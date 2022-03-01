Пентагон о бесполётной зоне над Украиной: даже не обсуждаем

В Пентагоне исключили возможность создания бесполётной зоны над Украиной. По словам представителя американского военного ведомства, такая возможность даже не обсуждается.

"Президент Джозеф Байден был избыточно ясен: американские войска не будут сражаться на Украине. И это относится к использованию бесполётной зоны", — сказал представитель американского военного ведомства на брифинге для журналистов.

"Нет никакой дискуссии на эту тему, никаких споров… Президент США, верховный главнокомандующий, сказал, что мы не будем сражаться на Украине, а если вы создаёте бесполётную зону, это, разумеется, втягивает вас в бои. Этого просто не будет", — цитирует РИА "Новости" представителя Пентагона.

Стоит заметить, что ранее во вторник, 1 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Reuters, будто президент США сказал ему, что время для закрытия воздушного пространства над Украиной ещё не пришло.

При этом Зеленский считает, что предложение закрыть небо над Украиной не означает втягивания НАТО в конфликт.

А перед этим президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что его страна не направляет самолёты на Украину.

"Мы не направляем наших самолётов, иначе это бы означало включение НАТО в конфликт. НАТО не является стороной конфликта. Наши самолёты в настоящее время на Украине не летают", — заявил Дуда.

Ранее в пресс-службе ВМС Украины заявили, что Болгария, Польша и Словакия направят Украине 70 боевых самолётов МиГ-29 и Су-25. Правда в Болгарии, а затем вот и в Польше эту информацию опровергли.

О том, что ни один из членов НАТО не рассматривает возможности конфликта с Россией, заявил во вторник, 1 марта, и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Для любого члена НАТО активное участие в военном столкновении с Россией — гигантский шаг, который не рассматривается ни одним из государств-членов. Для того, чтобы получить согласие на подобное, необходимо было бы получить согласие парламента или народа страны в целом. Это не рассматривается, при этом рассматривается оказание гуманитарной и логистической поддержки (Украине), поставки смертельных, но оборонительных вооружений во всё больших количествах в сочетании с экономическим давлением (на РФ)", — сказал он в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Эстонии Каей Каллас на военной базе в эстонском городке Тапа.

Очевидно, в Киеве ждут, как минимум, большего участия в НАТО в происходящих событиях. В альянсе, впрочем, неоднократно давали понять, что категорически не желают вмешиваться. Тем не менее в Киеве таких попыток не оставляют. И вполне возможны новые заявления на сей счёт.

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