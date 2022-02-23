До усовершенствования компьютеров командно-штабные учения (КШУ) проводили в ящиках с песком. До изобретения лотков со специальным наполнителем в подобные аксессуары гадили домашние питомцы. Нынешние военные аналитики НАТО возродили былую традицию, нагадив в КШУ-лоток, изображая три наиболее вероятных сценария якобы российской агрессии против Украины. Одним словом, обосрались.
Стоически претерпевая выходки пришедших к власти в Киеве путчистов, Кремль решился на ответный ход лишь спустя 7 с лишним лет. "Красную линию" пересекли не только бандеровские последыши, но и их покровители, которые заявили, что не собираются прекращать пресловутый drang nach Osten — так отныне называется расширение НАТО на Восток.
Продолжая умалчивать о геноциде русскоязычного населения Незалежной, западные СМИ упорно твердят о вымышленных кибератаках российских хакеров и кампаниях по дезинформации, вплоть до шантажа отключения электроэнергии или заглушки нефтепровода. Наконец-то терпению Москвы пришёл конец, и она приготовилась к военным действиям. Пока не вынудили пойти на крайние меры, но определённые силы всячески подталкивают к войне обе братские страны. Чтобы ни говорили наши враги, малороссы отличаются от великороссов также, как жители Поволжья от сибиряков, а кубанцы от архангелогородцев.
Насадив в Киеве чужеродный украинцам режим, иноземным политикам глупо болтать о войне русских против украинцев. Люди доброй воли ненавидят национализм и фашизм в любых его проявлениях.
Согласно первой гипотезе, Россия постарается ответить зеркально, т. е. так, как в 2014 году проделали свой трюк западные политики. Наобещав с три короба тогдашнему президенту Виктору Януковичу, они устроили свистопляску на Майдане. Хотя экс-президент Украины схоронился за границей, он не был ставленником Кремля. Теперь же москали, по мысли некоторых аналитиков, попытаются продвинуть во власть своих людей. Как в Киеве, так и на местах. Исход такого варианта неясен, поскольку имеются не разоружившиеся бандеровцы.
Как утверждают западные эксперты в погонах, второй вариант начнётся на территориях ДНР и ЛНР, которые более лояльно относятся к Москве, чем в Киеве. В этом случае могут быть задействованы военнослужащие Краснознамённого ордена Суворова Южного военного округа, дислоцированные как в Ростовской области, так и в Республике Крым, и части Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ).
Третий сценарий, по мнению неугомонных пропагандистов, наиболее эффективный, поскольку в ходе полномасштабной военной операции, кроме уже упомянутых выше, будут задействованы вооружённые силы (в том числе, авиация), получившие опыт в ходе противостояния с боевиками с Сирии.
Отдельные деятели не исключают того, что Кремль задействует сразу (или последовательно) все три варианта так называемого "вторжения". Как видим, налицо стремление угодить пальцем в небо. И сразу, и последовательно, и завтра, и через сто лет…
В западных СМИ приходят к потрясающему выводу. В Европу хлынет поток беженцев (будто там нет мигрантов из Африки и Ближнего Востока). Победа над украинскими националистами заставит дрожать их грузинских единомышленников, угрожающих Абхазии и Осетии.
Между строк прочитывается: тлеющий конфликт на Украине больше угрожает России и заставляет её держаться в рамках, предписанных НАТО и США. В противном случае будущее Североатлантического альянса окажется под угрозой. Зачем нужен военный пакт, который лишь требует денежных вливаний, ничего не принося взамен?
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.