическую зрелость" и это поможет провести переговоры правильно.

Пока не понятно, насколько Киев готов реально перейти от выстраивания инфраструктуры войны к сооружению фундаментальных основ для мира. Но киевская делегация начала демонстрировать готовность к изменению своих позиций, хотя раньше никаких уступок в отношении "временно оккупированных" территорий Донбасса и Крыма и слышать не хотела.

По этому поводу Неменский высказал мнение, что так Киев пытается ухватиться за хвост уже упущенной возможности.

Надежды на Запад не оправдались, максимум, что можно оттуда получить, — это старое вооружение, но не гарантии безопасности. А в диалоге с Россией на нынешнем этапе военной операции РФ вопрос о гарантиях безопасности Украины никто из ЕС обсуждать не собирается.

Неменский в интервью "НГ" также добавил, что не исключены новые заявления Зеленского, который будет выступать за мир, но будет выдвигать такие требования, которые сделают его невозможным.

К примеру, мысль о референдуме сегодня, как минимум, несвоевременна — спрашивать что-то у населения в условиях боевых действий, по меньшей мере, неинформативно. Украине нужно заняться проработкой конкретных вопросов, способных привести к кардинальному изменению сложившейся ситуации, пояснил он.

Со своей стороны, комментируя журналистам идею Киева о референдуме, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Украина — суверенное государство и не нужно вредить её внутренним процессам.

"Для того, чтобы речь могла зайти о встрече двух президентов, нужно сначала сделать домашнюю работу", — резюмировал Песков. Так что пока Зеленский, похоже, банально тянет время перед капитуляцией.

Предложение президента Украины вынести вопрос компромиссов с Россией на референдум — это попытка переложить ответственность на граждан, добавил эксперт Александр Коц.

Скорее всего, Зеленский все решения принимает с оглядкой на своих западных кураторов. Западу выгодно, чтобы Москва участвовала в конфликте как можно дольше, и его не интересуют жертвы, которые принесёт этот конфликт в случае его затягивания.

Вопрос — какой ценой вся эта история аукнется Украине и Зеленскому лично.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина михаил подоляк олег неменский дмитрий песков владимир зеленский
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