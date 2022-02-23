Украина — приманка НАТО для России: аналитики просчитали три сценария для ВС РФ

До усовершенствования компьютеров командно-штабные учения (КШУ) проводили в ящиках с песком. До изобретения лотков со специальным наполнителем в подобные аксессуары гадили домашние питомцы. Нынешние военные аналитики НАТО возродили былую традицию, нагадив в КШУ-лоток, изображая три наиболее вероятных сценария якобы российской агрессии против Украины. Одним словом, обосрались.

Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно

Стоически претерпевая выходки пришедших к власти в Киеве путчистов, Кремль решился на ответный ход лишь спустя 7 с лишним лет. "Красную линию" пересекли не только бандеровские последыши, но и их покровители, которые заявили, что не собираются прекращать пресловутый drang nach Osten — так отныне называется расширение НАТО на Восток.

Продолжая умалчивать о геноциде русскоязычного населения Незалежной, западные СМИ упорно твердят о вымышленных кибератаках российских хакеров и кампаниях по дезинформации, вплоть до шантажа отключения электроэнергии или заглушки нефтепровода. Наконец-то терпению Москвы пришёл конец, и она приготовилась к военным действиям. Пока не вынудили пойти на крайние меры, но определённые силы всячески подталкивают к войне обе братские страны. Чтобы ни говорили наши враги, малороссы отличаются от великороссов также, как жители Поволжья от сибиряков, а кубанцы от архангелогородцев.

Насадив в Киеве чужеродный украинцам режим, иноземным политикам глупо болтать о войне русских против украинцев. Люди доброй воли ненавидят национализм и фашизм в любых его проявлениях.

Три сценария

НАТО

Согласно первой гипотезе, Россия постарается ответить зеркально, т. е. так, как в 2014 году проделали свой трюк западные политики. Наобещав с три короба тогдашнему президенту Виктору Януковичу, они устроили свистопляску на Майдане. Хотя экс-президент Украины схоронился за границей, он не был ставленником Кремля. Теперь же москали, по мысли некоторых аналитиков, попытаются продвинуть во власть своих людей. Как в Киеве, так и на местах. Исход такого варианта неясен, поскольку имеются не разоружившиеся бандеровцы.

Как утверждают западные эксперты в погонах, второй вариант начнётся на территориях ДНР и ЛНР, которые более лояльно относятся к Москве, чем в Киеве. В этом случае могут быть задействованы военнослужащие Краснознамённого ордена Суворова Южного военного округа, дислоцированные как в Ростовской области, так и в Республике Крым, и части Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ).

Третий сценарий, по мнению неугомонных пропагандистов, наиболее эффективный, поскольку в ходе полномасштабной военной операции, кроме уже упомянутых выше, будут задействованы вооружённые силы (в том числе, авиация), получившие опыт в ходе противостояния с боевиками с Сирии.

Отдельные деятели не исключают того, что Кремль задействует сразу (или последовательно) все три варианта так называемого "вторжения". Как видим, налицо стремление угодить пальцем в небо. И сразу, и последовательно, и завтра, и через сто лет…

Курам на смех

Флаг НАТО

В западных СМИ приходят к потрясающему выводу. В Европу хлынет поток беженцев (будто там нет мигрантов из Африки и Ближнего Востока). Победа над украинскими националистами заставит дрожать их грузинских единомышленников, угрожающих Абхазии и Осетии.

Между строк прочитывается: тлеющий конфликт на Украине больше угрожает России и заставляет её держаться в рамках, предписанных НАТО и США. В противном случае будущее Североатлантического альянса окажется под угрозой. Зачем нужен военный пакт, который лишь требует денежных вливаний, ничего не принося взамен?

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